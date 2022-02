Parallel Wireless trae el ecosistema más grande de socios Open RAN de vanguardia al MWC Barcelona 2022

El futuro de RAN es abierto gracias al ecosistema All G Open RAN más maduro de socios, incluyendo Comba Telecom, GigaTera Communications, Evenstar, Supermicro, Advantech, HPe, Dell, Intel, Juniper Networks, Red Hat, Athonet y más

NASHUA, N.H., 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., la empresa líder en Open RAN nativa de la nube y compatible con O-RAN Alliance con sede en Estados Unidos, habilitando TODOS los G: 2G, 3G, 4G y 5G, ha creado el mayor ecosistema de socios y planea demostrar las últimas innovaciones en tecnología Open RAN en el Mobile World Congress 2022 en Barcelona, España en Fira Gran en el Hall 5, stand 5C61 del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022.

Open Radio Access Networks (RAN) ha ganado un tremendo impulso en los últimos años y continuará haciéndolo en 2022 y más allá. Según Dell'Oro Group, los ingresos acumulados de Open RAN de 2020 a 2025 podrían ascender hasta los 15.000 millones de dólares, y los ingresos de Open RAN representarán más del 10% del mercado general de RAN para 2025. Adopción de tecnología 5G y habilitación de implementaciones y actualizaciones de red a costes más bajos están impulsando a más operadores a elegir un enfoque Open RAN para su arquitectura de red.

Según las implementaciones de Open RAN eliminan el ecosistema de socios en todos los aspectos de la red desde la radio, el servidor, los controladores inteligentes de RAN (RIC), el núcleo y más, se expandirá. Open RAN impulsa una mayor diversidad de proveedores y seguridad en la cadena de suministro. Con hardware y software interoperables, los operadores de redes móviles (MNO) obtienen las redes más flexibles, fácilmente escalables y rentables, lo que permite comunicaciones de banda ancha de última generación.

Nuestro amplio ecosistema de los mejores socios de su clase incluye:

La O-RAN más madura dividió 7,2 unidades de radio (RU) para proporcionar acceso 2G, 3G, 4G y 5G. Nuestros proveedores de radio de vanguardia incluyen Comba Telecom y GigaTera Communications.

Los socios de servidor de la más alta calidad incluyen la potencia de procesamiento Supermicro x86.

Nuestra asociación más reciente es con Juniper Networks para su controlador inteligente RAN ( RIC) de clase mundial para alojar diferentes xApp/rApps.

clase mundial para alojar diferentes xApp/rApps. Y para soluciones de red central de última generación, nos asociamos con Athonet y con Microsoft.

Junto con un amplio ecosistema de socios, el mejor de su clase, Parallel Wireless puede permitir que los MNO implementen redes de vanguardia, al mismo tiempo que reducen los costos y la complejidad y aumentan los ingresos. Parallel Wireless ha implementado redes Open RAN con operadores de todo el mundo, como Axiata Group, IpT, Vodafone, Etisalat, Millicom, BT EE y muchos más.

The Future of RAN is Open es el tema de Parallel Wireless para el evento de este año. Visítenos en el pabellón 5, stand 5C61, para experimentar el poder de Open RAN y la innovación inalámbrica.

Y asegúrese de unirse a Eugina Jordan, vicepresidenta de marketing de Parallel Wireless, ya que será la oradora principal el miércoles 2 de marzo como parte del tema MWC 22 5G Connect, sesión titulada, "Open RAN: The Next Step".

Y Zahid Ghadialy, director sénior de estrategia de innovación y tecnología de Parallel Wireless, participará en la sesión del panel el lunes 28 de febrero para hablar sobre "Open RAN: A Vision of 5G and The Future of 6G".

¡Estamos impacientes por verle pronto en Barcelona!

Keith Johnson, director general de Parallel Wireless, explicó: "La industria de las telecomunicaciones exige redes que sean abiertas y flexibles para que puedan reducir los costos de implementación y mantenimiento y, al mismo tiempo, mantener la calidad del servicio. Nos complace trabajar con un ecosistema amplio y abierto de RAN desagregada. soluciones que utilizan hardware independiente del proveedor y tecnología definida por software basada en interfaces abiertas y estándares desarrollados por la comunidad. El futuro de RAN es abierto, y estamos entusiasmados de liderar la transformación en la industria inalámbrica".

Acerca de Parallel WirelessLa plataforma de software compatible con O-RAN, Parallel Wireless ALL G (2G, 3G, 4G, 5G), se implementó con operadores de redes móviles globales de seis continentes y forma una arquitectura RAN abierta, segura e inteligente para brindar conectividad inalámbrica, de modo que todas las personas se pueden conectar cuando, donde y como quieran. Para obtener más información, visite: www.parallelwireless.com. Conéctese con Parallel Wireless en LinkedIn y Twitter.

