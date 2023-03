La plataforma metabolómica de Metabolon citada en más de 3.000 artículos revisados por expertos

(Información remitida por la empresa firmante)

-La plataforma y los servicios metabolómicos de Metabolon se citan en más de 3.000 artículos revisados por expertos en ciencias de la vida, farmacéutica/biotecnología y ciencias aplicadas

Los datos metabolómicos de referencia aceleran la investigación en múltiples disciplinas, lo que lleva a la citación en más de 3.000 publicaciones y sigue creciendo; casi 75 artículos publicados en revistas de renombre mundial sólo en los dos primeros meses de 2023

MORRISVILLE, N.C., 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., líder mundial en el suministro de soluciones de metabolómica que hacen avanzar una amplia variedad de aplicaciones de investigación, diagnóstico, desarrollo terapéutico y medicina de precisión, ha anunciado hoy que los resultados de su plataforma de metabolómica y los servicios relacionados han sido citados en más de 3.000 revistas revisadas por expertos. Durante más de 20 años, Metabolon se ha centrado en el desarrollo y perfeccionamiento de su plataforma para permitir la utilidad de la metabolómica en todas las áreas de la investigación en ciencias de la vida. Los conocimientos científicos respaldados por los resultados metabolómicos de alta calidad de Metabolon han permitido a la empresa alcanzar este hito histórico.

Las publicaciones que hacen referencia a Metabolon, su plataforma y sus resultados han aparecido en revistas de renombre mundial y gran impacto como Nature, Nature Medicine, Nature Genetics, Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y muchas otras, lo que demuestra el espectacular aumento de la concienciación y el reconocimiento de la importancia de la metabolómica en la investigación. Metabolon continúa apoyando la colaboración activa entre disciplinas científicas, permitiendo el crecimiento continuo y la adopción entre las ciencias de la vida y las comunidades de innovación científica. La contribución de Metabolon a los estudios científicos se citó en su artículo revisado por pares número 1.000 en 2016 y desde entonces se ha citado cada vez más, con casi 75 en enero y febrero de 2023 sobre temas que van desde COVID-19 hasta la inflamación. Como resultado, ahora hay más de 3.000 publicaciones que citan las contribuciones de Metabolon, y el número sigue creciendo.

"Metabolon sigue implicando activamente a las comunidades científicas para destacar la importancia de la metabolómica en el avance de la ciencia básica, la investigación clínica y la medicina, así como para ampliar nuestra comprensión del bienestar y la salud humana. La metabolómica es única al proporcionar el mejor vínculo con los atributos funcionales y fenotípicos, que ayudan a traducir la biología desde el descubrimiento hasta el desarrollo clínico y es complementaria a las aplicaciones basadas en genes en la industria farmacéutica", dijo Rohan (Ro) Hastie, consejero delegado de Metabolon. "Estamos dedicados a proporcionar este importante bloque de construcción para avanzar en la investigación a través de estados de enfermedad y, en última instancia, revolucionar el desarrollo de fármacos".

"Las citaciones de los productos y servicios de la plataforma metabolómica de Metabolon en esta amplitud de disciplinas científicas pone de relieve el impacto de la metabolómica en estos campos de estudio", dijo Ranga Sarangarajan, director científico de Metabolon. "Este hito muestra cómo estamos transformando la forma en que los científicos abordan la incorporación de la metabolómica en todas las áreas aplicables de la ciencia, incluidas las ciencias de la vida, la salud y la investigación del bienestar. Metabolon se dedica a proporcionar resultados metabolómicos de alta calidad a diversas disciplinas, así como al desarrollo de herramientas y capacidades para el análisis estadístico avanzado, la integración de datos multiómicos y el uso de aprendizaje automático y análisis de inteligencia artificial".

Con más de 20 años de experiencia, más de 45 doctores en plantilla y más de 5.400 metabolitos en su biblioteca de referencia, Metabolon ha llevado a cabo más de 10.000 proyectos en nombre de clientes y socios de los sectores biofarmacéutico, de salud de la población, productos de consumo, agricultura, bienestar e investigación académica y gubernamental. Para más información, visite www.metabolon.com .

Acerca de Metabolon

Metabolon , Inc. es el líder mundial en metabolómica, con la misión de proporcionar datos y conocimientos bioquímicos que amplíen y aceleren el impacto de la investigación en ciencias de la vida. A lo largo de 20 años, más de 10.000 proyectos, más de 3.000 publicaciones y las certificaciones ISO 9001:2015 y CLIA, Metabolon ha desarrollado técnicas científicas, tecnológicas y bioinformáticas líderes en la industria. El Panel de Descubrimiento Global de Metabolon está habilitado por la biblioteca de referencia metabolómica patentada más grande del mundo. Los datos líderes del sector y la experiencia en ciencia traslacional de Metabolon ayudan a clientes y socios a abordar algunas de las cuestiones más desafiantes y apremiantes de las ciencias de la vida, acelerando la investigación y mejorando el éxito del desarrollo. La empresa ofrece soluciones de metabolómica y lipidómica escalables y personalizables que satisfacen las necesidades de los clientes desde el descubrimiento hasta los ensayos clínicos y la gestión del ciclo de vida del producto. Para más información, visite www.metabolon.com y síganos en LinkedIn y Twitter .

Acerca de Metabolómica

La metabolómica, el estudio a gran escala de todas las moléculas pequeñas de un sistema biológico, es la única tecnología ómica que proporciona una lectura funcional completa del estado actual de un sistema biológico. La metabolómica ayuda a los investigadores a ver más allá de la variación genética de los individuos, captando el impacto combinado de factores genéticos y externos como el efecto de los fármacos, la dieta, el estilo de vida y el microbioma en la salud humana. Al medir miles de señales químicas discretas que forman vías biológicas en el organismo, la metabolómica puede revelar importantes biomarcadores que permiten comprender mejor el mecanismo de acción, la farmacodinámica y el perfil de seguridad de un fármaco, así como las respuestas individuales al tratamiento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1671125...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/la-plataforma-metabolomica-de-metabolon-citada-en-mas-de-3-000-articulos-revisados-por-expertos-301784437.html