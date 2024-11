PagBank registra ingresos netos de 4,8 mil millones de R$ en el tercer trimestre de 2024

PagBank headquarters in São Paulo (Photo: PagBank)

El beneficio neto recurrente alcanza un récord de 572 millones de R$, un crecimiento del 30% interanual;

El crecimiento de los ingresos está impulsado por un sólido crecimiento en la adquisición (TPV) y la aceleración de la plataforma bancaria

SÃO PAULO, 15 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), un banco digital líder que ofrece una gama integral de servicios financieros y soluciones de pago, anunció sólidos resultados para el tercer trimestre de 2024 (3T24). La compañía reportó ingresos netos de 4.800 millones de R$ en el 3T24 (+20% interanual). El ingreso neto recurrente alcanzó un récord de 572 millones de R$ (+30% interanual), con un ingreso neto reportado récord de 531 millones de R$ (+29% interanual).

"Los resultados excepcionales de este trimestre demuestran el poder de nuestro enfoque centrado en el cliente", comentó Alexandre Magnani, consejero delegado de PagBank. "Nuestro negocio de pagos creció más del doble de rápido que el mercado de tarjetas en general, mientras que los ingresos bancarios aumentaron un 52%. Logramos este crecimiento manteniendo un balance sólido y brindando un mayor valor a nuestros accionistas con un crecimiento de las ganancias por acción del 31%".

El negocio de adquirentes de PagBank alcanzó un desempeño récord, con un volumen total de pagos (TPV) que alcanzó los 136,3 mil millones de R$, un crecimiento anual del 37% (+10% interanual). Este crecimiento fue impulsado por un sólido desempeño en todos los segmentos, en particular en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que contribuyeron con el 65% del TPV. Las verticales de crecimiento clave incluyen el comercio en línea, el comercio transfronterizo y la automatización, que ahora representan un tercio del TPV total.

La plataforma de banca digital de PagBank mostró un sólido crecimiento, con depósitos que alcanzaron un récord de 34,2 mil millones de R$, un notable aumento del 59% interanual. Este aumento reflejó el crecimiento de los saldos de las cuentas de PagBank y el aumento de las inversiones en certificados de depósito (CDB) emitidos por el banco.

"Nuestro sólido crecimiento de los ingresos, junto con márgenes saludables, subraya la eficacia de nuestras inversiones estratégicas en optimización de procesos, innovación y calidad del servicio", destacó Gustavo Sechin, director de Relaciones con Inversionistas, ESG, Inteligencia de Mercado y Economía de PagBank. "Los menores costes de financiación también fortalecen nuestra posición competitiva en el mercado".

La cartera de crédito registró un fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2024, aumentando un 30% interanual hasta 3,2 mil millones de R$. Los productos de bajo riesgo y alto compromiso, incluidas las tarjetas de crédito, los préstamos de nómina y los anticipos de retiros por aniversario del FGTS, impulsaron esta expansión.

El crecimiento también se ve impulsado por la reanudación de las líneas de crédito, como los préstamos de capital de trabajo para PYMES y los límites ampliados de las tarjetas de crédito para prestatarios de bajo riesgo. La empresa considera que estos son factores clave para el crecimiento futuro de la cartera de préstamos.

Artur Schunck, director financiero de PagBank, destacó la aceleración de los volúmenes y los ingresos, combinada con la disciplina de costes y gastos, como los principales impulsores de los resultados récord de la empresa. "Hemos logrado equilibrar con éxito el crecimiento y la rentabilidad, ganando impulso en todos nuestros segmentos operativos", afirmó el director financiero. "Al generar apalancamiento operativo, reducir los costes de financiación mediante el crecimiento de los depósitos y mejorar la gestión de riesgos, hemos establecido una base sólida para el futuro. Este desempeño refuerza nuestra confianza en la entrega de los resultados esperados para el año".

Otra información destacada Los ingresos netos en el tercer trimestre de 2024 fueron de 4,8 mil millones de R$ (+20% interanual), impulsados por un sólido crecimiento en adquisiciones y un crecimiento aún mayor en banca (+52% interanual).

El banco digital también logró una importante expansión de margen en sus servicios financieros (+68% en el tercer trimestre de 2024). Este éxito, junto con la obtención de 32,1 millones de clientes, consolida la posición de PagBank como una institución financiera líder en el país.

PagBank está trabajando en el lanzamiento de nuevos productos y servicios que ampliarán su cartera de soluciones para facilitar la vida financiera de sus clientes. Entre ellos se encuentran la Tarjeta Múltiple, que combina las funciones de crédito y débito en un solo producto, lo que resulta más cómodo para los clientes de PagBank, y el reembolso del 3% en el primer recibo de la tarjeta, que se ofrece a los clientes que realicen compras utilizando la función de crédito.

"Nuestro enfoque en soluciones simples, accesibles y digitales ha tenido una clara repercusión entre los clientes", explicó Magnani, citando el aumento de la interacción con las ofertas bancarias y de pagos de la empresa. Enfatizó la visión de la empresa para el futuro: "Queremos crear una interfaz que reúna todos los elementos esenciales de la vida financiera de un cliente en un solo lugar".

Para aprovechar aún más la oportunidad del mercado y atraer nuevos clientes, PagBank ofrece una serie de atractivas promociones de Black Friday. Entre ellas, se incluyen descuentos especiales en lectores de tarjetas, acceso anticipado a fondos del FGTS, préstamos de nómina del INSS y opciones de transferencia de ingresos variables. Los clientes también pueden aprovechar las ofertas de devolución de efectivo en pólizas de seguro de vida y de vivienda.

Acerca de PagBank PagBank promueve soluciones innovadoras en servicios financieros y medios de pago, automatizando el proceso de compra, venta y transferencia con el objetivo de promover los negocios de cualquier persona o empresa de forma sencilla y segura. PagBank, empresa del Grupo UOL - líder en Internet en Brasil - actúa como emisor y adquirente, ofreciendo cuentas digitales y soluciones completas para pagos online y presenciales (a través de dispositivos móviles y POS).

PagBank también ofrece una amplia variedad de métodos de pago, como tarjetas de crédito y prepago, así como transferencias bancarias, pagos de boletos, saldos de cuentas y más. PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.) está regulada por el Banco Central de Brasil como institución de pago, emisora de dinero electrónico, emisora de instrumentos pospago y adquirente, con asociaciones con las principales marcas de tarjetas. Su empresa matriz, PagSeguro Digital, cotiza en bolsa en Estados Unidos (NYSE: PAGS) y está regulada por la SEC (Securities and Exchange Commission). La distribución de fondos mutuos la realiza BancoSeguro S.A., autorizada por el Banco Central de Brasil, la Comisión de Valores Mobiliarios y afiliada a ANBIMA.

