PacketFabric ya está disponible en Google Marketplace

Los clientes ahora pueden proporcionar servicios de migración de datos de múltiples nubes bajo demanda

CULVER CITY, California, 5 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- PacketFabric, un proveedor líder de conectividad a pedido para el núcleo de la nube empresarial, anunció hoy que se unió a Google Cloud Marketplace como socio tecnológico, lo que proporciona a las organizaciones la capacidad de conectar entornos de múltiples nubes hasta múltiples 100G para la migración de datos en minutos y la capacidad de automatizar la conectividad directa entre la colocación en la nube privada y los proveedores de la nube, todo en la red privada de más de 65 TB de PacketFabric.

"Las organizaciones requieren tanto agilidad como flexibilidad en la forma en que se conectan a sus aplicaciones más críticas en la nube. Estamos encantados de trabajar con Google Cloud para proporcionar estas soluciones con una experiencia de usuario superior", indicó Michael Glickman, jefe de Desarrollo Comercial de PacketFabric.

Para lograr este hito, SADA, un socio de Google Cloud y cinco veces Socio de ventas de Google Cloud del año, participó en el proceso integral para incluir la oferta de Cloud Router de PacketFabric en Google Cloud Marketplace a través de su práctica Marketplace Integration Services . PacketFabric también es miembro del Programa SaaS Alliance de SADA, que proporciona una estrategia de comercialización y recursos para empresas ISV B2B SaaS creadas en Google Cloud".

Con PacketFabric uniéndose a Google Cloud Marketplace, las empresas tendrán acceso a una plataforma de red como servicio (NaaS) de autoservicio construida en una red óptica privada de clase de operador global que permite a las empresas crear, administrar e implantar multisoluciones de conectividad en la nube, nube híbrida y red personalizada como cualquier recurso en la nube. Las empresas pueden transformar sus operaciones digitales con PacketFabric Cloud Router para vincular nube a nube para la migración de datos en minutos. Las características clave incluyen:

Conectividad privada y segura entre proveedores de nube . El enrutador en la nube de PacketFabric proporciona conectividad de capa 2 y capa 3 a través de la plataforma de red como servicio de PacketFabric, lo que permite a los clientes evitar por completo la Internet pública.

. El enrutador en la nube de PacketFabric proporciona conectividad de capa 2 y capa 3 a través de la plataforma de red como servicio de PacketFabric, lo que permite a los clientes evitar por completo la Internet pública. Servicio optimizado de baja latencia . Además de pasar por alto la Internet pública, Cloud Router transporta datos a través de la mejor ruta a través de la plataforma de red PacketFabric. Mediante la distribución automática de instancias de enrutamiento, ese tráfico nunca necesitará tomar una ruta más larga a través de una ubicación central fija, lo que da como resultado transferencias de datos de nube a nube altamente optimizadas.

. Además de pasar por alto la Internet pública, Cloud Router transporta datos a través de la mejor ruta a través de la plataforma de red PacketFabric. Mediante la distribución automática de instancias de enrutamiento, ese tráfico nunca necesitará tomar una ruta más larga a través de una ubicación central fija, lo que da como resultado transferencias de datos de nube a nube altamente optimizadas. Encienda la red - ¡Rápido! Nativo de la nube sin requisitos de hardware . Nuestros enrutadores en la nube no requieren una interfaz física o una conexión cruzada a la plataforma PacketFabric, lo que significa que no necesita equipos locales en una instalación de colocación.

. Nuestros enrutadores en la nube no requieren una interfaz física o una conexión cruzada a la plataforma PacketFabric, lo que significa que no necesita equipos locales en una instalación de colocación. Transparencia y control adicionales . Los usuarios empresariales controlan el tráfico entre diferentes proveedores de la nube, así como entre diferentes regiones en el mismo proveedor de la nube, con visibilidad completa de las estadísticas de tráfico.

. Los usuarios empresariales controlan el tráfico entre diferentes proveedores de la nube, así como entre diferentes regiones en el mismo proveedor de la nube, con visibilidad completa de las estadísticas de tráfico. Una arquitectura dinámica híbrida y multinube . Utilice la API de PacketFabric o el proveedor de Terraform de PacketFabric para automatizar la conectividad directa entre la nube privada en la colocación y los proveedores de la nube.

. Utilice la API de PacketFabric o el proveedor de Terraform de PacketFabric para automatizar la conectividad directa entre la nube privada en la colocación y los proveedores de la nube. Ahorro de costes de migración . El uso de la red PacketFabric al transferir datos a Google Cloud reduce los cargos de salida.

. El uso de la red PacketFabric al transferir datos a Google Cloud reduce los cargos de salida. Plazos de contrato breves y flexibles para adaptarse a los patrones de consumo de la nube. Los servicios de PacketFabric se ejecutan en una red de fibra óptica global de clase de operador con términos de facturación por hora, mensual y hasta 36 meses.

"PacketFabric se enorgullece de ser un líder en NaaS y de estar disponible para los clientes en Google Cloud Marketplace", explicó Dave Ward, consejero delegado de PacketFabric. "A medida que muchas empresas se mudan a Google Cloud, ahora tienen acceso instantáneo a la solución de enrutamiento de múltiples nubes más escalable y de menor fricción de la industria".

Explore PacketFabric en Google Cloud Marketplace aquí. Para obtener más información sobre la red de PacketFabric o para solicitar una demostración, haga clic aquí.

Acerca de PacketFabric

PacketFabric es la nube de conectividad, diseñada desde cero para proporcionar elasticidad, escala, rendimiento, programabilidad y seguridad sin compromiso, lo que permite a las empresas crear un núcleo de nube ágil que ofrece resultados comerciales digitales óptimos. La plataforma Network-as-a-Service (NaaS) de PacketFabric aprovecha una red óptica privada enormemente escalable, la última tecnología de conmutación de paquetes y la automatización de extremo a extremo. PacketFabric ofrece servicios de conectividad a pedido, privados y seguros entre cientos de instalaciones de colocación de primer nivel y proveedores de la nube en todo el mundo. Los equipos de TI, redes y DevOps pueden implementar conectividad a escala de la nube en minutos a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) avanzada y un portal web. Para obtener más información, visite packetfabric.com .

Acerca de SADA

SADA es un proveedor global líder de servicios empresariales y tecnológicos que permite a las personas transformar su trabajo, sus organizaciones y el mundo. Los equipos de SADA han ayudado a clientes empresariales de los sectores de la salud, los medios, el entretenimiento, el comercio minorista, la fabricación y el sector público a lograr sus ambiciones más audaces y resolver sus problemas más complejos. Como socio de Google Cloud con múltiples especializaciones, SADA ofrece innovación continua, asociaciones sólidas y excelencia en el servicio. SADA, cinco veces galardonada con el premio Google Cloud Partner of the Year, ha obtenido numerosos galardones, incluido el de Google Cloud Sales Partner of the year 2021 - North America, the Inc. 5000 Honoree list of America's Fastest-Growing Private Companies durante 15 años consecutivos, y la lista de los mejores lugares para trabajar de la revista Inc. durante tres años consecutivos. Obtenga más información en www.sada.com .

