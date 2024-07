PAN GLOBAL ANUNCIA RESULTADOS POSITIVOS DE CLASIFICACIÓN DE MINERAL DE COBRE Y ESTAÑO EN EL PROYECTO LA ROMANA, ESPAÑA (

(Información remitida por la empresa firmante)

TSX.V: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, Columbia Británica, 9 de julio de 2024/PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar un resultado positivo de la investigación inicial con tecnología de sensores de Transmisión de Rayos X ("XRT") para la clasificación y preconcentración de la mineralización de cobre y estaño de La Romana en el Proyecto Escacena, 100% propiedad de la Compañía, en la Faja Pirítica Ibérica, sur de España. Los sondeos continúan para verificar y delimitar la extensión occidental del yacimiento de cobre-estaño-plata de La Romana, que actualmente se extiende 1,5 km de este a oeste.

"El resultado positivo muestra un potencial muy prometedor para la clasificación y preconcentración de la mineralización de cobre y estaño de La Romana utilizando la tecnología XRT+EM de TOMRA. Esta tecnología, ampliamente utilizada, tiene potencial para reducir los costes mediante la eliminación de estériles antes del tratamiento del mineral y ayudar a maximizar la eficiencia y la recuperación de los metales en el proceso", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

"La clasificación del mineral también puede aumentar las opciones para procesar el material de La Romana en instalaciones mineras cercanas y mejorar el valor del producto, al aumentar las leyes medias en el material preconcentrado, y reducir el volumen total a procesar. Otro potencial beneficio es la reducción del impacto medioambiental. Las tecnologías de clasificación de última generación se están implementando en minas en activo para mejorar la rentabilidad, también para el cobre, el estaño y otras materias primas."

A destacar

La investigación inicial confirma que la mineralización de cobre y estaño de La Romana es susceptible de ser clasificada mediante la tecnología XRT.

La clasificación o preconcentración de los minerales, y la reducción temprana del material estéril o de baja ley, tiene potencial para mejorar las leyes de alimentación a molienda y aumentar el valor del preconcentrado para su transporte y proceso en minas cercanas.

La tecnología de clasificación del mineral se utiliza en todo el mundo para mejorar el valor económico de los proyectos mineros.

La clasificación y la preconcentración tienen potencial para complementar las excelentes recuperaciones y leyes de concentrado de cobre y estaño establecidas por el programa de pruebas metalúrgicas de Pan Global en La Romana.

Pan Global envió recientemente muestras de La Romana al Centro de Pruebas de Clasificación Minera de TOMRA ("TOMRA") en Wedel, Alemania. Un total de 30 muestras individuales de roca pasaron por el equipo COM Tertiary XRT y el sensor electromagnético (EM) de TOMRA. Entre ellos había mineralizaciones de cobre y estaño, y material estéril o de baja ley. Los resultados demuestran una correlación de la mineralización con la respuesta XRT, que es un indicador clave de la aplicabilidad de la tecnología de clasificación XRT+EM en La Romana. El programa de pruebas está siendo gestionado y coordinado por Minepro Solutions SL (España).

Los próximos pasos incluyen un mayor volumen de muestra para investigar la eficiencia de la clasificación y evaluar los beneficios económicos en el diagrama de flujo de proceso de La Romana. Minepro sigue trabajando en la mejora del diagrama de flujo de proceso, el diseño básico de ingeniería y las estimaciones preliminares de costes previos a un estudio inicial de alcance y una evaluación económica preliminar (PEA).

Tecnología de clasificación de minerales basada en sensores

TOMRA es un fabricante líder de tecnologías de clasificación basadas en sensores para la industria minera mundial. La tecnología XRT (transmisión de rayos X) permite reconocer y separar materiales en función de su densidad atómica específica. Esta tecnología permite un alto rendimiento de separación en la clasificación de materiales en función de su composición.

La tecnología de clasificación TOMRA de última generación está diseñada para proporcionar un rendimiento estable, una mayor capacidad, mayores recuperaciones y un coste reducido. Puede implementarse en varios puntos de un diagrama de flujo estándar de minería y proceso, incluida la fase de preconcentración, y permite un alto volumen de producción.

La clasificación mediante sensores se aplica cada vez más en la industria minera para aumentar la productividad, reducir los costes operativos totales y los gastos de capital. Otras ventajas son la reducción del consumo de energía, agua y reactivos, la disminución de los volúmenes de estériles de mina y de proceso y la posibilidad de reducir las leyes de corte y/o mejorar las reservas mineras. La reducción de los volúmenes de material de baja ley o estéril que se procesa también reduce el impacto medioambiental global.

Sobre el proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El Proyecto Escacena está situado cerca de la mina en operación de Riotinto e inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos y se prevé que la construcción comience en 2024. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de Pan Global de cobre-estaño-plata La Romana y de cobre-oro Cañada Honda, así como otros objetivos prospectivos, como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y, más recientemente, Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a trabajar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha revisado y aprueba la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa, incluyendo la exploración y el muestreo realizado por SIEMCALSA. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

En nombre del Consejo de Administración

Declaraciones de intenciones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones de intenciones, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir materialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que figura en el informe de gestión de la empresa sobre sus estados financieros auditados, presentado ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de su publicación. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna al respecto.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

