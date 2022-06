PODA finaliza la venta multipartita de activos de propiedad intelectual por 100,5 millones de dólares (1)

VANCOUVER, BC, 24 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("PODA" o la "Compañía") (CSE: PODA) (‎FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en anunciar que, tras su comunicado de prensa de fecha 13 de mayo de 2022, la empresa, junto con Ryan Selby y Ryan Karkairan (los "Propietarios"), ha completado la venta de prácticamente todos los activos y propiedades utilizados en el negocio de la empresa (los "Activos Comprados") a Altria Client Services LLC ("ALCS"), una filial de Altria Group, Inc. (NYSE:MO), por un precio total de compra de 100,5 millones de dólares ("Precio de Compra"), sujeto a ciertos ajustes y retenciones (la "Transacción"), en virtud de un acuerdo definitivo de fecha 13 de mayo de 2022 (el "Acuerdo de Compra de Activos").

De conformidad con el Acuerdo de Compra de Activos, PODA cambiará su nombre por el de Idle Lifestyle Inc. y su símbolo de cotización por el de IDLE.X, y espera cotizar como emisor inactivo según las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá.

Ryan Selby, consejero delegado de PODA, director y presidente del consejo de administración de la empresa (el "Consejo"), comentó: "La finalización de esta venta representa la culminación de un enorme esfuerzo por parte de todo el equipo de Poda, y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Creo que esta Transacción proporciona el máximo valor para la Compañía y sus accionistas, y sé que nuestra innovadora tecnología está ahora en buenas manos con Altria."

La Transacción

PODA y los Propietarios vendieron sustancialmente todos los activos y propiedades utilizados en el negocio de la Compañía de desarrollar, fabricar y comercializar la tecnología de cápsulas calentadas de múltiples sustratos, incluyendo, sin limitación, las patentes de los Propietarios relacionadas con dicha tecnología y la licencia exclusiva y perpetua de la Compañía de algunas de esas patentes en virtud de un acuerdo de regalías modificado y reformulado con fecha 12 de abril de 2019 (el "Acuerdo de regalías").

De conformidad con el Acuerdo de Compra de Activos, como contraprestación por los Activos Comprados, ALCS pagó la suma total de 100.500.000 dólares estadounidenses, como sigues:‎

Ninguna parte del Precio de Compra pagado a la Compañía está sujeta a retenciones o depósitos en garantía.

Como resultado de la finalización de la Transacción, la Compañía ya no tiene ninguna propiedad o activo material, salvo el efectivo en mano más los ingresos en efectivo de la Transacción, que se espera que asciendan a aproximadamente 69,65 millones de dólares canadienses después de satisfacer las obligaciones y pasivos de la Compañía. PODA anticipa que hará una distribución en efectivo a los titulares de acciones de PODA (los "Accionistas") igual a aproximadamente 0,40 dólares canadienses por acción de voto subordinado y 400 dólares canadienses por acción de voto múltiple (la "Distribución"), lo que representa una prima del 167% al precio de cierre de las acciones de PODA a 12 de mayo de 2022, el día anterior al anuncio de la transacción. PODA proporcionará más información al respecto, así como la fecha de registro de la Distribución, en un comunicado de prensa posterior.

PODA espera retener aproximadamente 1 millón de dólares canadienses en efectivo para explorar nuevas oportunidades de negocio para el beneficio económico de sus Accionistas, sujeto a los términos del Acuerdo de Compra de Activos.

Se prevé que: (i) Selby y Karkairan renunciarán al Consejo en un plazo de 60 días a partir del Cierre; (ii) Aaron Bowden y Patrick Gray permanecerán en el Consejo; (iii) Bowden y Gray nombrarán a un tercer miembro del Consejo que ocupará su puesto hasta la próxima junta general de accionistas; y (iv) Gray será el consejero delegado de la empresa, y probablemente será el único empleado de la misma hasta que se identifique un nuevo consejero delegado.

Asesores y consejeros

Stifel Nicolaus Canada Inc. actuó como asesor financiero de PODA, y DLA Piper (Canada) LLP y DLA Piper LLP actuaron como asesores jurídicos de PODA en Canadá y Estados Unidos. Farris LLP actuó como asesor legal del Propietario. Blake, Cassels & Graydon LLP actuó como asesor legal del Comité Especial. McGuireWoods LLP y Goodmans LLP actuaron como asesores jurídicos de ALCS en Estados Unidos y Canadá.

Información Adicional

Más detalles sobre la Transacción y el calendario e importe previstos de la Distribución están en el Acuerdo de Compra de Activos y en la circular informativa de la dirección (la "Circular") enviada a los Accionistas en relación con la reunión especial celebrada el 22 de junio de 2022, que están disponibles en el perfil de PODA en www.sedar.com.‎

En nombre del Consejo,‎Ryan SelbyConsejero Delegado, Director, y Presidente del Consejo

Poda Holdings, Inc.‎Llamada gratis Norteamérica: +1-833-TRY-PODA (879-7632)‎Fuera de Norteamérica: +1-406-TRY-PODA (879-7632)‎investors@poda-holdings.com www.poda-holdings.com

DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" que puede incluir, entre otros, información con respecto a las actividades, eventos o desarrollos que la compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro. Dicha información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras y frases como "planes", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estimaciones", ‎‎ "pronostica", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluidas las variaciones negativas) de tales palabras y frases, o establece que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", ""podría" o "se" tomará, ocurrirá o se logrará. Dicha información prospectiva incluye, entre otras cosas, información sobre: los fondos estimados que estarán a disposición de la Compañía una vez concluida la Transacción y satisfechas las obligaciones y pasivos de la Sociedad, la composición del Consejo y la dirección de la Compañía tras la conclusión de la Transacción, la distribución prevista de 0,40 dólares canadienses por acción, el importe previsto de los ingresos que retendrá la Compañía para explorar nuevas oportunidades de negocio y la capacidad de la Compañía para identificar dichas oportunidades. Para sacar conclusiones o realizar las previsiones o proyecciones expuestas en la información prospectiva se suelen aplicar diversas hipótesis o factores. Estas suposiciones y factores se basan en la información de que dispone actualmente la empresa. Aunque dichas declaraciones se basan en suposiciones que la dirección considera razonables, no se puede asegurar: (i) que la Distribución propuesta se realizará; o (ii) si la Distribución propuesta se realiza, en cuanto al importe o los términos de dicha Distribución.

La información de carácter prospectivo contenida en este comunicado de prensa se basa en determinados factores y supuestos relativos, entre otras cosas, a pasivos fiscales imprevistos u otros pasivos o costes que reducirían sustancialmente la cantidad de efectivo disponible para la Distribución y otros asuntos similares. Si bien la Cpmpañía considera que estas hipótesis son razonables sobre la base de la información de que dispone actualmente, pueden resultar incorrectas. La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores de riesgo que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Dichos riesgos incluyen los relacionados con el aumento de la competencia y las actuales condiciones financieras mundiales, los riesgos de acceso y suministro, la dependencia del personal clave, los riesgos operativos, los riesgos normativos, los riesgos de financiación, capitalización y liquidez. Aunque la empresa ha tratado de identificar los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o intencionados. No puede haber garantía de que dicha información resulte precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La ‎compañía no asume ninguna obligación, salvo que la ley exija lo contrario, de actualizar estas ‎declaraciones prospectivas si cambian las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, u otros factores.‎

Se advierte a los inversores que, salvo lo que se indica en la Circular y en el propio Acuerdo de Compra de Activos, cuyas copias están o estarán archivadas en el perfil de la Compañía en www.sedar.com , toda la información publicada o recibida con respecto a la Transacción puede no ser exacta o completa y no debe confiarse en ella.

La Canadian Securities Exchange no ha revisado y no acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud del contenido de este comunicado de prensa.‎