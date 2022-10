Otro éxito del Fondo de Inmigración de los Estados Unidos en la devolución de la inversión EB-5

Archivo - COMUNICADO: Abierta la presentación de peticiones I-526E en el proyecto del U.S. Immigration Fund

JUPITER, Fla., 28 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- enlace (USIF) se complace en anunciar el reembolso total a 113 inversores del proyecto AREA15 en Las Vegas, Nevada. Este proceso de reembolso ayuda a facilitar los objetivos de los inversores de lograr la residencia permanente y la devolución final de su capital invertido.

"Nos enorgullece anunciar que ya se han reembolsado millones a los inversores de EB-5 en otra de nuestras ofertas de proyectos, AREA15", afirmó Nick Mastroianni II, presidente del USIF. "Estamos orgullosos de que proyectos como AREA15, entre otros, hayan sido un éxito económico y de inmigración para nuestros inversores y grandes creadores de empleo para la economía de Estados Unidos. Tras haber ayudado a más de 5.000 familias a conseguir su residencia permanente en Estados Unidos, esperamos poder ayudar a más familias en los próximos años". AREA15 en Las Vegas refleja los proyectos futuros en los que el USIF está enfocado a participar. Enhorabuena a todos nuestros inversores y a sus familias".

Desde su creación en 2010, el USIF ha recaudado con éxito capital con el fin de financiar desarrollos inmobiliarios cualificados y oportunidades de inversión, creando decenas de miles de puestos de trabajo y desplegando más de 2.900 millones de dólares en proyectos inmobiliarios en todo Estados Unidos, lo que convierte al USIF en uno de los operadores de centros regionales EB-5 más prolíficos de Estados Unidos aprobados por el USCIS. El Congreso de los Estados Unidos creó el programa EB-5 en el año 1990 para permitir a los inversores extranjeros obtener un visado estadounidense invirtiendo en una empresa estadounidense que beneficie a la economía y cree puestos de trabajo.

AREA15 está situado a poca distancia del Strip de Las Vegas. Desarrollado por Fisher Brothers y en colaboración con la agencia creativa Beneville Studios, AREA15 es un moderno bazar de compras y entretenimiento de concepto abierto. El proyecto AREA15 consta de 126.000 pies cuadrados de espacio alquilable; 68.000 pies cuadrados de espacio alquilable en la planta baja; 40.000 pies cuadrados de espacio para eventos en el interior y el exterior y 25.000 pies cuadrados de espacio para arte, actuaciones, entretenimiento experiencial, comida y venta al por menor, todo lo cual está totalmente alquilado. Entre los inquilinos más destacados se encuentran Meow Wolf , Emporium Arcade , Dueling Axes , 5 Iron Golf , Wink World , Museum Fiasco y Kappa Toys , entre otros.

Los inversores interesados en el programa de visados EB-5 pueden suscribir ahora el proyecto Wave Spa del USIF, situado en la costa atlántica de Nueva Jersey. El Wave Spa construirá un nuevo hotel junto a la playa situado en las proximidades de viaje de las principales áreas, incluyendo la ciudad de Nueva York y Filadelfia.

El U.S. Immigration Fund- NJ, LLC ("USIF-NJ"), el Centro Regional EB-5 autorizado, está patrocinando el proyecto Wave Spa a posibles inversores EB-5. El Wave Spa está siendo desarrollado por un promotor inmobiliario de gran reputación y muy respetado con décadas de experiencia exitosa. USIF-NJ trabajó con éxito con el promotor del Wave Spa en un desarrollo inmobiliario anterior en el que una filial de USIF-NJ recaudó y prestó 50 millones de dólares para uno de sus proyectos inmobiliarios EB-5 anteriores, y devolvió con éxito ese capital de inversión antes de lo previsto. ESTO NO ES UNA OFERTA DE VENTA DE VALORES. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta de venta de valores ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

