Premio Erasmus 2020 para Grayson Perry

AMSTERDAM, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- La Praemium Erasmianum Foundation ha concedido el Premio Erasmus 2020 al artista británico Grayson Perry. El tema del Premio Erasmus de este año es ´El poder de la imagen en la era digital'. En un momento en que estamos constantemente bombardeados con imágenes, Perry ha desarrollado un lenguaje visual único, demostrando que el arte es de todo el mundo y no debe ser un asunto elitista. Perry recibe el premio por la forma perspicaz en que aborda cuestiones de belleza y artesanía mientras aborda temas sociales y culturales más amplios.

Uno de los artistas británicos más conocidos de la actualidad, Perry (nacido en 1960) emplea una amplia variedad de técnicas y materiales. Sus obras van desde grandes xilografías, tapices y esculturas de hierro fundido hasta grabados, vestidos e incluso toda una casa. Tanto desafiando como hechizando al público, a menudo provoca choques humorísticos entre lo viejo y lo nuevo, entre lo aceptable y lo sorprendente. Perry se llama a sí mismo "un artesano transexual" y explora un clima en el que la gente teme la diferencia y se retira a los confines seguros de su propio grupo.

Perry también se involucra con la vida pública más allá de las paredes del museo y la galería de arte. Ha escrito y presentado programas documentales sobre clase, gusto, masculinidad e identidad, y ha escrito libros de acompañamiento. Su desenfrenado interés por los materiales decodificados y significados motivó un proyecto de crowdsourcing durante el debate sobre el Brexit en el que pidió a los británicos que enviaran imágenes de objetos y temas queridos. La similitud entre las presentaciones de los bandos "permanecer" y "salir" inspiró dos jarrones titulados Matching Pair. Ilustran la capacidad de Perry para unir a un público dividido, mostrándonos que el arte puede ser una plataforma para un debate abierto e inclusivo.

Grayson Perry ganó el Premio Turner 2003 y recibió una distinción real (CBE), así como una serie de premios BAFTA por sus series documentales, entre ellos AllIn the Best Possible Taste (2013), sobre el gusto y la clase social en la Inglaterra moderna, y Who Are You? (2014), sobre la identidad, que fue acompañada por una exposición en la National Portrait Gallery de Londres. Su serie documental All Man (2016) examina la masculinidad y los estereotipos de género, que también fueron los temas de su libro The Descent of Man. La obra de Perry se encuentra en colecciones de museos de todo el mundo, entre ellas el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Stedelijk de Ámsterdam. En 2016 tuvo una exposición en el Bonnefantenmuseum de Maastricht, Países Bajos, titulada 'Hold Your Beliefs Lightly', un eslogan que expresa poderosamente el hilo conductor que recorre su obra.

Con motivo de la presentación del Premio Erasmus, la Fundación está organizando un variado programa de eventos relacionados con Grayson Perry y el tema.

El Premio Erasmus se otorga anualmente a una persona o institución que ha hecho una contribución excepcional a las humanidades, las ciencias sociales o las artes. Su Majestad el Rey de los Países Bajos es Patrono de la Fundación. El Premio Erasmus consta de 150.000 euros en metálico. El premio se entregará en otoño de 2020.

