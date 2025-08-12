Ovivo venderá su división de electrónica a Ecolab e iniciará una nueva fase de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Ovivo Inc. ("Ovivo"), proveedor global de equipos, tecnología y sistemas para el tratamiento de agua y aguas residuales, y su accionista SKion Water GmbH ("SKion Water"), anuncian hoy la firma de un acuerdo definitivo para la venta de la división de electrónica de Ovivo a Ecolab, líder mundial en sostenibilidad que ofrece soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones. Con sede en Saint Paul, Minnesota, EE.UU., Ecolab cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y opera en más de 170 países con 48.000 empleados. La transacción tiene una valoración empresarial de aproximadamente 2.400 millones de dólares canadienses y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2026, sujeto a la obtención de la autorización regulatoria y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Esta transacción marcará un hito en la historia de Ovivo. Abrirá nuevas perspectivas y oportunidades para la división de Electrónica de Ecolab y marcará el inicio de una nueva etapa para Ovivo, impulsando aún más su éxito al acelerar el progreso en sus tres pilares operativos: la división Municipal/Industrial/PFAS, la división de Energía y la división de membranas SiC de Cembrane.

"Esta transacción demuestra la posición de liderazgo mundial que nuestra división de Electrónica ha consolidado durante las últimas décadas. Gracias al trabajo en equipo y la innovación, se ha creado un equipo con conocimientos y capacidades inigualables. Formar parte de Ecolab sentará las bases para un mayor desarrollo para la división y sus empleados. Para las divisiones Municipal/Industrial/PFAS, Energía y Cembrane, esta transición marcará el inicio de una nueva etapa de crecimiento", afirmó Marc Barbeau, director general y consejero delegado de Ovivo.

"SKion Water continuará con su estrategia de crecimiento. En Ovivo, nos centraremos en acelerar el crecimiento orgánico en los negocios municipal, energético y de Cembrane, así como en desarrollar nuestro negocio industrial en Norteamérica mediante adquisiciones. Esta transición también nos brinda la oportunidad de fortalecer la colaboración en toda la cartera de SKion Water. Además, unificaremos las funciones corporativas de SKion Water y Ovivo para aprovechar nuestra experiencia interna", afirmó Reinhard Huebner, consejero delegado de SKion Water.

Ovivo fue asesorado por McCarthy Tétrault LLP como asesor legal.

Acerca de Ovivo Inc.

Ovivo es un proveedor global de equipos, tecnología y sistemas que produce agua de la más pura pureza y trata algunas de las aguas residuales más complejas de la industria. Ovivo es una marca global con una sólida trayectoria y marcas reconocidas, con más de 150 años de experiencia y referencias en el tratamiento de agua, respaldadas por sus productos patentados, tecnologías avanzadas y un amplio conocimiento en integración de sistemas. Ovivo ofrece soluciones de tratamiento de agua, desde convencionales hasta altamente tecnológicas, para los mercados industrial y municipal, y aprovecha su amplia base instalada de equipos en todo el mundo para ofrecer repuestos y servicios a sus clientes. Ovivo se dedica a la innovación en una industria en constante evolución y ofrece soluciones de tratamiento de agua rentables, energéticamente eficientes y ambientalmente sostenibles.

Ovivo opera una plataforma global integrada en 18 países y emplea a más de 1.500 expertos en tratamiento de agua en todo el mundo. Ovivo es propiedad de la empresa alemana SKion Water GmbH, proveedor global de tecnología y soluciones, además de fabricante de plantas, tanto para la tecnología de agua municipal como para la industrial y de aguas residuales. SKion Water es una filial del holding de inversiones SKion GmbH, propiedad de la familia empresarial alemana Klatten.

Acerca de Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL), socio de confianza de millones de clientes, es líder mundial en sostenibilidad y ofrece soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones que protegen a las personas y los recursos vitales. Con más de un siglo de innovación, Ecolab registra ventas anuales de 16.000 millones de dólares estadounidenses, emplea a aproximadamente 48.000 socios y opera en más de 170 países de todo el mundo. La compañía ofrece soluciones integrales con base científica, análisis basados en datos y un servicio de primera clase para impulsar la seguridad alimentaria, mantener entornos limpios y seguros, y optimizar el uso del agua y la energía. Las soluciones innovadoras de Ecolab mejoran la eficiencia operativa y la sostenibilidad de sus clientes en los sectores de la alimentación, la salud, la alta tecnología, las ciencias de la vida, la hostelería y la industria.

PARA INFORMACIÓN: Ovivo: Marc Barbeau, director general y consejero delegado, CorporateDevelopment@ovivowater.com; Pierre-Marc Sarrazin, vicepresidente, finanzas corporativas, desarrollo y tesorería, CorporateDevelopment@ovivowater.com; Ecolab: Andrew Hedberg, vicepresidente, relaciones con inversores, investor.info@ecolab.com; Nigel Glennie, vicepresidente sénior, comunicaciones globales, media.relations@ecolab.com

