Park Systems nombrado líder mundial en el mercado AFM por MarketsandMarkets

SUWON, Corea del Sur, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según el reciente informe "Mercado de Microscopía de Fuerza Atómica: Pronóstico Global hasta 2030", publicado por MarketsandMarkets™, Park Systems posee la mayor cuota de ingresos a nivel mundial en el mercado de microscopía de fuerza atómica (AFM). El informe proyecta que el mercado global de AFM crecerá de 513,6 millones de dólares en 2024 a 762,2 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1%.

El informe identifica a Park Systems como una empresa estrella destacada por su liderazgo combinado en ingresos y presencia de productos. La tecnología patentada True Non-Contact™ Mode de la compañía permite obtener imágenes de alta resolución sin dañar muestras delicadas, lo cual resulta especialmente eficaz para aplicaciones en semiconductores, ciencia de materiales y ciencias de la vida. Sus soluciones automatizadas de AFM son idóneas tanto para el control de calidad industrial como para la investigación académica, según el informe.

La Matriz de Evaluación de Empresas 2024, un análisis por cuadrantes de los actores clave de la industria incluidos en el informe, destaca el liderazgo de Park Systems. Ubicada en el cuadrante superior derecho denominado "Equipos Estrella", Park Systems se erige como la única empresa líder tanto en ingresos como en presencia de productos. La matriz evalúa a los actores en función de diversos parámetros, como sus esfuerzos en I+D, su oferta de productos, el índice de percepción del consumidor, las redes de colaboración, la presencia geográfica, los ingresos anuales y las actividades estratégicas recientes, áreas en las que el informe ha superado a la competencia.

La empresa ha ampliado su alcance tecnológico mediante adquisiciones estratégicas. En particular, la integración de Lyncée Tec SA, empresa suiza innovadora en microscopía holográfica digital (DHM), consolida la posición de Park Systems como proveedor integral de soluciones de metrología multimodal.

Esta fusión refleja la visión a largo plazo de Park Systems de construir un ecosistema interconectado para el análisis híbrido a nanoescala, donde las tecnologías de AFM, DHM y elipsometría espectroscópica de imágenes (ISE) trabajen juntas para brindar información más completa.

En su último análisis, MarketsandMarkets reconoce a Park Systems no solo como líder actual en ingresos por microscopía de fuerza atómica (AFM), sino también como una empresa con una amplia gama de productos y reconocidas fortalezas tecnológicas en metrología a nanoescala. Con una sólida presencia global y una cartera en expansión gracias a adquisiciones estratégicas, la empresa está bien posicionada para impulsar la adopción y las aplicaciones de la microscopía de fuerza atómica en una amplia gama de industrias, señala el informe.

Acerca de Park Systems Corp. (KOSDAQ: 140860)

Park Systems es líder mundial en microscopía de fuerza atómica (AFM) y sistemas avanzados de nanometrología, ofreciendo soluciones de metrología no destructivas de alta resolución para semiconductores, pantallas, materiales, ciencias de la vida y almacenamiento de datos. Conocida por su tecnología True Non-Contact™ y sus capacidades de automatización, la empresa ofrece precisión superior y facilidad de uso. Con las recientes adquisiciones de Accurion (ISE, AVI) y Lyncée Tec (DHM), Park Systems se expande hacia la metrología óptica de última generación. Con sede en Corea del Sur, opera una red global en Asia, Europa y América. Más información en www.parksystems.com.

