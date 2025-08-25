Prepárese para una experiencia de audio que no se puede perder: OneOdio y OpenRock iluminarán IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- IFA 2025 está a la vuelta de la esquina, y OneOdio y OpenRock se preparan para ofrecer uno de los eventos de audio más emocionantes del año. Del 5 al 9 de septiembre, únase a nosotros en el pabellón 11.2, stand 129 en Berlín para descubrir de primera mano nuestras últimas innovaciones, regalos exclusivos y experiencias de sonido inmersivas que no se querrá perder.

Ya sea un audiófilo, un entusiasta de la tecnología o un amante del fitness, ambas marcas traen algo especial para todos.

Productos destacados que querrá probar primero

Sea el primero en experimentar nuestros equipos de audio más nuevos y más vendidos:

OneOdio Studio Max 1 – Auriculares profesionales inalámbricos para DJ, creadores y audiófilos, con excelente sonido, latencia ultrabaja y conectividad de 4 modos.

OneOdio Focus A6 – Elegantes auriculares híbridos ANC con cancelación de ruido de hasta -48 dB, control inteligente mediante aplicación y un valor inmejorable.

OpenRock S2 – Los auriculares deportivos abiertos de última generación con bajos dinámicos y un ajuste seguro y sin presión para usarlos todo el día.

Además, no se pierda los favoritos del público, OneOdio Focus A10 y OpenRock X, en acción en el stand.

Girar para ganar: sorteos y sorpresas diarias

Quienes visiten nuestro stand tendrán la oportunidad de ganar premios todos los días. Desde auriculares nuevos hasta accesorios de edición limitada y paquetes de regalo exclusivos de IFA, siempre hay algo emocionante para ganar. ¡Simplemente escanee el código QR en el stand, gire la ruleta y reclame su premio al instante!

Ambiente de DJ en vivo todo el día + ofertas exclusivas

¿Qué sería de una cabina de audio sin música? Disfrute de sesiones de DJ en vivo durante todo el día, con la música de los auriculares profesionales de OneOdio. Sentirá los bajos, escuchará la claridad y notará la diferencia. No olvide escanear para obtener descuentos exclusivos de IFA: hasta un 20 % de descuento en modelos seleccionados.

Por qué no se lo puede perder

"IFA es nuestro momento más importante del año para conectar con usuarios, amigos y la comunidad tecnológica global", afirmó Jack Lee, consejero delegado de las marcas. "Este año, no solo traemos productos excelentes, sino también mucha energía".

"OpenRock se centra en la libertad y el movimiento. Estamos deseando que los visitantes experimenten la diferencia que marca nuestro diseño de oído abierto, especialmente al combinarse con sonido real en un entorno real", añadió Jack Lee.

Ya sea que venga por la tecnología, la música o los regalos, el pabellón 11.2, stand 129, es donde el sonido real se transmite en IFA 2025. ¡Apúntenlo en su calendario, nos vemos allí!

Acerca de OneOdio & OpenRock

OneOdio es una marca de audio profesional comprometida con el sonido de alto rendimiento para amantes de la música, DJs, creadores y profesionales del audio de todo el mundo. Conocida por su sonido con calidad de estudio, comodidad superior y excelente relación calidad-precio, OneOdio es una marca de confianza en estudios, presentaciones en vivo y escuchas diarias.

OpenRock es una innovadora marca de audio especializada en auriculares de oído abierto y de comunicación. Diseñados tanto para estilos de vida activos como para uso profesional, OpenRock ofrece un sonido potente con comodidad durante todo el día y un control total del entorno.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746765...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/preparese-para-una-experiencia-de-audio-que-no-se-puede-perder-oneodio-y-openrock-iluminaran-ifa-2025-302528583.html