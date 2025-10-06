Olympus y W. L. Gore & Associates han suscrito un Contrato de distribución internacional para ampliar la gama de disposi

(Información remitida por la empresa firmante)

CENTER VALLEY, Pa., y HAMBURGO, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Olympus Corporation, una compañía de tecnología médica internacional comprometida con hacer que la vida de las personas sea más sana, segura y satisfactoria, ha suscrito un contrato de distribución internacional con la unidad de negocio de productos sanitarios de W. L. Gore & Associates, Inc. (en lo sucesivo Gore) con sede en EE. UU., es una compañía internacional de ciencias de materiales que desarrolla productos innovadores en diversas industrias. El contrato permite a Olympus pasar a ser el distribuidor internacional exclusivo y tener los derechos de distribución de las endoprótesis biliares GORE VIABIL para colocación endoscópica. Olympus comenzará con la comercialización en los próximos meses, comenzando en Europa y ampliándose gradualmente a otros países con el tiempo. La incorporación de la endoprótesis biliar GORE VIABIL para colocación endoscópica en su portafolio hepato-pancreato-biliar (HPB) permitirá a Olympus expandir su presencia global en el mercado de stents metálicos gastrointestinales (GI), que está creciendo rápidamente.

La asociación de Gore y Olympus permite reunir talento y tecnología, y el presente acuerdo presenta oportunidades para elevar el nivel de la atención, ya que ambas empresas comparten un historial de suministro de productos terapéuticos intervencionistas innovadores para mejorar los resultados para los pacientes. Con la incorporación de la endoprótesis biliar GORE VIABIL para la colocación endoscópica a su gama existente de stents diseñada para el árbol biliar, Olympus ofrece a los profesionales sanitarios y a sus pacientes una amplia gama de dispositivos GI.

La endoprótesis biliar GORE VIABIL para colocación endoscópica es un stent metálico autoexpandible completamente cubierto que ofrece una alternativa diferenciada para aliviar los síntomas asociados a las estenosis biliares.* El sistema de suministro fácil de usar y el diseño no retráctil† permite la implantación de forma precisa. La endoprótesis biliar GORE VIABIL para colocación endoscópica incorpora un revestimiento no poroso de ePTFE/FEP (polietileno tetrafluoroetileno expandido/etileno propileno fluorado) que crea una barrera fuerte y duradera que proporciona la ventaja de un stent cubierto que previene el crecimiento interno del tumor, sin aumentar la tasa de migración que suele verse para stents cubiertos.1,2,3,4

"Estamos emocionados por colaborar con Gore como líder global en tecnologías innovadoras. El stent VIABIL es un dispositivo crítico para la atención de los pacientes gastrointestinales, y este acuerdo complementará nuestra gama de CPRE líder del sector ", dijo Mike Callaghan, Vicepresidente global/Director general de EndoTherapy para Olympus. "Olympus se ha comprometido a ayudar a las organizaciones sanitarias y a los profesionales médicos a ofrecer cuidados de primera calidad a sus pacientes, y la relación con Gore es un paso importante para conseguir ese objetivo."

"Gore tiene el orgullo de asociarse con Olympus. Creemos firmemente que la destreza comercial demostrada de nuestro equipo EndoTherapy de Olympus será el complemento perfecto para la experiencia en innovación de dispositivos médicos de Gore para servir mejor a los pacientes con soluciones únicas en el futuro", dijo Jake Goble, Responsable de la unidad de negocio de Soluciones quirúrgicas y cardiacas de Gore.

* Existen diferencias regionales en el uso previsto. Consulte siempre las Instrucciones de uso para obtener información completa sobre las indicaciones, contraindicaciones e información de seguridad relevante en su región. † Si se implanta de la forma indicada, la endoprótesis no se escorzará de forma visible.

1. Brown MA. Biliary Fully Covered Metal Stents: Systematic Review of the Clinical Literature. W. L. Gore & Associates, Flagstaff, AZ; 2019. [Work plan]. WP111272. Attachment 1: Literature Appraisal for Viabil, Attachment 2: Literature Appraisal for Other Fully Covered Biliary Stents (FCBS), Attachment 3: Migration Rate Comparison. 2. Guzmán-Calderón GE, Chirinos J, Díaz-Arocutipa C, et al. Covered Versus Uncovered Metal Stents for the Drainage of the Malignant Distal Biliary Obstruction With ERCP: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Gastroenterology 2025;59(3):276-284. 3. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, et al. Percutaneous treatment of malignant jaundice due to extrahepatic cholangiocarcinoma: covered Viabil stent versus uncovered Wallstents. Cardiovascular & Interventional Radiology 2010;33(1):97-106. 4. Krokidis M, Fanelli F, Orgera G, et al. Percutaneous palliation of pancreatic head cancer: randomized comparison of ePTFE/FEP-covered versus uncovered nitinol biliary stents. Cardiovascular & Interventional Radiology 2011;34(2):352-361.

Acerca de Olympus

En Olympus, estamos comprometidos con Nuestro Propósito de hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y satisfactoria. Como empresa global de tecnología médica colaboramos estrechamente con profesionales de la salud para ofrecer las innovadores soluciones y servicios para la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento mínimamente invasivo de enfermedades. Nuestro objetivo es mejorar los resultados clínicos de nuestros pacientes elevando el estándar de atención en determinadas patologías.

Durante más de 100 años, Olympus ha trabajado con el fin de contribuir a la sociedad fabricando los productos que mejor satisfacen las necesidades de los clientes de todo el mundo.

Olympus Europa, con sede en Hamburgo, Alemania, da servicio a la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y emplea a 7600 personas en 29 países. Para más información, visite www.olympus-europa.com y siga nuestra cuenta de LinkedIn: www.linkedin.com/company/olympus-corp.

Acerca de Gore

W. L. Gore & Associates es una compañía internacional de ciencias de materiales dedicada a transformar las industrias y mejorar las vidas. Desde 1958, Gore ha resuelto desafíos técnicos muy complejos en entornos exigentes como el espacio exterior o los picos más altos del mundo y trabajos internos en el cuerpo humano. Con aproximadamente 13.000 asociados y una cultura orientada al trabajo en equipo, Gore genera unos ingresos anuales de 5 mil millones de dólares. Para más información, visite gore.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788798...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/olympus-y-w-l-gore--associates-han-suscrito-un-contrato-de-distribucion-internacional-para-ampliar-la-gama-de-dispositivos-endotherapy-de-olympus-302575157.html