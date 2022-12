Pharming anuncia la publicación de datos del estudio de Fase 3 de Leniolisib en pacientes con APDS en "Blood" de ASH (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Leniolisib fue bien tolerado y la mejora significativa con respecto al placebo fue notable en los criterios de valoración coprimarios, lo que refleja un impacto favorable en la desregulación y deficiencia inmunitaria de los pacientes

La publicación revisada por pares mejora la comprensión a nivel internacional del APDS, una inmunodeficiencia rara y recientemente caracterizada

LEIDEN, Países Bajos, 7 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. («Pharming» o «la Empresa») (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) anuncia hoy que los resultados positivos de un ensayo clínico de fase 3 del fármaco en investigación Leniolisib, un inhibidor oral y selectivo del fosfoinositol 3-cinasa delta (PI3Kδ), en pacientes adultos y adolescentes con síndrome de fosfoinositol 3-cinasa delta activado (en inglés, activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome o APDS), una rara inmunodeficiencia, han sido publicados en Blood,1 la revista médica internacional revisada por pares de la Sociedad Americana de Hematología (en inglés, American Society of Hematology o ASH). Los datos de este estudio fueron anunciados previamente el 2 de febrero de 2022.

El artículo, titulado «Ensayo de fase 3 aleatorio, controlado con placebo, del inhibidor de PI3Kδ Leniolisib para el síndrome de PI3Kδ activado», describió los resultados del ensayo clínico multinacional, triple ciego, controlado con placebo y aleatorizado, que incluyó a 31 pacientes con APDS de 12 años o más. Los pacientes fueron asignados al azar en una proporción 2:1 para recibir 70 mg de Leniolisib o un placebo dos veces al día durante 12 semanas. La mejoría con respecto al placebo fue significativa en los criterios de valoración coprimarios que evaluaron la reducción del tamaño de los ganglios linfáticos y el aumento de las células B naïve, lo que refleja el impacto en la disregulación inmunológica y la corrección de la inmunodeficiencia en estos pacientes, respectivamente. El cambio medio ajustado (IC del 95 %) entre Leniolisib y un placebo en el tamaño de los ganglios linfáticos fue de -0, 7 Dic. (-0,38, -0,12; P=0,0006; N=26) - y en el porcentaje de células B naïve fue de 37,30 (24,06, 50,54; P=0,0002; N=13). Leniolisib fue tolerado adecuadamente, y menos pacientes que recibieron Leniolisib reportaron eventos adversos relacionados con el tratamiento (en su mayoría de grado 1 o 2) en comparación con los que recibieron un placebo (23,8% frente a 30,0%).

Vicki Modell, cofundadora de la Fundación Jeffrey Modell, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas y familiares afectados por trastornos de inmunodeficiencia primaria, comentó:

"Pharming continúa ofreciendo apoyo significativo a la comunidad con inmunodeficiencia. La Fundación Jeffrey Modell se dedica al diagnóstico temprano y la búsqueda de tratamientos significativos para la inmunodeficiencia primaria, y somos muy conscientes de los desafíos que enfrentan las personas con APDS. La publicación de los resultados del estudio en esta población de pacientes en una revista tan distinguida y leída promueve estos objetivos".

Anurag Relan, MD, MPH, director médico de Pharming, comentó:

"A medida que seguimos buscando una mejor comprensión del APDS como una enfermedad rara recientemente caracterizada, mantenemos nuestro compromiso de compartir nuestros hallazgos con investigadores y médicos de todo el mundo. Con este compromiso en mente, nos complace que los resultados de este ensayo clínico de Fase III de Leniolisib se hayan publicado en la revista insignia de American Society of Hematology.

La población de pacientes con APDS y sus familias han vivido con necesidades no cubiertas y sin terapias específicas, y la publicación de este estudio es un paso integral para mejorar el proceso de los pacientes de esta comunidad. Nos enorgullece compartir estos resultados que demostraron que Leniolisib es una terapia dirigida y tolerada adecuadamente para el APDS. Agradecemos a todos los participantes e investigadores del estudio por sus esfuerzos y por el papel esencial que desempeñaron en el desarrollo de Leniolisib".

Acerca del Síndrome de Fosfoinositol 3-Cinasa δ Activado (APDS)

El APDS es una inmunodeficiencia primaria rara que afecta a aproximadamente 1 - 2 personas por cada millón. El APDS es causado por variantes en uno de dos genes, PIK3CD o PIK3R1, que regulan la maduración de los glóbulos blancos. Las variantes en estos genes conducen a la hiperactividad de la vía de PI3Kδ - (fosfoinositol 3-cinasa delta).2,3 La señalización equilibrada en la vía de PI3Kδ es esencial para la función inmune fisiológica. Cuando esta vía tiene hiperactividad, las células inmunes no maduran y no funcionan correctamente, lo que provoca inmunodeficiencia y disregulación.2,4 El APDS se caracteriza por infecciones sinopulmonares graves y recurrentes, linfoproliferación, autoinmunidad y enteropatía.5,6 Debido a que estos síntomas pueden estar asociados con una variedad de enfermedades, como otras inmunodeficiencias primarias, las personas con APDS con frecuencia son diagnosticadas erróneamente y sufren una mediana de demora en el diagnóstico de7 años. 7 Dado que el APDS es una enfermedad progresiva, esta demora puede llevar a una acumulación de daños al paso del tiempo, incluyendo daño permanente a los pulmones y linfoma.5-8 La única manera de diagnosticar definitivamente esta condición es a través de pruebas genéticas.

Acerca de Leniolisib

Leniolisib es un inhibidor de molécula pequeña de la isoforma delta de la subunidad catalítica de 110 kDa de clase IA PI3K. PI3Kδ se expresa predominantemente en las células hematopoyéticas y es esencial para la función normal del sistema inmunológico a través de la conversión de fosfatidilinositol-4-5-trisfosfato (PIP2) a fosfatidilinositol-3-4-5-trisfosfato (PIP3). Leniolisib inhibe la producción de PIP3, y PIP3 sirve como un importante mensajero celular que activa AKT (a través de PDK1) y regula una multitud de funciones celulares como la proliferación, diferenciación, producción de citoquinas, angiogénesis, metabolismo y supervivencia celular. A diferencia de PI3Kα y PI3Kβ, que se expresan de manera ubicua, PI3Kẟ y PI3Kγ se expresan principalmente en células de origen hematopoyético. El papel central de PI3Kẟ en la regulación de numerosas funciones celulares del sistema inmunológico adaptativo (células B y, en menor medida, células T), así como del sistema inmunitario innato (neutrófilos, mastocitos y macrófagos), indica claramente que PI3Kẟ es una diana terapéutica válida y potencialmente eficaz para enfermedades inmunitarias como el APDS. Hasta la fecha, Leniolisib ha sido tolerado adecuadamente durante el primer ensayo en humanos de Fase 1 en sujetos sanos y el estudio de habilitación de registro de Fase II/III en pacientes con APDS.

Acerca de Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) es una compañía biofarmacéutica global dedicada a transformar la vida de los pacientes con enfermedades raras, debilitantes y potencialmente mortales. Pharming comercializa y desarrolla una gama innovadora de terapias de reemplazo de proteínas y medicamentos de precisión, que incluye moléculas pequeñas, productos biológicos y terapias génicas que se encuentran en fase de desarrollo inicial o avanzada. Pharming tiene su sede en Leiden, Países Bajos, y cuenta con empleados en todo el mundo que atienden pacientes en más de 30 mercados de Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

Para obtener más información, visite www.pharming.com y encuéntrenos en LinkedIn

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que se basan en las suposiciones y expectativas actuales de la directiva, e involucran incertidumbres y riesgos, conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los acontecimientos reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como "objetivo", "ambición", "anticipa", "cree", "podría", "estima", "espera", "metas", "pretende", "puede", "hitos", "metas", "proyección", "plan", "probablemente", "proyecto", "riesgos", "programa", "busca", "debería", "finalidad", "hará", y términos y frases similares. Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas pueden incluir declaraciones con respecto al cronograma y el progreso de los estudios preclínicos y los ensayos clínicos de los candidatos a productos de Pharming, las perspectivas clínicas y comerciales de Pharming y las expectativas de Pharming con respecto a sus recursos monetarios y requisitos de capital de trabajo proyectados, cuyas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos, entre los que se incluyen, entre otros, el alcance, el progreso y la expansión de los ensayos clínicos de Pharming y las ramificaciones por el costo de los mismos, y desarrollos clínicos, científicos, regulatorios y técnicos. En vista de estos riesgos e incertidumbres, y otros riesgos e incertidumbres que se describen en el Informe Anual 2021 de Pharming y el Informe Anual del Formulario 20-F correspondiente al año que culminó el 31 de diciembre de 2021, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, es posible que no ocurran los eventos ni las circunstancias discutidas en dichas declaraciones prospectivas, y los resultados reales de Pharming podrían diferir sustancialmente y adversamente de los anticipados o implícitos en ellos. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones cautelares contenidas o a las que se hace referencia en esta sección. Los lectores no deben depositar un nivel de confianza indebido en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se refieren exclusivamente a la fecha de este comunicado de prensa y se basan en la información que tiene disponible Pharming a la fecha de esta publicación. Pharming no asume obligación alguna de actualizar ni de corregir públicamente ninguna de ellas.

