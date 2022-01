- Día Internacional de la Educación 2022: el programa de certificado de ingeniería in situ de Zoomlion promueve el talento futuro de la Industria 4.0

CHANGSHA, China, 24 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está tomando medidas para lanzar su Programa de Certificado de Ingeniería In situ (OECP) para celebrar el Día Internacional de la Educación de este año con el tema "Cambiando de rumbo, transformando la educación, "asociarse con instituciones educativas y desarrollar talento para la industria de la maquinaria de construcción que estén bien equipados para aceptar los cambios y desafíos en la era de la industria 4.0.

Desde el año 2003, Zoomlion ha estado trabajando en estrecha colaboración con varios colegios vocacionales en la provincia de Hunan, y más del 40% de los empleados actuales de Zoomlion que trabajan en el sitio son graduados de colegios vocacionales.

Como respuesta al tema del Día Internacional de la Educación 2022, Zoomlion está realizando importantes transformaciones que ayudan a hacer realidad el derecho fundamental de todos a la educación y a construir un futuro más sostenible e inclusivo.

En el programa, Zoomlion estableció una "Clase de Zoomlion" que invita a técnicos superiores a enseñar y guiar a los estudiantes, brindándoles oportunidades educativas diversas e iguales para obtener experiencia laboral práctica antes y a un ritmo más rápido. Algunos de los proyectos populares de la OECP incluyen un nuevo programa de aprendizaje y capacitación para mejorar las habilidades profesionales, planes de estudio ampliados sobre robots industriales, mecanizado CNC y fabricación inteligente, entre otros, en 10 universidades desde 2020 para hacer frente al rápido desarrollo de la industria 4.0.

"La convergencia de la industria y la educación se está volviendo más integrada y la actualización y transformación industrial también está trayendo cambios a los trabajadores industriales. Nuestros nuevos proyectos están agregando robots de enseñanza, un sistema de capacitación de simulación de soldadura integrado virtual y más para hacer frente a las futuras tendencias de desarrollo inteligente, con continuos esfuerzos de cara a conseguir el cultivo de talentos para la industria 4.0", comentó Li Xiaohong, director del Centro de Gestión de Recursos Humanos de Zoomlion.

Al hacer de la educación una prioridad principal, Zoomlion ha podido llevar adelante su transformación industrial con una gran reserva de talento - la ciudad industrial inteligente de Zoomlion que ahora está en construcción está diseñando ocho "fábricas de torres" líderes en el mundo y más de 300 líneas de producción inteligentes, y los estudiantes del programa de talento serán la fuerza principal para seguir avanzando en el desarrollo de fabricación inteligente de Zoomlion.

Según el grupo lleva a cabo el desarrollo del talento para la industria de maquinaria de construcción, Zoomlion ha logrado beneficios mutuos para todos los involucrados, incluidos estudiantes, empresas, escuelas y la industria. En el primer "China ESG Top 500" publicado por Sina Finance en diciembre de 2021, Zoomlion es el fabricante de equipos de más alto rango, reconocido por su contribución a la responsabilidad social corporativa.