Presentamos el nuevo recorrido virtual en 3D de la Lord Ashcroft VC and GC Gallery

LONDRES, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Día del Armisticio, se ha presentado un nuevo e interesante recorrido virtual en 3D de la Lord Ashcroft VC & GC Gallery.

El recorrido ya está disponible en una nueva página web, tan solo unas semanas después de que la Lord Ashcroft Gallery del Museo Imperial de la Guerra de Londres cerrara sus puertas al público.

Durante los últimos 40 años, Lord Ashcroft ha reunido la mayor colección de Cruces Victoria del mundo —actualmente más de 240 condecoraciones—, además de una colección más pequeña de Cruces Jorge. Estas dos medallas son las condecoraciones al valor más prestigiosas de Gran Bretaña y la Commonwealth.

Su colección de Cruces Victoria y Cruces Jorge se ha expuesto durante los últimos 15 años en la galería que lleva su nombre en el Museo Imperial de la Guerra (IWM) de Londres. Sin embargo, a pesar de las numerosas críticas recibidas, el IWM cerró la galería el 30 de septiembre de este año.

Lord Ashcroft declaró: "Me sentí profundamente desolado al enterarme de la decisión del IWM. Sin embargo, al descubrir cuántas personas más compartían mi consternación por la noticia, decidí hacer algo para compensar la pérdida de la galería".

"El resultado es que hoy me complace enormemente presentarles esta extraordinaria visita virtual en 3D, la mejor alternativa a tener la galería abierta en el IWM. Quiero agradecer a todos los que han trabajado incansablemente durante los últimos meses para crear este maravilloso Proyecto".

"La nueva galería virtual narrará cientos de historias inspiradoras de valentía. Mi colección de medallas abarca la mayoría de las guerras y conflictos más importantes de los últimos 170 años, remontándose a la Guerra de Crimea, el cruento conflicto que finalmente condujo a la creación de la Cruz Victoria".

"Mientras que el IWM en el futuro destacará la diversidad y otros temas de actualidad, mi nuevo sitio web ensalzará la valentía, en particular la de los condecorados con la Cruz Victoria y la Cruz de Jorge, esos hombres y mujeres excepcionales a quienes me gusta llamar 'los más valientes entre los valientes'".

La colección de Cruces Victoria de Lord Ashcroft incluye una de las tres únicas Cruces Victoria con Barras —el equivalente a dos Cruces Victoria— que se han otorgado desde que la Reina Victoria creó esta condecoración en 1856 para reconocer el valor excepcional en presencia del enemigo.

La visita virtual es el principal atractivo del nuevo sitio web: LordAshcroftMedalCollection.com. Este sitio incluirá información sobre todas las piezas de la Colección de Medallas de Lord Ashcroft. Además de sus grupos de medallas de la Cruz Victoria (VC) y la Cruz de Jorge (GC), Lord Ashcroft posee una formidable colección de medallas de las Fuerzas Especiales y condecoraciones por valentía en el aire.

Lord Ashcroft está explorando diversas opciones para que su colección de VC y GC, y posiblemente otras colecciones de medallas, vuelvan a exhibirse al público. Su deseo es que el mayor número de personas posible las disfrute durante los próximos años y décadas. Cualquier novedad relacionada con nuevas exposiciones de las medallas se anunciará en su nuevo sitio web.

Lord Ashcroft ha dedicado los últimos 20 años a promover la valentía. Ha impartido numerosas conferencias sobre el coraje y ha escrito siete libros de la serie 'Héroes', la mayoría basados en sus propias colecciones de medallas.

Para ver el nuevo recorrido virtual de la galería Lord Ashcroft VC y GC, visite lordashcroftmedalcollection.com .

. Lord Ashcroft KCMG PC es un empresario internacional, filántropo, autor y encuestador. Para obtener más información sobre su trabajo, visite lordashcroft.com . Para obtener más información sobre su trabajo sobre el coraje, visite lordashcroftonbravery.com . Puede seguirle en X/Facebook @LordAshcroft .

