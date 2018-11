PwC y RVC revelan que el mercado ruso de capital de riesgo crece un 48% (2)

Publicado 13/11/2018 8:02:10 CET

Al analizar los datos, se tomaron en cuenta todas las inversiones de capital de riesgo realmente recibidas y realizadas por inversores privados, empresas de inversión y fondos privados, corporativos y de riesgo estatal, donde tales inversiones fueron para sumas de no más de 100 millones de dólares estadounidenses y realizadas en el transcurso de una sola ronda de financiación. Cuando las empresas recibieron inversiones como resultado de dos o más rondas de financiación, cada ronda se consideró como una transacción separada. El estudio tuvo en cuenta las transacciones formalizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018.

Se entiende que la inversión de riesgo significa la adquisición de la parte ordinaria y el capital estatutario de las empresas nuevas o emergentes, con la salvedad de que la participación adquirida es menor que el interés de control. Los fondos invertidos están dirigidos principalmente al desarrollo de negocios y no se utilizan para comprar acciones pertenecientes a los accionistas existentes (fundadores) de la compañía. Este informe analiza las empresas que operan en el campo de la información, la tecnología biológica o industrial en la Federación Rusa.

El informe contiene información sobre el volumen de las subvenciones adjudicadas. Se entiende que una subvención es un subsidio no reembolsable asignado a una empresa con el fin de llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo científico u otros. Sin embargo, las subvenciones constituyen fuentes de financiación no comercializables y no se tienen en cuenta a la hora de determinar el volumen del mercado de capital de riesgo. El informe también trata sobre las transacciones que dan lugar a la retirada de los inversores. Sin embargo, al igual que las subvenciones, éstas no se incluyen en el volumen total del mercado de capital riesgo.

Acerca de PwC Russia PwC Russia (http://www.pwc.ru) proporciona servicios de aseguramiento, impuestos, legal y asesoría enfocados a la industria. Más de 2.700 profesionales que trabajan en las oficinas de PwC en Moscú, San Petersburgo, Ekaterinburg, Kazan, Rostov-on-Don, Krasnodar, Voronezh, Novosibirsk, Vladikavkaz y Ufa comparten su pensamiento, experiencia y soluciones para desarrollar nuevas perspectivas y asesoramiento práctico para nuestros clientes.

PwC se refiera a la red PwC y/o uno o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada. En conjunto, estas firmas forman la red PwC, que incluye más de 236.000 empleados en 158 países. Visite http://www.pwc.ru/ru/about.html para más detalles.

(c) 2018 PwC. Todos los derechos reservados.

Acerca de RVC La Russian Venture Company es un fondo estatal de fondos creado para desarrollar la industria de riesgo en la Federación Rusa. Los objetivos principales de la RVC son estimular el desarrollo de la industria de inversión de riesgo privado en Rusia y asumir el papel de la oficina de proyectos para la National Technology Initiative (NTI). El capital autorizado de RVC asciende a más de 30.000 millones RUB. Es propiedad de la Federación Rusa, representada por la Russian Federal Agency for State Property (Rosimushchestvo). La RVC ahora tiene 26 fondos con un valor total de 41.800 millones RUB. (La acción de RVC es 24.800 millones RUB). La RVC actualmente cuenta con fondos en 225 empresas de la cartera. La suma total aprobada para la inversión asciende a 18.600 millones RUB.

http://www.rvc.ru

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/611590/RVC_Logo.jpg

CONTACTO: PwC, Ekaterina Sarkisyan, tel: +7(965)442-1835, email:ekaterina.sarkisyan@pwc.com; RVC, Elena Bizyukova, tel: +7(916) 508-3844,email: bizyukova.es@rvc.ru