Pudu Robotics destaca su agente físico "Un cerebro, múltiples formas" en WAIC 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, el líder mundial en robótica de servicios comerciales, celebró hoy su Pudu AI Technology Briefing en la jornada inaugural de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) 2026 en Shanghái. Durante el evento, la compañía compartió los últimos avances de su arquitectura tecnológica "Un cerebro, múltiples formas", ofreciendo una visión detallada de su arquitectura de agente físico y presentando el PUDU D7, su robot semihumanoide de grado industrial, en su primera exhibición pública presencial.

A medida que la IA integrada pasa de la investigación al despliegue comercial a gran escala, el próximo desafío del sector ya no reside en desarrollar modelos de IA más capaces, sino en crear un ciclo continuo que conecte la tecnología, los productos, el despliegue comercial y los datos del mundo real. Pudu Robotics, líder mundial en ingresos y volumen de envíos de robots de servicio comerciales, está aprovechando su despliegue a gran escala en el mundo real para acelerar el desarrollo de la IA física.

Los robots llevan la IA al mundo físico.

Los recientes avances en modelos de lenguaje a gran escala, modelos base multimodales y agentes de IA han permitido que la IA evolucione, pasando de la generación de contenido a la comprensión de tareas cada vez más complejas. A medida que las capacidades de percepción, razonamiento, planificación y ejecución siguen madurando, la IA se extiende más allá de los entornos digitales hacia el mundo físico.

Según el Informe de Investigación de Mercado Independiente Global de 2025 sobre Inteligencia Integrada y Robots de Servicio Comercial de Frost & Sullivan, el rápido avance de los modelos base y los agentes de IA está acelerando la transición de la IA de la generación de contenido a la ejecución de tareas en el mundo real. Equipados con capacidades de percepción, movilidad, interacción y manipulación, los robots se han convertido en una de las plataformas de hardware más importantes en la era de la IA física.

El informe destaca que los robots de servicio comercial para tareas de entrega, limpieza y guía abordan directamente problemas clave del sector, como el aumento de los costes laborales y las ineficiencias operativas, proporcionando la base práctica para su implementación comercial inmediata y a gran escala.

Un cerebro, múltiples formas: una plataforma unificada para la robótica

A medida que la IA integrada avanza hacia su comercialización, el sector se enfrenta a diversos retos comunes, como la disponibilidad de datos reales, las capacidades de ingeniería y fabricación, la implementación comercial sostenible y la escalabilidad global. Para abordar estos retos, Pudu Robotics continúa desarrollando su filosofía tecnológica 'Un cerebro, múltiples formas', que permite que diferentes tipos de robots compartan la misma inteligencia subyacente mediante un modelo y una arquitectura de software unificados.

"Al construir una base de inteligencia unificada, permitimos que diferentes tipos de robots compartan el mismo "cerebro", lo que posibilita que la robótica evolucione de una inteligencia independiente a un ecosistema de inteligencia basado en plataformas", afirmó Shawn Wu, director general de la línea de productos de IA integrada de Pudu Robotics.

Construyendo una arquitectura de tres capas para la inteligencia a nivel de plataforma

Bajo esta filosofía, Pudu ha desarrollado una arquitectura de agente físico de tres capas. Juntas, estas capas permiten que los robots completen el ciclo operativo completo de percepción, comprensión, planificación, ejecución y retroalimentación en entornos del mundo real.

Capa del cuerpo del robot: Múltiples formas de robot para diferentes tareas

La capa del cuerpo del robot sirve como interfaz física de la IA con el mundo real. Pudu continúa desarrollando múltiples formas de productos adaptados a diversas demandas de escenarios, incluidos robots especializados, semihumanoides y humanoides. Diferentes formas manejan tareas distintas: robots especializados abordan tareas de alta frecuencia y altamente estandarizadas; los robots semihumanoides operan en entornos industriales y comerciales complejos; y los robots humanoides exploran la colaboración abierta entre humanos y robots.

Capa del sistema: PuduAgent OS como sistema operativo inteligente

Pudu presentó PuduAgent OS, que actúa como centro de inteligencia que conecta modelos, habilidades y cuerpos robóticos. Mediante el uso de modelos de lenguaje visual interactivos (VLM), módulos de memoria a corto y largo plazo y mecanismos de seguridad, gestiona la comprensión de tareas, la planificación, la acumulación de experiencia y el funcionamiento seguro. Su principal valor reside en permitir que diversas formas de robots compartan el mismo "cerebro", posibilitando la migración de habilidades entre diferentes cuerpos y escenarios mediante la reutilización de capacidades existentes a través de un sistema unificado.

Capa de habilidades: PuduFM permite a los robots comprender y actuar

La capa de habilidades determina las capacidades de los robots en el mundo físico. El modelo de inteligencia integrada de Pudu, PuduFM, incluye un módulo VLM físico, un Modelo de Intuición Física (PIM) y módulos de expertos en acciones para dotar al robot de comprensión, razonamiento y capacidad de ejecución en el mundo real. A diferencia de los robots tradicionales que se basan en reglas preprogramadas, PuduFM busca capacitar a los robots para comprender entornos, predecir resultados, planificar tareas de forma autónoma, ejecutar acciones y optimizar continuamente en función de la retroalimentación.

PUDU D7 hace su primera aparición presencial

Como un ejemplo importante de la filosofía "Un Cerebro, Múltiples Formas", PUDU D7 hizo su primera aparición pública presencial en WAIC 2026.

Impulsado por PuduFM, PUDU D7 admite cargas útiles de hasta 14 kg y una altura operativa de 2 metros, lo que permite realizar tareas complejas como manipulación de materiales, recogida en altura y logística de almacén, lo que lo hace altamente adaptable a aplicaciones reales en entornos de fabricación, almacenamiento y venta minorista.

Desde la prestación de servicios y la limpieza comercial hasta la entrega industrial y la IA integrada, Pudu Robotics continúa ampliando tanto la gama de robots como los escenarios de aplicación compatibles con su plataforma de inteligencia unificada, transformando la visión de "Un Cerebro, Múltiples Formas" en implementaciones prácticas.

Del liderazgo de producto a la inteligencia de plataforma

Según el último informe de Frost & Sullivan de 2025, Pudu Robotics lidera la industria mundial de robótica de servicios comerciales en ingresos y envíos, ocupa el primer lugar entre las empresas chinas de robótica de servicios comerciales por cuota de mercado internacional y ostenta la primera posición mundial en ingresos por robótica de limpieza comercial.

A medida que la industria robótica entra en una nueva etapa de desarrollo, Pudu Robotics se basa en más de una década de experiencia en robótica comercial para transformar datos operativos del mundo real en inteligencia incorporada en constante evolución. La empresa está extendiendo su experiencia en tecnología, productos y comercialización a una plataforma de IA unificada que admite múltiples tipos de robots.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics, líder mundial en el sector de la robótica para servicios comerciales, se dedica a facilitar el trabajo y mejorar la calidad de vida mediante la IA y la robótica, con la visión de construir una infraestructura robótica inteligente global que beneficie a 10 mil millones de personas en todo el mundo.

Pudu Robotics ha desarrollado tecnologías y componentes clave, como módulos de articulaciones robóticas y controladores de movimiento, y ha presentado más de 1.900 solicitudes de patente a nivel mundial. Basada en tres tecnologías principales —Navegación integral, Manipulación integral e Interacción integral—, Pudu Robotics ha sido pionera en una arquitectura de "Un Cerebro, Múltiples Formas", estableciendo una cartera de productos integral que incluye robots especializados, semihumanoides y humanoides.

Actualmente, Pudu ofrece cuatro líneas de productos principales: prestación de servicios, limpieza comercial, reparto industrial e IA integral general. Sus soluciones se implementan ampliamente en sectores como el comercio minorista, la hostelería, la fabricación, los servicios inmobiliarios, la sanidad, el entretenimiento y el deporte, la educación y los servicios públicos.

Hasta la fecha, Pudu Robotics ha enviado más de 130.000 unidades a nivel mundial, con presencia en más de 85 países y regiones.

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