El periodista David Castillo consigue la retirada de concertinas y señalización en checkpoints de Nicosia

David Castillo frente a unas concertinas en Nicosia ahora ya retiradas - NUUK TV

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

El periodista David Castillo ha participado durante los últimos meses en distintas actuaciones institucionales y legales relacionadas con la retirada de diversos elementos instalados en zonas sensibles de Nicosia. El también escritor asegura sentirse muy satisfecho de haber conseguido este reto pues se trata de una pequeña victoria que mejorará la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos de Nicosia.

Entre las actuaciones realizadas figura la retirada de señalización ubicada en checkpoints del lado sur de la ciudad, así como la eliminación de concertinas situadas en áreas residenciales y sensibles como Axiotheas Street y el entorno del parque infantil de Giagia Victoria.

Estas actuaciones se producen tras diversas comunicaciones institucionales, acciones legales y la presentación de documentación ante organismos internacionales relacionados con derechos humanos y seguridad ciudadana, incluyendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que el periodista tuvo que solicitar amparo después de que las autoridades chipriotas desoyeran sus peticiones.

Durante este proceso, Castillo mantuvo contactos y reuniones con distintas instituciones y representantes públicos para trasladar preocupación por la presencia de estos elementos en determinadas zonas de la capital chipriota. El presidente de la República de Chipre se comprometió públicamente en una entrevista a la retirada de estos elementos, algo que finalmente han debido cumplir tras la intervención de Naciones Unidas.

Según explica el periodista, la retirada de estas estructuras contribuye a mejorar la seguridad y la convivencia en espacios frecuentados diariamente por residentes y visitantes.

“Creo que el diálogo institucional, la perseverancia y el uso de los mecanismos legales pueden contribuir a generar cambios positivos en beneficio de los ciudadanos”, ha señalado David Castillo.

El periodista, director del documental “Chipre: la isla dividida”, lleva meses desarrollando distintas iniciativas relacionadas con la situación en la capital chipriota y la realidad social de ambos lados de la isla. Se muestra agradecido por el cariño y agradecimiento de todos los chipriotas de ambos lados hacia él y hacia su documental, cuyo objetivo, según afirma, es que un día todos podamos volver a ver un Chipre unido y unido esta vez para siempre.