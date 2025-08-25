PCM Trials, EmVenio Research y Clinical Trial Service cambian su nombre a EmVenio Clinical Research

(Información remitida por la empresa firmante)

EmVenio Clinical Research amplía el acceso global a ensayos clínicos mediante la consolidación de la marca y lanza Patient Navigator™ para facilitar el acceso a los participantes

DENVER, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- PCM Trials, junto con sus filiales EmVenio Research y Clinical Trial Service, se unen bajo un único nombre: EmVenio Clinical Research. Esta consolidación aúna las fortalezas únicas de cada compañía en una sola entidad para ofrecer a los patrocinadores y organizaciones de investigación por contrato mayor flexibilidad y alcance global. Como división de Professional Case Management, EmVenio se asienta sobre una sólida base de experiencia clínica y atención compasiva.

"Al combinar tres compañías excepcionalmente sólidas e innovadoras, estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria en alcance, acceso y precisión en la investigación clínica comunitaria", afirmó Greg Austin, presidente de PCM Trials y actual presidente de EmVenio Clinical Research. "Unir fuerzas bajo el nombre EmVenio nos permitirá seguir logrando que la investigación clínica sea más accesible para que los participantes se inscriban y permanezcan en los estudios. Estamos entusiasmados por lo que podremos lograr en futuros ensayos clínicos en Norteamérica, Europa y otros países".

Como filiales de Professional Case Management, PCM Trials, EmVenio y Clinical Trial Service ofrecían capacidades complementarias, cada una con líneas de servicio diferenciadas. Al alinearse bajo una marca unificada, los patrocinadores ahora pueden acceder a una sólida plataforma de soluciones para impulsar la accesibilidad y la participación de los pacientes. EmVenio opera actualmente en más de 80 países, aprovechando equipos móviles y centros de investigación locales para conectar con los participantes donde viven y trabajan.

EmVenio también lanza un nuevo servicio, Patient Navigator™, una opción de apoyo personalizado diseñada para reducir las barreras logísticas y financieras para la participación en ensayos clínicos. Este servicio adicional es especialmente crucial en áreas terapéuticas donde la participación en ensayos puede ser especialmente onerosa para los pacientes, como las enfermedades raras y la pediatría. Con el objetivo de mejorar la retención de pacientes y minimizar las tasas de abandono en los ensayos, Patient Navigator ofrece un apoyo flexible para la participación, que incluye la coordinación de viajes, alojamiento y asistencia para reembolsos, junto con otras soluciones de EmVenio, como las visitas remotas, virtuales y comunitarias. En conjunto, estas ofertas están diseñadas para atender a los pacientes donde se encuentren, haciendo que la participación en ensayos sea más accesible.

PCM Trials se fundó en el año 2008 y se convirtió en líder mundial en ensayos clínicos descentralizados mediante visitas móviles de enfermeras especializadas a los domicilios de los participantes. Muchas de las innovaciones de PCM Trials se han adoptado como prácticas estándar en la actualidad para la investigación clínica. En 2024, PCM Trials adquirió Clinical Trials Service, seguida poco después por la adquisición de EmVenio Research, formando una sólida alianza dedicada a ampliar el acceso global a los ensayos clínicos.

"Con la unión de las tres organizaciones, EmVenio Clinical Research ofrece a las organizaciones de investigación clínica y a sus patrocinadores décadas de experiencia, presencia en más de 80 países y un historial comprobado de reclutamiento de más del 75% de pacientes pertenecientes a minorías y la retención de más del 92 % de los participantes en ensayos clínicos", comentó Austin. "Gracias a este éxito colectivo, la marca EmVenio representa a la perfección la visión de nuestro equipo unido para el futuro de la investigación. Combina la palabra 'empoderar' y el latín 'venio', que significa 'alcanzar', lo que refleja directamente nuestra misión y dirección estratégica para llegar a los pacientes de una manera que los modelos tradicionales no pueden".

Acerca de EmVenio Clinical ResearchEmVenio Clinical Research, una subsidiaria de Gestión Profesional de Casos, opera desde sus sedes en Estados Unidos y Europa con un equipo de aproximadamente 5.000 profesionales que apoyan ensayos clínicos en más de 80 países. Nuestros centros comunitarios y servicios de investigación móvil amplían el acceso para los participantes en los ensayos, a la vez que permiten a los patrocinadores y las CRO ejecutar estudios de alta calidad con rapidez y escala, con datos limpios y fiables, y resultados consistentes. Al llevar los ensayos directamente a los pacientes en sus hogares, comunidades o lugares de reunión, incluimos poblaciones que otros pasan por alto, lo que ayuda a crear una visión completa y más inclusiva de la salud humana. Nuestro enfoque se basa en la empatía, la experiencia y la estrecha colaboración, acortando la distancia entre la ciencia y las personas a las que sirve, porque el verdadero progreso solo se produce cuando la investigación refleja la realidad. Para más información, visite emvenio.com.

