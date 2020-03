Próximamente SocialTruth: el sistema anti noticias falsas que proporciona un contenido social de confianza

Un consorcio de 11 socios que se compromete a "Integrar la veracidad en las redes sociales y el contenido web" ("Embedding veracity in social media and web")

ROMA, 20 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Crear un sistema que clasifique y certifique la fiabilidad del contenido, dirigido a profesionales y otros usuarios de redes sociales y de contenido web.

Este es el objetivo de SocialTruth (www.socialtruth.eu [http://www.socialtruth.eu/]), un proyecto europeo multicultural y multidisciplinar diseñado y desarrollado por un consorcio internacional de 11 socios liderado por Athens' ICCS, cuyo lema es "Embedding veracity for social media and web".

SocialTruth ha sido desarrollado para luchar contra las noticias falsas aplicando la última tecnología. La originalidad del proyecto se basa en la idea de crear un ecosistema abierto, democrático, pluralista y distribuido que permita un acceso sencillo a varios servicios de verificación, asegurando su escalabilidad y proporcionando confianza dentro de un entorno completamente descentralizado. La característica diferenciadora del sistema es su elevada fiabilidad, que utiliza la tecnología de blockchain, para conseguir reputación y confianza distribuidas, además de mejorar la seguridad y capacidad de auditabilidad, sin intermediarios o autoridades centrales.

Tras un análisis preliminar que llevó a la creación de los requisitos funcionales del sistema, la arquitectura tecnológica, requisitos éticos y casos de uso periodístico, SocialTruth ha avanzado hacia la fase de implementación y se acerca su primera fase de prueba.

Recientemente, el proyecto fue presentado por algunos miembros del consorcio en reuniones europeas y conferencias temáticas sobre noticias falsas. Allí, los ponentes debatieron entorno a las soluciones para los problemas que surgen debido al rápido crecimiento y propagación de la información en las redes sociales, que ha producido de forma inevitable noticias muy poco fiables y sin fundamento, una situación que se deteriora cada vez más.

Fundado por medio del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea, SocialTruth beneficiará a los usuarios individuales, comprobando la fiabilidad del contenido de las redes sociales y deteniendo la desinformación, ayudando a las organizaciones de medios de comunicación, autores de contenido y periodistas a mejorar sus recursos de investigación con una mejor opción para verificar diferentes fuentes multimedia y crear un ecosistema web y de redes sociales orientado a la calidad y la seguridad sostenibles.

Las funcionalidades de SocialTruth se pondrán a prueba y se evaluarán en cuatro ensayos prácticos realizados en diferentes entornos y lugares en Europa, encargándose de una amplia gama de usuarios finales, casos de uso y requisitos de mercado, y en el año 2021, tras 3 años de esfuerzos y pruebas, estará disponible para la comunidad global.

La geografía del consorcio de SocialTruth abarca: Seis países europeos, Grecia, Polonia, Francia, Italia, Rumanía y Reino Unido, proporcionando una amplia variedad de competencias además de su relevancia en la UE.

Tres organizaciones de investigación ampliamente reconocidas: ICCS - Institute of Communications and Computer Systems (Athens - GR), UTP - University of Sciences and Technology (Bydgoszcz - PL) y LSBU - London South Bank University .

Tres socios tecnológicos, desarrolladores de software: Thales , Expert System France y Qwant , junto a dos compañías expertas en consultoría de gestión: Tecoms (Roma - IT) y Zanasi & Partners (Modena - IT).

El consorcio de SocialTruth incluye igualmente dos importantes grupos de noticias y medios: Adnkronos (Roma - IT), DeAgostiniScuola (Roma - IT) e InfocoCons (Bucarest - RO) una organización de consumidores muy activa.

La participación directa de los agentes del mercado y los usuarios finales permitirá una implementación rápida de resultados útiles y valiosos

Contactos:

Project ManagerKonstantinos Demestichas - ICCS +30-210-7721478 cdemest@cn.ntua.gr[mailto:cdemest@cn.ntua.gr]

Oficina de prensaFabrizio Galassi - Adnkronos Comunicazione +39-366-6722512 fabrizio.galassi@adnkronos.com[mailto:fabrizio.galassi@adnkronos.com]

www.socialtruth.eu [http://www.socialtruth.eu/] - info@socialtruth.eu[mailto:info@socialtruth.eu]

Sitio Web: http://www.socialtruth.eu/