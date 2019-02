Los países árabes acuerdan un nuevo marco laboral para el reconocimiento mutuo de los certificados halal

Publicado 18/02/2019 11:53:35 CET

El anuncio se ha llevado a cabo en los EAU de forma paralela a la 4th Global Halal Industry Platform

Al Maeeni: Los EAU han establecido e implementado el primer sistema de alimentos mundial halal

El lunes se anunció en los Emiratos Árabes Unidos un marco laboral árabe unificado para el reconocimiento mutuo de certificados de productos y servicios halal. Se trata de un paso destinado a mejorar la competitividad de los alimentos halal en los mercados internacionales.

El anuncio del programa se llevó a cabo en el pabellón de la Arab Industrial Development and Mining Organization durante la celebración de la 4th Global Halal Industry Platform organizada por medio de la Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).

Los Emiratos Árabes Unidos buscan la globalización de la industria halal. El mercado de los alimentos y bebidas halal está previsto que alcance un valor de 2.500 billones de dólares estadounidenses, según la Organization of Islamic Cooperation (OIC).

"La Global Halal Industry Platform, que se ha creado junto a Gulfood Dubai, está considerada como un lugar de reunión de los desarrolladores mundiales más destacados dentro de la industria halal. Representa además una oportunidad destacada para llevar a cabo el intercambio de ideas y visiones en relación al crecimiento, con más de 1.600 millones de musulmanes repartidos por todo el mundo consumiendo productos alimenticios halal", explicó el director general de la ESMA, Abdulla Al Maeeni.

Y añadió que los EAU han liderado los esfuerzos durante años dentro del sector, lanzando la iniciativa 'Dubai as the Capital of Islamic Economy' en el año 2013. Ha establecido además el 'Dubai Islamic Economy Development Center' y también el 'International Halal Accreditation Forum', que incluye a 32 estados miembros.

Al Maeeni explicó que los EAU han fortalecido su clasificación dentro del Global Islamic Economy Indicator, como parte de su visión de producción post-petrolífera. De hecho, el país fue el primero en establecer e implementar el primer sistema mundial de alimentos halal con estándares y prácticas dentro del campo de la acreditación, certificación y evaluación.

Tan solo los países GCC importan 50.000 millones de dólares estadounidenses en productos halal. Además, se espera que los consumidores musulmanes de todo el mundo inviertan 3.000 billones de dólares estadounidenses para el año 2023, según un informe del Dubai Islamic Economy Development Center.

