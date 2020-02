Premia Partners ganadora del HKEx Top Performing ETF - Total Return Award por su Premia CSI Caixin China New Economy ETF

Publicado 14/02/2020 13:20:24 CET

Premia Partners seleccionada como ganadora del premio HKEx Top Performing ETF - Total Return Award por su Premia CSI Caixin China New Economy ETF con un 45,2 % de rendimiento para 2019

HONG KONG, 14 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Premia Partners, una de las principales emisoras de ETF en Hong Kong, está encantada de recibir el reconocimiento por parte de la HKEx como ganadora del premio 2019 Top Performing ETF - Total Return Award por su Premia CSI Caixin China New Economy ETF, que registró un rendimiento del 45,2 % durante el año 2019.

-- Premia CSI Caixin China New Economy ETF (Tickers: 3173 HK / 9173 HK) sigue el Índice CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index, que capta 300 empresas líderes del sector de la nueva economía que cotizan en el continente. El ETF físicamente replicado es uno de los ETF de China de más bajo coste con un ratio total de gastos (TER) del 0,50 % anual. -- Contrariamente a un planteamiento convencional de capitalización del mercado, las empresas se seleccionan en función de factores fundamentales como el tamaño de los activos no fijos, la salud financiera y las características de crecimiento. La cartera diversificada ofrece a los inversores un planteamiento beta inteligente y diferenciado para participar en el crecimiento estructural y la transformación económica de China, con empresas no solo en Internet, sino también en los sectores de la salud, la biotecnología, la industria farmacéutica, las nuevas energías, la automatización industrial, 5G, la computación en nube, IoT y consumo, así como otros impulsores de la nueva economía basada en la tecnología.

"Estamos muy agradecidos por el reconocimiento y el apoyo continuo de la HKEx, así como de nuestros clientes y socios en este viaje", afirmó Rebecca Chua, Socio Gerente de Premia Partners. "Tenemos una gran pasión por los mercados asiáticos de ETF y esperamos crear herramientas más eficientes para que los inversores accedan a las oportunidades de crecimiento en Asia".

Los premios ETF de HKEX están dedicados a reconocer los logros de los mejores actores del sector de ETF de Hong Kong. A partir del 14 de febrero de 2020, Premia Partners, que celebró su tercer aniversario, cuenta con 6 ETF que cotizan en HKEx que cubren las exposiciones de China, ASEAN emergente, Tecnología Innovadora de Asia, Vietnam y el Tesoro de los Estados Unidos.

Acerca de Premia Partners

Premia Partners fue fundada en Hong Kong en 2016 por un grupo de entusiastas que creen en la posibilidad de capacitar a los inversores con herramientas de inversión eficientes y ven enormes posibilidades de innovación en la industria asiática de ETF, y para Asia, porque este es nuestro hogar. Para más información, visite www.premia-partners.com [http://www.premia-partners.com/]

