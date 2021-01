El programa Gift of Life lidera EE.UU. en donación de órganos por decimotercer año consecutivo (3)

El Transplant Pregnancy Registry International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2232706539&u...] (TPR) del Instituto estudia la paternidad post-trasplante y los efectos de las medicaciones sobre la fertilidad y el embarazo. Desde 1991, TPR ha seguido más de 5.000 resultados de embarazo post-trasplante, compartiendo información con innumerable receptores de trasplante y sus equipos de salud, tomando decisiones sobre planificación familiar. TPR es el úncio registro de su tipo en el mundo. Su equipo ha presentado sus hallazgos en más de 76 publicaciones revisadas por homólogos y los presentó en 530 foros académicos de todo el mundo

Programa de donaciones de Gift of Life

El programa de donantes Gift of Life Donor Program [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=1511079044&u...] es una organización de procura de órganos sin ánimo de lucro y homologada a nivel federal, y que está al servicio de 11,3 millones de personas en la mitad este de Pensilvania, el sur de Nueva Jersey y Delaware. Gracias a su compasiva cmunidad, durante los últimos 13 años, Gift of Life ha coordinado la mayoría de donaciones de órganos en Estados Unidos. Su tasa anual de donación -55 donantes de órganos por millón de habitantes- se sitúa entre las más altas del mundo. Desde 1974, Gift of Life ha coordinado más de 52.500 órganos para trasplantes que salvan vidas, y aproximadamente 1,75 millones de trasplantes de tejidos han sido posibles gracias a la generosidad de los donantes y sus familias. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta ocho personas, mientras que un donante de tejidos puede mejorar la vida de más de 100 personas. Para obtener más información o registrarse, visite donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3026271-1&h=2694321190&u....]

