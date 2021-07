A pesar de los problemas regionales, la confianza del consumidor mundial vuelve a batir récord (2)

La Encuesta de Confianza del Consumidor Global de The Conference Board ® encuentra un elevado optimismo global pero perspectivas mixtas, ya que los avances en las vacunas y las reaperturas difieren en todo el mundo

NUEVA YORK, 14 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La confianza de los consumidores a nivel mundial volvió a alcanzar un récord en el segundo trimestre de 2021, según la Encuesta Mundial del Consumidor de The Conference Board® , gracias a la mejora de la actividad económica, la relajación de las restricciones a la movilidad, la distribución de vacunas y el descenso de los casos de COVID-19 en muchas regiones. Sin embargo, la preocupación por la salud, la recuperación económica y las perspectivas de empleo se mantuvo para muchos consumidores de todo el mundo en medio de una reaparición desigual de la COVID-19.

La encuesta reveló que la confianza global de los consumidores aumentó ligeramente hasta 109 en el segundo trimestre de 2021, frente a 108 en el primero (una cifra superior a 100 se considera positiva). El índice global supera ahora la lectura de 106 registrada al inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020 y es el más alto registrado desde que la encuesta comenzó en 2005. La confianza aumentó en 42 de los 65 mercados (65%) encuestados, con los mayores aumentos en regiones como Norteamérica y Europa, con tasas de vacunación relativamente altas. Por otro lado, la confianza disminuyó en las regiones que luchan contra las nuevas infecciones, la baja disponibilidad de vacunas y las restricciones económicas actuales.

"La confianza de los consumidores siguió aumentando en todo el mundo en el segundo trimestre, aunque a un ritmo mucho más lento que el aumento de 10 puntos registrado en el primer trimestre", afirmó Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board. "Esto refleja una recuperación económica mundial que sigue siendo muy desigual, con muchas economías que siguen luchando por contener la COVID-19 en medio de la escasez de vacunas, las nuevas variantes y los cuellos de botella en la cadena de suministro que están aumentando los precios. No obstante, el elevado nivel de confianza de los consumidores mundiales es un buen augurio para el gasto y, en consecuencia, para la reactivación económica mundial en el segundo semestre de este año y en 2022".

Otros puntos a tener en cuenta son:

El récord de confianza económica mundial fue impulsado por el descenso de los casos de COVID-19, la reapertura de las economías y la flexibilización de las restricciones, pero en otros lugares siguen existiendo importantes problemas sanitarios y económicos:

La confianza siguió aumentando desde una base elevada en Norteamérica y la región del Golfo. Norteamérica, donde la confianza ya se situaba en 110 puntos en el primer trimestre, aumentó hasta 125 puntos en el segundo trimestre, lo que refleja el continuo apoyo fiscal y monetario, así como las campañas de vacunación en curso y la relajación de las restricciones a la movilidad. Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -donde la confianza se sitúa en 124 (+6 puntos)- también se beneficiaron del rápido despliegue de vacunas que ha permitido el retorno del turismo.

Tanto en la zona (+7 puntos, hasta 94) como en el conjunto de Europa (+5 puntos, hasta 92), la confianza ha aumentado, gracias a la mejora de las condiciones financieras. La disminución de los casos de COVID-19 y la aceleración de las tasas de vacunación en la mayor parte de Europa contribuyeron a mejorar las perspectivas desde la baja base del primer trimestre. La confianza en Asia-Pacífico descendió en general, ya que los países se enfrentaron a situaciones de COVID divergentes en toda la región. Aunque la confianza en Asia-Pacífico se mantuvo relativamente alta en el segundo trimestre (-3 puntos, hasta 115), se observaron fuertes descensos en los países -encabezados por la India - que se enfrentaron a segundas (o terceras) oleadas de COVID-19 inesperadamente graves. El sentimiento en China aumentó, pero otros datos sugieren que el nivel de confianza entre los consumidores chinos podría ser exagerado, dados los informes menos optimistas sobre el empleo, las ventas minoristas y el ahorro de los hogares.

En general, en el segundo trimestre de 2021 los consumidores de todo el mundo volvieron a adoptar los patrones de gasto más típicos de antes de la pandemia:

Las intenciones de gasto impulsaron el aumento de la confianza en el segundo trimestre. Entre los tres motores de la confianza general de los consumidores, las intenciones de gasto fueron las únicas responsables del aumento de la confianza mundial. La proporción de encuestados que declaran que ahora es un momento "bueno" o "excelente" para comprar bienes y servicios necesarios o deseados aumentó, siendo la mejora más notable en Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa. Mientras tanto, la percepción de las perspectivas de empleo y de las finanzas personales se mantuvo relativamente sin cambios.

Menos consumidores creen que su país está en recesión, pero la preocupación por la salud, la economía y la seguridad laboral sigue siendo elevada.

La mayoría (60%) de los consumidores mundiales seguía creyendo que su economía estaba en recesión en el segundo trimestre, lo que supone un fuerte descenso con respecto al máximo del 86% alcanzado hace un año. Esto sugiere una mejora sustancial de la economía mundial, encabezada de nuevo por los repuntes en varios mercados importantes, como China , Estados Unidos y partes de los mercados emergentes de Asia y Europa occidental.

con un aumento del 23% en el segundo trimestre, frente al 22% del trimestre anterior. La economía (16%) y la seguridad del empleo (12%) siguen siendo temas prioritarios. Sin embargo, las preocupaciones en estos ámbitos han disminuido en comparación con el primer trimestre y se han reducido considerablemente con respecto a hace un año.

Acerca de The Conference BoardThe Conference Board es el laboratorio de ideas impulsado por sus miembros que ofrece ideas fiables para el futuro. Fundado en 1916, somos una entidad no partidista y sin ánimo de lucro que goza de la exención fiscal 501 (c) (3) en Estados Unidos. www.conference-board.org.