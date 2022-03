Programa Accelerator de Parascript para la automatización

- ¿Existe realmente algo gratis en la automatización? El Programa Accelerator de Parascript es lo más parecido a eso

LONGMONT, Colo., 22 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Vayamos al grano: No nos interesa venderle nuestro software. Sólo nos interesa ofrecer resultados.

En una época en la que la mayoría de los proveedores se centran en las ventas reservadas, dejando que sus clientes gestionen los increíbles costes y riesgos asociados a la consecución de un proyecto de adopción de tecnología con éxito, tiene que haber una forma mejor. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó codo con codo con un proveedor que asumió el riesgo de cumplir sus expectativas? ¿Una que no implicara una montaña de facturas de servicios profesionales y órdenes de cambio? Esa no es forma de asociarse.

Parascript cree que ha llegado el momento de aprovechar el potente aprendizaje automático en lo que realmente importa: ofrecer resultados reales sin los costes y riesgos tradicionales impulsados por la complejidad. Y estamos preparados para demostrarlo.

"Con nuestro nuevo programa Accelerator, los clientes obtienen un mínimo de 50% de reducción de costes y no hay necesidad de comprar nada", dijo Dawn Wood, vicepresidente de ventas de Parascript. "No hay gastos de capital por adelantado ni suscripciones continuas. No hay servicios profesionales para la configuración y el despliegue. No hay que cuidar el sistema. No hay que romper y reemplazar su inversión tecnológica actual."

¿Qué hace posible el Programa?

Parascript puede ofrecer un programa sin riesgos centrado en los resultados entregados gracias a la importante inversión en la modernización de sus capacidades, dirigida a reducir simultáneamente el coste y la complejidad asociados a los despliegues de IDP, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de rendimiento.

Denominado "Aprendizaje Inteligente", el sistema utiliza diversas técnicas de aprendizaje automático, cada una de ellas adaptada para optimizar una tarea específica. El aprendizaje inteligente puede aprender en varios modos diferentes, incluido el funcionamiento desatendido sólo con datos etiquetados. Una vez en producción, el rendimiento se supervisa en segundo plano sin interrumpir el flujo de trabajo y se optimiza y adapta automáticamente a los nuevos requisitos y datos.

"A diferencia de otro software empresarial, siempre ha habido una barrera para la adopción de la automatización de documentos, en gran parte porque el retorno de la inversión se basa en altos niveles de entrega de datos precisos", dijo Greg Council, vicepresidente de marketing y gestión de productos de Parascript. "Conseguir un alto rendimiento requiere un gran esfuerzo no sólo para aprender el software, sino también para dedicar tiempo y esfuerzo a la adquisición de conjuntos de datos, la configuración del sistema y la posterior optimización para garantizar una alta calidad de los datos. El Aprendizaje Inteligente convierte eficazmente todos estos esfuerzos manuales, arriesgados y complejos en tiempo de cálculo fiable y de bajo coste."

"Evaluamos cuidadosamente diferentes técnicas de aprendizaje automático para cada tipo de tarea, centrándonos en conjugar un rendimiento óptimo con la simplicidad", añadió Igor Kil, vicepresidente senior de I+D de Parascript. "Este enfoque da como resultado un sistema sin las debilidades inherentes de otras soluciones de aprendizaje automático basadas únicamente en uno o unos pocos tipos de aprendizaje automático".

Cómo funciona

Cada compromiso comienza con un énfasis en los aspectos clave requeridos para lograr las necesidades de automatización y reducción de costes de un cliente. A partir de ahí, Parascript se encarga de la recopilación de datos de formación, la curación y el análisis que culmina con el desarrollo de modelos optimizados por parte del Aprendizaje Inteligente. A continuación, probamos el sistema con datos de prueba ciegos para verificar el nivel de rendimiento frente a las expectativas del cliente. Una vez aceptado, entregamos el sistema y lo integramos en su flujo de trabajo existente teniendo cuidado de minimizar cualquier interrupción de los procesos y flujos de trabajo existentes que deban ser preservados. Una vez en producción, el sistema mantiene el rendimiento automáticamente y el cliente consigue un ahorro operativo inmediato. Parascript sólo obtiene sus ingresos de los ahorros de costes verificados por el cliente.

