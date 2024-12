PMB e IFLI anuncian una inversión de 11 millones de dólares para promover el tratamiento con PMB-CT01

PMB_X_IFLI_Logo - PEPROMENE BIO, INC.; IFLI/PR NEWSWIRE (LOGO)

PeproMene Bio, Inc. y el Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular anuncian una inversión de 11 millones de dólares para promover el tratamiento con PMB-CT01 (terapia de células BAFF-R CAR T) para el linfoma folicular en recaída o refractario

Basándose en los prometedores resultados clínicos iniciales del estudio de fase 1 PMB-102 de PeproMene Bio , recibirán 6 millones de dólares estadounidenses por adelantado más 5 millones de dólares estadounidenses adicionales en inversiones condicionales por tramos del Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular.

Los pacientes con linfoma folicular r en recaída/refractario se incluirán en la fase de expansión del estudio de fase 1 PMB-102 de PeproMene Bio, que evalúa la acción de BAFF-R sobre las células CAR T (PMB-CT01) en pacientes adultos con linfoma no Hodgkin de células B r/r (B-NHL).

IRVINE, Calif., 19 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc. (PMB) ha anunciado una inversión de 11 millones de dólares del Institute for Follicular Lymphoma Innovation (IFLI) para apoyar el desarrollo clínico de PMB-CT01 (terapia de células BAFF-R CAR T) en pacientes con linfoma folicular en recaída o refractario (r/r). La inversión incluye 6 millones de dólares estadounidenses por adelantado y 5 millones de dólares estadounidenses adicionales en financiación condicional por tramos. Basándose en los prometedores resultados del estudio de fase 1 de PMB, la fase de expansión incluirá ahora a pacientes con linfoma folicular r/r, evaluando más a fondo la seguridad y eficacia de BAFF-R dirigida a las células CAR T en pacientes que han recibido un tratamiento intensivo.

La terapia con células BAFF-R CAR T fue desarrollada por City of Hope para brindar una alternativa o una opción de tratamiento de seguimiento para la cantidad significativa de pacientes con neoplasias malignas de células B que sufren una recaída después de recibir la medicación estándar, incluida la terapia comercial con células CD19 CAR T.

"Existe una necesidad significativa no satisfecha de tratamientos efectivos posteriores a la terapia con células CD19 CAR T que sean seguros y efectivos en pacientes que recibieron un tratamiento previo intenso", afirmó la Dra. Hazel Cheng, directora de operaciones de PMB. "Estamos profundamente comprometidos con el desarrollo científico y clínico continuo de esta nueva terapia celular potencialmente prometedora en el linfoma folicular r/r y otros tipos de neoplasias malignas de células B".

"Es verdaderamente alentador que los seis pacientes con linfoma no Hodgkin tratados con PMB-CT01 hayan demostrado una tasa de recuperación completa del 100% y solo eventos adversos emergentes del tratamiento de bajo grado, específicamente CRS de grado 1 e ICANS de grado 1),", explicó Elizabeth Budde, M.D., PhD., investigadora principal del ensayo y profesora asociada de hematología en City of Hope, una de las organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer más grandes y avanzadas de Estados Unidos. "La mayoría de los participantes del ensayo sufrieron una recaída después de la terapia con células CD19 CAR T y/o presentaron un tumor negativo para CD19. Por lo tanto, PMB-CT01 podría ofrecer una opción terapéutica viable para los pacientes que se enfrentan a este escenario desafiante. También es digno de mención que BAFF-R CAR T podría superar a las terapias de células CD19 CAR T aprobadas por la FDA dado su equilibrio consistentemente favorable de eficacia-seguridad."

"PMB-CT01 muestra un enorme potencial para mejorar los resultados de los pacientes con linfomas no Hodgkin, en particular el linfoma folicular", destacó el doctor Michel Azoulay, director médico de IFLI. "Estamos encantados de respaldar a PeproMene Bio, Inc. en su exploración del PMB-CT01 para pacientes con linfoma folicular".

Para obtener más información sobre PeproMene Bio, Inc. visite pepromenebio.com, y para obtener más información sobre el Instituto para la Innovación en el Linfoma Follecular, visite i-fli.org.

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es una terapia de células CAR T autólogas, dirigida a BAFF-R, primera en su clase. BAFF-R (B-Cell Activating Factor Receptor), un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), es el principal receptor de BAFF y se expresa casi exclusivamente en las células B. Dado que la señalización de BAFF-R promueve la proliferación normal de células B y parece ser necesaria para la supervivencia de las células B, es poco probable que las células tumorales escapen a la terapia por pérdida del antígeno BAFF-R. Esta característica única hace que la terapia con células BAFF-R CAR T sea una opción muy prometedora para tratar las neoplasias malignas de células B. El BAFF-R CAR se construyó utilizando anticuerpos anti-variable de fragmento de cadena única (scFv) BAFF-R y dominios de señalización de segunda generación CD3ζ y 4-1BB. Nuestra investigación ha demostrado que las células BAFF-R CAR T matan eficazmente los linfomas y leucemias humanas tanto in vitro como en modelos animales. PeproMene Bio tiene licencia de propiedad intelectual relacionada con PMB-CT01 de City of Hope.

Acerca de PeproMene Bio

PeproMene Bio, Inc. es una empresa de biotecnología en fase clínica con sede en Irvine, California, y se centra en el desarrollo clínico de nuevas terapias para tratar neoplasias malignas de células B y trastornos autoinmunes. El candidato principal de PeproMene, PMB-CT01 (células BAFFR-CAR T), se está investigando actualmente para tratar el linfoma no Hodgkin de células B de recaída y refractario (B-NHL; NCT05370430), la leucemia linfoblástica aguda de células B (B-ALL; NCT04690595) en ensayos clínicos de fase 1. PeproMene Bio también está desarrollando BAFFR Bispecific T Cell Engager y células BAFFR-CAR NK.

Acerca de iFLI

Acerca del Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular: El Instituto para la Innovación en el Linfoma Folicular (IFLI) es una fundación privada, sin ánimo de lucro y global dedicada a acelerar el desarrollo de opciones de tratamiento innovadoras para pacientes con linfoma folicular (LF). El IFLI apoya la investigación y la tecnología de vanguardia para conducir al desarrollo y la comercialización de terapias y/o biomarcadores novedosos para el tratamiento del LF, y para comprender la biología del LF. La fundación distribuye su presupuesto a través de subvenciones, asociaciones basadas en proyectos e inversiones filantrópicas de riesgo para lograr sus objetivos de innovación. El IFLI promueve la colaboración y trabaja para permitir el intercambio de datos y el intercambio de conocimientos y experiencia entre investigadores e instituciones que promueven la investigación del LF. Obtenga más información en www.i-fli.org.

