El proyecto de PEACE Cable entra en la fase de producción de cables y materiales

Publicado 29/10/2018 2:01:12 CET

SUZHOU, China, 29 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- PEACE Cable International Network Co., Ltd, una empresa filial de HENGTONG, se complace en anunciar hoy, junto con Huawei Marine Networks Co. Ltd, que el proyecto de PEACE Cable ha entrado en la fase de producción de cables y materiales. El sistema de PEACE Cable, que tendrá una longitud de 12.000 km, conectará Asia, África y Europa, y está previsto que esté listo para su puesta en servicio en el primer trimestre de 2020.

Una vez terminado, el sistema de PEACE Cable, formado por un cable de alta velocidad de 200 G y 16 Tbps por par de fibras, ofrecerá la ruta más corta de China a Europa y África, lo que va a permitir reducir considerablemente la latencia y proporcionará una nueva autopista de información para interconectar las distintas regiones. Los centros de datos de acceso abierto para operadores neutrales del sistema tendrán un gran impacto en los países conectados a este sistema de cable.

El cable de este proyecto está fabricado por Hengtong Marine Cable Systems, cuyos cables submarinos se han aplicado en proyectos recientes de todo el mundo como el proyecto FOA en Chile, el proyecto PNG en Papúa Nueva Guinea, el proyecto Avassa en Comoras, el proyecto NaSCOM en las Maldivas, el proyecto Megacable en México y el proyecto IGW en Perú.

Sun Xiaohua, director de Operaciones de PEACE Cable, ha afirmado que: "PEACE Cable ha creado un nuevo modelo de negocio en el sector de los cables submarinos, ya que está tendiendo un puente para las comunicaciones de estas regiones y proporciona oportunidades de conectividad a quien quiera participar en el proceso a lo largo de toda la ruta invirtiendo en las derivaciones y ganando ancho de banda en el ramal principal de una forma eficiente".

Acerca del proyecto de PEACE Cable

El proyecto de PEACE Cable es un sistema de cable de propiedad privada de 12.000 km y proporciona servicios abiertos, flexibles y neutrales para sus clientes.

El diseño del sistema adoptará la última tecnología de 200 G y la tecnología WSS, que proporciona la capacidad de transmitir más de 16 Tbit/s por par de fibra, atendiendo a las crecientes necesidades de capacidad de la región.

Esta red proporcionará una ruta rentable y diversificadora para la creciente demanda de capacidad entre Asia, África y Europa, y su topología va a permitir reducir sustancialmente la latencia de la red al adoptar la conectividad de ruta directa más corta y mejorar la diversidad de rutas entre ellas.

