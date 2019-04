Pelé - Mbappé - Hublot avanzando hacia el futuro (1)

Publicado 03/04/2019 14:19:07 CET

Un encuentro entre leyendas, talentos excepcionales, con humildad y passion

PARIS, 3 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Han dejado su huella en la historia del fútbol. Uno de ellos ya finalizó su carrera; el otro la está empezando. Les une el amor y el respeto por el fútbol, pero también un destino excepcional. Entre estos dos hombres existe una complicidad que ya se pudo apreciar en las redes sociales durante la Copa Mundial. Hoy, Hublot los reúne por vez primera. El mejor jugador de todos los tiempos pasa el testigo a la gran promesa del fútbol mundial. O Rei Pelé, embajador de Hublot desde 2013, ha cruzado el Atlántico para acudir al encuentro de Kylian Mbappé, nuevo embajador de la marca de relojes. Una cita histórica llena de emociones.

"La generosidad de Pelé y Kylian se lee en su mirada. Igual que su amor por el fútbol. Esa llama es una fuerza inextinguible, la que anima a los grandes campeones. Ellos inspiran a las nuevas generaciones de futbolistas; escriben la historia de este deporte. Reunirlos era inevitable. Contar con ellos en nuestra familia es una gran fuente de orgullo y placer, puesto que antes que estrellas del balompié son, sobre todo, grandes personas que infunden respeto." - Ricardo Guadalupe, CEO HUBLOT

"Me siento muy honrado de tener la oportunidad de conocer personalmente a Kylian. Encarna la nueva generación de futbolistas y atesora los valores de un deporte que inspira y une al mundo entero. Soy feliz al ver que simboliza la esperanza, la que dicta que todo es posible, sueños en los que hay que creer y por los que hay que batirse, sin importar nuestros orígenes ni nuestra condición social. Para mí, la clave del éxito se resume en dos palabras: humildad y perseverancia. Este es el mensaje que debe transmitir la nueva generación, y Kylian lo ha entendido perfectamente." - Pelé, EMBAJADOR DE HUBLOT, Jugador más joven en ganar la Copa Mundial de la FIFA(TM), Único jugador que ha ganado en tres ocasiones la Copa Mundial, con la selección brasileña, Embajador de la ONU y la UNESCO

"He aprendido que las estrellas más brillantes y los mejores jugadores son los más humildes y los más respetuosos; los que saben mantener los pies en la tierra. Respeto, humildad y lucidez, valores que me transmitieron mis padres, valores que me siento orgulloso de compartir con mi familia de corazón, y O Rei Pelé, que encarna a la perfección lo que mis padres siempre me han enseñado: que para ser un gran futbolista, hay que ser ante todo una gran persona." - Kylian Mbappé, EMBAJADOR DE HUBLOT, Delantero Máxima promesa del fútbol mundial, Jugador más joven en marcar un doblete durante la fase de grupos, y jugador más joven que marcó un gol durante la final de la Copa Mundial después de Pelé, quien lo hizo en 1958

PELÉ CRUZA EL ATLÁNTICO PARA CONOCER A KYLIAN MBAPPÉ - 2 DE ABRIL DE 2019, PARÍS

Al reunir a Pelé y Kylian Mbappé para un encuentro histórico, Hublot escribe una nueva página en la historia del fútbol. La trayectoria de estos dos hombres muestra similitudes sorprendentes. ¿Azar o destino? Sesenta años separan la primera Copa Mundial de Pelé y la que ganó Mbappé el pasado verano. Sin embargo, lo que no ha cambiado en absoluto es la repercusión que tienen estos dos jugadores en la historia del fútbol y el amor por este deporte. Pelé y Mbappé, dos símbolos intemporales y (con)sagrados del deporte que une a todo el planeta; dos generaciones que encarnan valores comunes: humildad, generosidad y perseverancia.

Estos dos monstruos caracterizados por su precocidad, delanteros ambos, han hecho de la velocidad su rasgo distintivo. Los dos ganaron su primera Copa Mundial la primera vez que participaron en ella, y los dos son los jugadores más jóvenes (con 17 años en el caso de Pelé, 19 en el de Mbappé) en marcar goles y llevarse una Copa Mundial. Por si esto fuera poco, ambos lucen el dorsal 10. Una cifra altamente simbólica que encarna el equilibrio perfecto, el momento en el que los sueños se hacen realidad. En 1958 Pelé llevó este dorsal por casualidad. Sesenta años después, Mbappé lo escogió.

KYLIAN MBAPPÉ, CAMPEÓN DEL MUNDO Y NUEVO EMBAJADOR DE HUBLOT

Un jugador único, diferente. El primero. ¡Y es de Hublot!

Es único.

Hace soñar a Francia, al mundo y a todo el universo del fútbol.

Encarna la nueva generación, la que está destinada a batir todos los récords en el mundo del fútbol. Kylian MBappé es actualmente el máximo goleador de la liga francesa y su palmarés es excepcional: campeón del mundo con su selección, ganador de dos ligas francesas --con Mónaco y PSG-- y vencedor de la Copa de Francia y la Copa de la Liga con el PSG.

Es el primero.

Desde Pelé, hace 60 años, es el primer jugador que, siendo tan joven, marcó un gol y ganó la Copa Mundial. Y es el más joven embajador de Hublot.

Signo del destino: Kylian nació en 1998, el año en el que Francia logró una victoria histórica contra Brasil en la Copa Mundial de la FIFA.

Veinte años después, al marcar uno de los cuatro goles con los que la selección francesa se llevó la final, logró la segunda estrella para su equipo. Acaba de escribir una historia, y esto no es más que el principio.

Famoso por su extraordinaria capacidad de aceleración, el carácter imprevisible e inteligente de su juego, está considerado a sus 20 años como uno de los mejores jugadores del planeta. De hecho, el pasado verano la FIFA lo reconoció como el mejor jugador de la competición celebrada en Rusia.

Es diferente.

Un atleta fuera de serie que regala sonrisas. Un hombre generoso que ha donado la totalidad de las primas que ganó en los partidos a obras benéficas que apadrina. Apodado «37» por la velocidad punta que alcanzó durante la Copa Mundial, hace soñar al mundo entero.

KYLIAN MBAPPÉ, LA ENCARNACIÓN DEL FÚTBOL PARA HUBLOT

Kylian Mbappé es el único futbolista en activo entre los embajadores de Hublot que representan a este deporte. Sin lugar a dudas, desempeñará un papel crucial en la comunicación de la firma. Con todos los honores, como merece, se pone en cabeza de la clasificación.

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones -- desde las más sencillas hasta las más sofisticadas-- portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento fulgurante.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos de Manufactura (Unico, Meca 10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una Casa de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World Cup, UEFA Champions League, UEFA Euro y Ferrari) y con los mejores embajadores del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Sumérjase en el universo de HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur y en HUBLOT.com

