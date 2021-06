Primera convocatoria de KISS Deemed to be University (1)

Achyuta_Samanta - KALINGA INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES/PR NEWSWIRE

BHUBANESWAR, India, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Fundada en 1992-93, la KISS Deemed to be University , con sede en Odisha, celebrará su primera convocatoria para estudiantes aprobados el 27 de junio de 2021. La ceremonia se celebrará en modo híbrido -tanto físico como virtual- teniendo en cuenta los protocolos de COVID-19. Se otorgarán títulos a 143 estudiantes por haber completado con éxito sus cursos de máster y M. Phil. Los graduados más brillantes y prometedores recibirán las Medallas de Oro del Fundador, las Medallas de Oro del Canciller y las Medallas de Plata del Vicerrector en la ceremonia.

Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), que se basa en su fórmula de capacitar, educar y potenciar, es una institución educativa residencial que ofrece educación gratuita, alojamiento, atención médica y formación profesional, deportiva y artística a 60.000 niños indígenas del estado oriental de Odisha (India).

Los alumnos proceden de 62 comunidades tribales diferentes de la región, de las cuales 13 son grupos tribales especialmente vulnerables (PVTGs). De ellos, 30.000 alumnos estudian en el campus principal de Bhubaneswar.

Un hito

KISS cuenta con una sólida base de ex alumnos de 30.000 niños y niñas capacitados y pronto más de 10.000 alumnos estudiarán en 10 centros satélite de KISS en toda Odisha. KISS ha tenido un impacto indirecto en más de un millón de niños y jóvenes de las tribus, lo que constituye un hito en la historia de los niños de las tribus que han podido salir del atraso de años.

Un sueño hecho realidad

"Es realmente un placer volver a la memoria cuando recuerdo los días en que concebí la idea de entrar en el campo del servicio social con un carácter característico. Es decir, llegar a los inalcanzables", dijo el Prof. (Dr.) Achyuta Samanta, fundador de KIIT y KISS.

"Y hoy me siento extremadamente agradecido al Todopoderoso y humilde y lleno de alegría cuando recuerdo el día en que puse en marcha el Kalinga Institute of Social Science (KISS). Todo empezó como un jardín y no hizo falta mucho para que las flores sonrieran. KISS se inició como un pequeño retoño y en pocos años se convirtió en un árbol gigantesco que extendía la sombra a muchos y con un alcance extraordinario de la enorme extensión del dosel que da protección a millones de personas hoy en día," añadió el Prof (Dr.) Samanta.

"Es la historia de un sueño hecho realidad que despegó con 125 estudiantes a bordo en 1992-93 y se levantó como un ave fénix, una historia inspiradora de transformación que ahora va más allá de mi imaginación. Como hombre común, cuando puse los cimientos de KISS, simplemente tenía la confianza, pero no estaba en mi imaginación que su crecimiento sería tan exponencial, que tendría un impacto considerable y que revolucionaría el modelo de educación para los niños y niñas de las tribus, sin separarse nunca de su creencia central: la educación da poder," añadió el Prof (Dr.) Samanta.

Un instrumento de empoderamiento

Mientras que el abandono escolar sigue siendo una dolorosa llaga en el sistema educativo del país, KISS, a lo largo de su existencia, durante más de 30 años, ha frenado sustancialmente el abandono escolar, el matrimonio infantil, el acoso por razón de sexo, el extremismo de izquierdas, el proselitismo, la ignorancia y la superstición a escala masiva con su intervención pasiva a través de la educación y la capacitación.

Ha estimulado la concienciación sobre la importancia de la educación, el empoderamiento de las niñas, la capacitación y la formación profesional, el espíritu empresarial y, en colaboración con las comunidades tribales, KISS les ha convertido en verdaderos cuidadores del ecosistema, la naturaleza y el cumplimiento de sus ODS.

Escalando nuevas cotas globales

Por su intachable trayectoria, KISS se convirtió en 2017 en la primera universidad tribal exclusiva del mundo, un estatus otorgado por el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos del Gobierno de la India. "Con su crecimiento, siempre aspiré a que KISS obtuviera el estatus de universidad para elevar su credibilidad como institución comprometida con la investigación de estudios tribales por parte de académicos tribales", dijo el profesor (Dr.) Samanta.

KISS alcanzó un nuevo nivel cuando en 2015 recibió el reconocimiento y el apoyo internacional. Desde 2015, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas le concedió un Estatus Consultivo Especial. A partir de ese momento, la organización se encuentra entre las organizaciones más importantes del mundo. Ha trabajado en colaboración con muchas agencias y organismos de la ONU como UNFPA, UNEP, UNDP, UNICEF, ONU Mujeres, el Consulado de los Estados Unidos, etc., en varios proyectos de desarrollo de capacidades y su implementación.

Destino de los conocimientos

Los logros hablan por sí mismos y pronto llegó el profundo agradecimiento de los Premios Nobel, las luminarias jurídicas, los académicos, los políticos, los estadistas, los escritores y las celebridades que visitaron KISS y se sintieron así tras una experiencia de inmersión. KISS también ha institucionalizado el Premio Humanitario KISS para premiar a hombres y mujeres distinguidos por su servicio a la humanidad.

Pronto, KISS se convirtió en un destino y sus saltos gigantescos le ayudaron a escalar nuevas cotas. El logro de KISS creció a ser fenomenalmente un punto de atracción y un panel muy distinguido se ha unido a KISS Deemed to be University en los timones.

Satya S. Tripathi se ha incorporado como Canciller. Fue subsecretario general de las Naciones Unidas y jefe de la oficina de Nueva York del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

Otros miembros distinguidos en el panel de liderazgo son: el Dr. Upendra Tripathy, IAS (retirado) como Pro-Canciller; el Dr. Deepak Behera como Vicecanciller; el Dr. Pitabasa Sahoo como Pro-Vicecanciller; el Dr. Kanhu Charan Mahali como Director General. Bajo su mandato, KISS Deemed to be University alcanzará sin duda nuevas cotas en términos de logros de los estudiantes, investigación, colaboración y excelencia académica.

Lo primero es lo primero y siempre es especial, y así es la primera convocatoria de KISS Deemed to be University. La ceremonia virtual estará presidida por su Excelencia el Gobernador de Odisha, el más afable y erudito, Prof. Ganeshi Lal, que será investido con el título de Honoris Causa, Doctor en Letras en la primera convocatoria de KISS Deemed to be University.

Los otros galardonados con el título Honoris Causa, hombres de Odia de gran prestigio, logros y reconocimientos, son Shri Girish Chandra Murmu, Honorable Contralor y Auditor General de la India, orgullo de las tribus, de Odisha y de la India; Honorable Swarup Ranjan Mishra, miembro del Parlamento por la circunscripción de Kesses, Kenia, y presidente fundador del Grupo de Hospitales Mediheal, Kenia; y Bibhu Mohapatra, diseñador de moda y de vestuario, Nueva York.

"En esta ocasión histórica, expreso mi más sincero agradecimiento a todas las partes interesadas de KIIT por su inquebrantable apoyo. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los simpatizantes de KISS por su amor, afecto y creencia en nuestra causa. Tengo una deuda de gratitud con el personal y los estudiantes de KIIT y KISS por sus incansables esfuerzos para ayudar a KISS a alcanzar el nivel que tiene hoy", dijo el profesor (Dr.) Samanta.

"KISS, que comenzó como una idea y se convirtió en una revolución que exige la creación de más prototipos, siempre ha apostado por ofrecer una solución local a un problema global. Prevemos que KISS Deemed to be University se convierta en un grupo de reflexión sobre cuestiones tribales de importancia, para debatir académicamente, discutir y analizar críticamente las políticas, leyes, cultura e importancia de las tribus y ofrecer soluciones a KISS para su continua mejora en el curso de la evolución en particular y a la sociedad en general," añadió el Prof (Dr.) Samanta.

"Y como dice Earnest Hemingway, "No hay nada noble en ser superior a tus semejantes; la verdadera nobleza es ser superior a tu antiguo yo". KISS Deemed to be University siempre avanzará y mejorará con toda humildad en su empeño por la excelencia", concluyó el profesor (Dr.) Samanta.

Contacto:Dr. Shradhanjali Nayak shradhanjali@kiit.ac.in +91-674-2725113Director, RR.PP.KIIT Deemed to be University