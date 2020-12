El primer y único enclave de YOO Villas ya están listas para ocupar en India (2)

-- El catálogo inmobiliario completo de Panchshil Realty incluye unos 23 millones de metros cuadrados y otros 20 millones de metros cuadrados actualmente en desarrollo. -- Las tres verticales principales de negocios de Panchshil Realty son: Residencial [https://www.panchshil.com/luxury-residences/], Comercial y Hospedaje -- La cartera comercial [https://www.panchshil.com/commercial/] incluye tiendas minoristas y alimentos y bebidas, que comprenden espacios para oficina a la medida, Zonas Económicas Especiales, parques TI, espacios de trabajo integrados, centros comerciales, y desarrollos de uso mixto. -- La cartera de hospedaje [https://www.panchshil.com/hospitality/] de Panchshil comprende alrededor de 1.200 habitaciones con marcas importantes como Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood y Double Tree By Hilton. -- Una parte importante del catálogo de oficinas de Panchshil Realty cuenta con el apoyo del Fondo privado de inversión inmobiliaria Blackstone, financiado y gestionado a través de Blackstone Group LP.

Acerca de Panchshil Realty

Creada en 2002, Panchshil Realty [https://www.panchshil.com/] es una de las marcas inmobiliarias más lujosas de India. Reconocida por su liderazgo y excelencia en el desarrollo inmobiliario, la estrategia del grupo reside en el desarrollo planificado, la generación de valor en los activos, y la creación de experiencias de estilo de vida por medio del diseño y la arquitectura. Si desea más información, visite la página web www.panchshil.com [http://www.panchshil.com/]

Para consultas de ventas de YOO Villas Pune, contacte con +91 8970007700

Descargo de responsabilidad: Este contenido corresponde exclusivamente a las Villas Tipo V2 (números 285 a 290) y las Villas Tipo V3 (números 109 a 117 y 122 a 151), terminadas antes del 1 de mayo de 2017. El contenido es netamente conceptual. Las fotos e imágenes solo tienen finalidad representativa. La elevación y vistas son sugeridas e ilustrativas y están sujetas a cambio. Las áreas, precios, elevación y especificaciones presentes en el Contrato de Compraventa firmado entre usted y Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd. son finales y vinculantes. Este contenido no constituye forma alguna de oferta. El comprador está regido por los T. y C. contenidos en el Contrato de Compraventa. Las reservas están sujetas a confirmación y aceptación de los T. y C.

El Panchshil Club (YOO Villas)

El clubhouse indicado en este material no es exclusivo para residentes del proyecto. Se trata de un salón social independiente desarrollado por PIHPL. PIHPL se reserva el derecho de extender la membresía y de admisión a no residentes dentro del proyecto.

