PROCESO DE SOLICITUD DE VENTA E INVERSIÓN

MONTRÉAL, 14 de enero, 2022 /PRNewswire/ -- Deloitte Restructuring Inc. ("Deloitte"), en su calidad de Monitor Designado por el Tribunal en los procedimientos de la Ley de Acuerdos de Acreedores de Empresas ("CCAA") de:

BlackRock Metals Inc., BlackRock Mining Inc., BlackRock Metals LP y BRM Metals GP Inc. (colectivamente "BlackRock")

está llevando a cabo el proceso de solicitud de inversión y venta ("SISP") para la venta del negocio, la propiedad, los activos y el compromiso de BlackRock. BlackRock es un desarrollador canadiense de metales especiales que está a punto de participar en la construcción de un proyecto de ferroaleaciones multimetálicas. BlackRock contempla el desarrollo y construcción de una mina, planta de beneficio y planta metalúrgica en la provincia de Quebec, más específicamente en las regiones de Chibougamau y Saguenay.

Para obtener más información sobre los procedimientos SISP y CCAA, consulte el sitio web del Monitor en www.insolvencies.deloitte.ca/blackrockmetals .

Para acceder a información detallada sobre BlackRock, las partes interesadas deberán firmar un acuerdo de confidencialidad.

Todas las consultas relacionadas con los procedimientos de CCAA y SISP deben enviarse a: blackrockmetals@deloitte.ca . La fecha límite para presentar una carta de intención no vinculante, tal como lo solicita la Fecha límite de licitación de la Fase 1 del SISP, es a las 5:00 p.m. (hora del este) el 9 de marzo de 2022.

DELOITTE RESTRUCTURING INC.En su calidad de Monitor Designado por el Tribunal1190 avenue des Canadiens-de-MontréalSuite 500, Montreal QC H3B 0M7Canadá

Tel: 514-393-5349Fax: 514-390-4103E-mail: blackrockmetals@deloitte.ca