Polyplastics presenta tecnología de unión innovadora para unir diferentes materiales de resina

TOKIO, 21 de enero, 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd., un proveedor líder mundial de termoplásticos de ingeniería, ha introducido una tecnología de unión innovadora que es diferente a los métodos de unión tradicionales, como la soldadura o la adhesión de plásticos. AKI-Lock (R) tiene pocas restricciones en cuanto a los materiales que se pueden usar y forma uniones fuertes y herméticas con combinaciones de diferentes materiales para los que antes la unión había sido difícil.

AKI-Lock (R) abre la puerta a una amplia gama de posibilidades de desarrollo de nuevos productos. Esta tecnología de unión satisface la mayor demanda del mercado de reducción de peso para abordar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU, reduce la cantidad de piezas y proporciona una fuerza adhesiva estable y longevidad.

La tecnología AKI-Lock (R) utiliza las fibras de vidrio en resinas reforzadas con fibra de vidrio como anclaje físico para la unión. La fibra de vidrio se desnuda mediante irradiación láser que se completa en un patrón de cuadrícula. A continuación, se pueden lograr fuertes enlaces vertiendo la resina que se va a unir sobre estos anclajes. Dado que la unión está formada por anclajes físicos, no hay limitación de tiempo desde el tratamiento con láser hasta la unión. El enmascaramiento no es necesario ya que se pueden identificar áreas de tratamiento específicas. No hay necesidad de solución de grabado para hacer rugosa la superficie y no se producen residuos líquidos o materiales.

La estanqueidad al aire mejora en gran medida debido a tres factores: el efecto de la resina que ingresa y llena los espacios entre las fibras de vidrio; la deformación en las ranuras del material primario debido a la fuerza de flujo cortante del material secundario; y el engaste por contracción del molde del material secundario.

AKI-Lock (R) ayuda a reducir el trabajo de ensamblaje y la cantidad de componentes, lo que reduce el coste total. El sistema de unión también ayuda a reducir el impacto ambiental mediante el uso de procesos secos, incluida la eliminación de adhesivos.

Para más información, visite: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/9.html

Acerca de Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202201055733-O1-4OD3syDS.pdf

*AKI-Lock (R) es una marca comercial registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y en otros países.