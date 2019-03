Precision for Medicine adquiere la tecnología de inteligencia artificial líder y amplía su plataforma QuartzBio(TM) (1)

Publicado 06/03/2019 9:05:25 CET

- Precision for Medicine adquiere la tecnología de inteligencia artificial líder del sector, y amplía notablemente su plataforma informática y de integración de datos multiómicos basada en la nube, QuartzBio(TM)

LA INCORPORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NATIVA OFRECE A LOS CLIENTES MODELOS INTUITIVOS, INTERPRETABLES E INTERACTIVOS, BASADOS EN BIOMARCADORES

BETHESDA, Maryland, 6 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, parte de Precision Medicine Group, ha anunciado hoy la adquisición de SimplicityBio, lo que añade inteligencia artificial a la plataforma informática y de integración de datos multiómicos de Precision, QuartzBio(TM). Añadir un motor de inteligencia artificial a QuartzBio ofrece a los clientes de Precision la solución de extremo a extremo más robusta y sofisticada para el desafío de los "datos masivos" que se observa en el desarrollo de medicamentos guiados por biomarcadores; lo que impulsa su misión de maximizar el valor y la utilidad de los datos de biomarcadores generados en el curso de un ensayo clínico.

https://mma.prnewswire.com/media/348789/precisioneffect_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/348789/precisioneffect_Logo.jpg ]

Los biomarcadores se están poniendo cada vez más al frente de la medicina de precisión, ya que son clave para predecir y entender desenlaces clínicos en una gran variedad de tratamientos y grupos de poblaciones. Sin embargo, la proliferación de datos de biomarcadores supone un gran desafío para los equipos, que deben recopilar e integrar conjuntos de datos formados por decenas de millones de puntos de datos de múltiples laboratorios que abarcan diferentes tipos de ensayos. La plataforma QuartzBio acelera notablemente la armonización y organización de estos complejos flujos de datos en conjuntos integrados y utilizables de todas las disciplinas ómicas y la información clínica.

Desarrollada originalmente en la universidad suiza HEIG-VD con una temprana adopción industrial, el enfoque de IA de SimplicityBio utiliza un enfoque indiscriminado multiómico único para descubrir combinaciones de biomarcadores novedosas mediante diferentes flujos de datos. Como tecnología patentada de SimplicityBio, los algoritmos basados en IA se han usado ampliamente para desarrollar complejos multiómicos distintivos, y también han sido objeto de investigaciones científicas publicadas sobre el uso de la inteligencia artificial para la evaluación de biomarcadores; lo que ha hecho de SimplicityBio un líder del sector en el ámbito emergente de la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria. SimplicityBio también es un miembro fundador, y actual miembro del Consejo de Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH), una organización mundial de defensa que se centra en facilitar el avance y el uso de la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria.

La combinación de QuartzBio y SimplicityBio significa que, por primera vez, las organizaciones podrán acceder a todos sus datos multiómicos (p.ej., genómicos, transcriptómicos, proteómicos, de citometrías de flujo) en tiempo real para adoptar decisiones a prueba. Contar con la plataforma de analíticas de inteligencia artificial de SimplicityBio permite a los clientes explorar sin interrupciones todos los complejos distintivos derivados de la IA en todos estos conjuntos de datos clínicos y ómicos integrados, así como considerar los resultados de manera intuitiva, interpretable, interactiva y segura. Estos datos procesables facilitarán entender de manera más amplia el mecanismo de muchas enfermedades, descubrir fármacos selectivos, identificar los biomarcadores avanzados, estratificar a los pacientes, y reposicionar fármacos; en última instancia, todo ello llevará a tratamientos más eficaces y mejores desenlaces para los pacientes.

Sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial en la informática de biomarcadores avanzados, Chad Clark, presidente de Precision for Medicine, afirmó: "Estamos entusiasmados de añadir el enfoque de IA de SimplicityBio a nuestra plataforma informática de transferencia, QuartzBio. Integrar nuestro procesamiento de datos multiómicos y nuestras capacidades de armonización líderes en el sector con herramientas analíticas de inteligencia artificial probadas es algo único en el mercado, lo que nos permite ofrecer una solución inigualable a nuestros clientes biofarmacéuticos".

Matthew Hall, consejero delegado y cofundador de SimplicityBio añade: "Los enfoques de inteligencia artificial son solo tan buenos como los datos que les podamos aplicar; unirse a Precison for Medicine e integrar nuestros algoritmos de IA en QuartzBio es un enorme avance para nuestros clientes y el sector, ya que los datos multiómicos siguen aumentando en cantidad y complejidad".

Acerca de Precision for Medicine

Precision for Medicine es la primera organización de desarrollo clínico guiado por biomarcadores que presta apoyo a las empresas del sector de ciencias biosanitarias mediante el uso de biomarcadores, que son necesarios para tratar a los pacientes de una forma más precisa y efectiva. Precision emplea enfoques de biomarcadores novedosos en sus investigaciones clínicas, para impulsar los últimos avances en ciencia y tecnología. La plataforma informática y de integración de datos multiómicos de Precision for Medicine, QuartzBio, permite a las empresas del sector de ciencias biosanitarias descubrir subgrupos de pacientes ocultos que podrían beneficiarse más de un tratamiento concreto, lo que les ofrece las herramientas para desarrollar una verdadera medicina personalizada. Precision for Medicine forma parte de Precision Medicine Group, con más de 1800 empleados repartidos por 30 centros de EE. UU., Canadá y Europa. Para obtener más información sobre QuartzBio, visite quartz.bio [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2391011-1&h=1082639025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2391011-1%26h%3D4160550326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quartz.bio%252F%253Futm_term%253Dquartzbio%2526utm_campaign%253DQuartz%252520Bio%2526utm_source%253Dadwords%2526utm_medium%253Dppc%2526hsa_src%253Dg%2526hsa_ver%253D3%2526hsa_grp%253D55162846236%2526hsa_net%253Dadwords%2526hsa_acc%253D2194739314%2526hsa_mt%253Dp%2526hsa_cam%253D1394020526%2526hsa_kw%253Dquartzbio%2526hsa_ad%253D268256478617%2526hsa_tgt%253Dkwd-463419651049%2526gclid%253DEAIaIQobChMI7tWkyOnK4AIVdB-tBh2T7Q0-EAAYASAAEgKX6_D_BwE%26a%3Dquartz.bio&a=quartz.bio].

Acerca de SimplicityBio

La plataforma de SimplicityBio utiliza una tecnología patentada de aprendizaje automático para analizar flujos de datos digitales, clínicos y biológicos, para obtener y comprender información que pueda llevar a entender el mecanismo de muchas enfermedades, descubrir fármacos selectivos, identificar los biomarcadores, estratificar a los pacientes, y reposicionar fármacos. Para obtener más información, visite simplicitybio.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2391011-1&h=2590438493&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2391011-1%26h%3D13725845%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.simplicitybio.com%252F%26a%3Dsimplicitybio.com&a=simplicitybio.com].

Contacto de Medios: Louis Landon, Precision Medicine Group 310-984-7707 louis.landon@precisionformedicine.com[mailto:louis.landon@precisionformedicine.com]

(CONTINUA)