Portag3 Ventures aumenta la participación en Hellas Direct

Publicado 18/02/2019 12:01:48 CET

NICOSIA, Chipre, Feb. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Hellas Direct [https://www.hellasdirect.gr/en/], una compañía de seguros online con sede en Chipre, se complace anunciar que Portag3 Ventures ("Portag3") ha aumentado su participación de capital en la compañía.

https://mma.prnewswire.com/media/822719/Hellas_Direct_Portag3_Ventures_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/822719/Hellas_Direct_Portag3_Ventures_Logo.jpg]

Dirigida por Paul Desmarais III (presidente ejecutivo) y Adam Felesky (consejero delegado), Portag3 aumentó su inversión comprando la participación minoritaria previamente mantenida por Third Point LLC. Como parte de la transacción, Felesky, junto con el socio Portag3 con sede en París Hélène Falchier, se unirá a la junta directiva de Hellas Direct. Hélène se ha unido recientemente a Portag3 desde la compañía de seguros francesa CNP Assurances SA, donde dirigió una serie de inversiones de capital privado del grupo.

"Estamos encantados de que Portag3 profundice su implicación convirtiéndose en los mayores accionistas y aumentando su participación en nuestras operaciones. Buscamos aprovechar la red de Portag3 de LP globales, que administran más de 1 billón de dólares de activos en seguros, banca y finanzas personales para catapultarnos a nuevas alturas. En los próximos meses, anunciaremos una serie de iniciativas estratégicas, expandiremos nuestra huella regional y ampliaremos nuestra oferta de consumo", dijo Emilios Markou, director ejecutivo de Hellas Direct.

Fundada por Emilios Markou y Alexis Pantazis, dos ex-ejecutivos de Goldman Sachs que vieron una oportunidad de cambiar el mercado de los seguros griego cuando el país estaba entrando en la mayor recesión económica de la era moderna, Hellas Direct es una compañía de seguros de servicio completo en la que lo digital es una prioridad, empoderada por tecnología de vanguardia e inteligencia artificial.

Con sede en Chipre, la compañía está respaldada por una serie de inversores líderes, como Portag3, IFC (miembro del Banco Mundial), Endeavor Catalyst, el ex-economista de Goldman Sachs Lord O'Neill y el veterano en capital privado Jon Moulton. Modelándose a sí misma en Amazon, Hellas Direct busca cambiar la cadena de valor de los seguros adoptando un enfoque extremo en la excelencia operacional. Hellas Direct ha experimentado un crecimiento exponencial durante sus primeros cinco años de funcionamiento, incluso cuando Grecia vio una reducción del 25% en el PIB y una caída del 40% en la prima de seguros.

Hellas Direct lanzó recientemente su oferta de seguros del hogar en Chipre en asociación con Swiss Re, una de las reaseguradoras líderes en el mundo, y Revolut, el banco rival de más rápido crecimiento de Europa. Las tres compañías introdujeron un amplio rango de innovaciones en el mercado chipriota, como la capacidad para comprar seguros por el día, disposición de reclamaciones instantáneas y la devolución de micropagos diarios a consumidores que no habían puesto una reclamación.

"Emilios, Alexis y su equipo han obtenido resultados impresionantes. Su próxima fase de crecimiento es aún más prometedora. Estamos encantados de ser parte de su historia mientras seguimos invirtiendo en compañías innovadoras y prometedoras en todo el mundo", dijo Paul Desmarais III.

Portag3 es un inversor de fase temprana dedicada a respaldar a la próxima generación de compañías de servicios financieros innovadoras y globales que trabajan para beneficiar a todos los consumidores. Fundada inicialmente en 2016 como parte del ecosistema Power Financial Corporation en afiliación con Great-West Lifeco Inc. e IGM Financial Inc., Portag3 ha recibido desde entonces a inversores externos para establecer un ecosistema fintech interconectado líder que escale con éxito compañías de cartera, comparta visiones de mercado y aproveche el poder de distribución colectivo para impulsar la innovación de servicios financieros en todo el mundo. Portag3 tiene hoy presencia en Norteamérica, Europa y Asia.

"Estamos encantados de fortalecer nuestra relación con Portag3. Su apoyo nos permitirá acelerar algunos de los objetivos estratégicos a más largo plazo y seguir una estrategia de adquisición agresiva en la región", añadió Alexis Pantazis, director ejecutivo.

Las condiciones de la transacción no se han revelado.

https://www.hellasdirect.gr/en/ [https://www.hellasdirect.gr/en/]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/822719/Hellas_Direct_Portag3_Ventures_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/822719/Hellas_Direct_Portag3_Ventures_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Marilaura Cambanis, Marketing, Hellas Direct, t. +30212 2229995, m. +30 6938239234

Sitio Web: https://www.hellasdirect.gr/en//