Programa de excelencia para operadores globales de XCMG -Nuevos talentos para la industria de maquinaria de construcción

Publicado 19/07/2019 15:15:17 CET

El Programa de excelencia para operadores globales de XCMG prepara talentos en todos los campos para la industria de maquinaria de construcción

XUZHOU, China, 19 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- XCMG ha organizado con un gran éxito la 10ª sesión de formación de operadores de su Programa de excelencia para operadores globales (el "Programa"). La clausura se realizó en las instalaciones de fabricación inteligente profesional de maquinaria de apilado de XCMG. Un total de 25 alumnos de 16 provincias chinas y 16 alumnos de siete países se unieron al Programa de verano dirigido por expertos e instructores experimentados de XCMG.

https://mma.prnewswire.com/media/949446/XCMG.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/949446/XCMG.jpg]

La última sesión del Programa organizó dos clases para ingenieros de servicio internacionales y operadores de equipos de perforación rotativos durante 25 días. XCMG personalizó los planes de estudios para los alumnos en los que se abordó la instalación y el ajuste de los sistemas piloto y dinámicos, el principio de estructuras de productos y especificaciones de servicios internacionales, lo que les permitió mejorar sus habilidades generales en todos los aspectos.

"XCMG ha seguido la demanda del mercado y las directrices de políticas para ampliar nuestra estrategia de equipos para soluciones de maquinaria de construcción con el fin de incluir el desarrollo de talentos de alta capacitación, aportando operadores y talentos de servicios en todos los campos, que están bien preparados para utilizar, mantener y gestionar equipos, en consonancia con nuestra filosofía de desarrollo sostenible", comentó Su Yuan of de XCMG.

Los participantes también visitaron los talleres de fabricación inteligente (IM) de XCMG, asistieron a seminarios y participaron en actividades de servicio público para comprender la historia, la cultura y la responsabilidad social de XCMG.

Los 16 alumnos internacionales que se han inscrito en esta sesión provienen de México, Serbia, Zambia, Filipinas, Malasia, Pakistán y Arabia Saudí.

"Tomaremos esta capacitación como una valiosa oportunidad de aprendizaje y convertiremos el conocimiento y las habilidades que hemos aprendido como un tesoro. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos estos líderes y personal que han organizado con tanto esmero y diligencia esta capacitación formación", afirmó en la ceremonia inaugural Hany G. Seleim, ingeniero de servicios en el extranjero de la compañía DMC en Arabia Saudí.

El programa forma parte de los 14 proyectos bien posicionados de la campaña mundial de bienestar público "For Better Life" de XCMG, que ha beneficiado a más de 300 personas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2016. Las 29 clases of 10 sesiones han ayudado a más de 600 ingenieros de servicio internacionales de 23 países a lo largo de la "Belt and Road".

Acerca de XCMG

XCMG es una empresa multinacional de fabricación de maquinaria pesada con 76 años de historia. Actualmente ocupa el sexto lugar en la industria de maquinaria de construcción del mundo. La compañía exporta a más de 183 países y regiones alrededor del mundo.

Por favor, visite www.xcmg.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=3037764311&u...], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=2900930241&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=2641625713&u...], YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=2100923492&u...], LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=2754890060&u...] y Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=1171303536&u...].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/949446/XCMG.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529462-1&h=280130598&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: Han Zhang, +86 516-87739408, 953973793@qq.com

Sitio Web: http://www.xcmg.com//