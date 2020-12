PTC adquiere al líder de SaaS PLM, Arena Solutions (2)

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones sobre eventos y expectativas futuras, incluyendo el cierre de la adquisición, el efecto de la adquisición en nuestro crecimiento futuro y los resultados financieros, incluyendo nuestro flujo de efectivo de las operaciones y el flujo de efectivo libre, el valor esperado de la tecnología adquirida para nuestro negocio, y la adopción en el mercado de soluciones SaaS industriales. Estas declaraciones son "declaraciones prospectivas" que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluyendo que las condiciones de cierre pueden no cumplirse cuando o como esperamos o pueden ser renunciadas; la tecnología adquirida puede no proporcionar el acceso a nuevos clientes y mercados que esperamos si esos clientes y mercados no son receptivos a la tecnología; es posible que no podamos integrar la tecnología adquirida cuando o como esperamos, lo que podría afectar negativamente a nuestra capacidad de ofrecer soluciones SaaS adicionales; los clientes pueden no adoptar soluciones SaaS para el desarrollo de productos como esperamos, lo que afectaría negativamente a nuestros ingresos; es posible que los empleados clave de Arena Solutions no se queden con PTC, lo que podría interrumpir el negocio de Arena Solutions y nuestra capacidad para integrar y operar con éxito el negocio de Arena Solutions; podemos incurrir en costes imprevistos asociados con la integración de Arena Solutions, lo que afectaría nuestras ganancias y el flujo de efectivo libre; y otros riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones de PTC ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Acerca de PTC PTC permite a los fabricantes globales realizar un impacto de dos dígitos con soluciones de software que les permiten acelerar la innovación de productos y servicios, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad de la fuerza de trabajo. En combinación con una extensa red de socios, PTC proporciona a los clientes flexibilidad en la forma en que se puede implementar su tecnología para impulsar la transformación digital, tanto en las instalaciones, en la nube o a través de su plataforma SaaS pura. En PTC, no solo imaginamos un mundo mejor, sino que lo hacemos posible.

