PwC y RVC revelan que el mercado ruso de capital de riesgo crece un 48% (1)

-- PwC y la Russian Venture Company revelan que el mercado ruso de capital de riesgo crece un 48%

En 2017, el mercado de las transacciones de riesgo en Rusia mostró un aumento por primera vez en los últimos años, creciendo en un 48% para llegar a 243,7 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 165,2 millones de dólares estadounidenses en el año anterior. Al igual que en 2016, el tamaño total del ecosistema de capital de riesgo ascendió a 410 millones de dólares estadounidenses.

PwC y la Russian Venture Company (RVC) están presentando el séptimo examen anual de la industria rusa de riesgo, MoneyTree(TM): Venture Market Navigator (MoneyTree(TM): Russia), para 2017 y la primera mitad de 2018.

Según el estudio, el mercado de las transacciones de riesgo ascendió a 243,7 millones de dólares estadounidenses en 2017 - un aumento del 48% comparado con 165,2 millones de dólares estadounidenses en el año anterior. En el mismo período, el número de transacciones individuales ascendió a 205, un aumento de 21. Estas dinámicas demuestran que ha habido un ligero aumento de la actividad de inversión en el mercado ruso. En la primera mitad de 2018, se realizaron un total de 97 transacciones que ascendieron a 93,4 millones de dólares estadounidenses.

El tamaño medio de la transacción también aumentó, de 1,1 millones de dólares estadounidenses en 2016 a 1,5 millones de dólares estadounidenses en 2017. Este crecimiento demuestra la actitud positiva de los inversores hacia los activos de riesgo en el contexto de mejorar las condiciones macroeconómicas. En la primera mitad de 2018, el tamaño promedio de la transacción se situó en 1,3 millones de dólares estadounidenses. En 2017, el mayor aumento en el tamaño promedio de la inversión en el segmento de transacciones se observó en la etapa inicial (un aumento de 2,2 veces de 0,24 millones de dólares estadounidenses a 0,53 millones de dólares estadounidenses).

La tecnología de la información sigue siendo el sector líder en términos tanto del número de transacciones como del tamaño de las inversiones. En 2017, las transacciones en este sector representaron el 75% de todas las transacciones y el 84% del volumen total. Los volúmenes registrados para los segmentos industrial y biotecnológico ascendieron al 10% y al 6%, respectivamente.

Según el informe, el tamaño medio de la transacción en la etapa de puesta en marcha también ha aumentado (en 49%, de 0,56 millones a 0,83 millones de dólares estadounidenses). Al mismo tiempo, el tamaño medio de la inversión en la etapa temprana y en la etapa de extensión ha permanecido virtualmente sin cambios (de 0,83 millones a 0,82 millones de dólares estadounidenses en la etapa temprana, y de 2,81 millones de dólares estadounidenses a 2,77 millones de dólares estadounidenses en la etapa de expansión, respectivamente). En la primera mitad de 2018, el mercado experimentó un crecimiento doble en el tamaño de la transacción media en la etapa inicial (de 0,53 millones de dólares estadounidenses a 0,90 millones de dólares estadounidenses) y una aumento del 61% en inversión en la etapa de reciente creación (de 0,83 millones de dólares estadounidenses a 1,33 millones de dólares estadounidenses). Durante el mismo período, en la etapa de expansión, el tamaño medio de la transacción disminuyó un 29% (de 2,77 millones de dólares estadounidenses a 1,96 millones de dólares estadounidenses).

El rendimiento de los inversores disminuyó bruscamente en 2017 con un total de sólo 15 transacciones (en comparación con 30 en 2016). El valor total de las transacciones también disminuyó, en un 33% a 79,9 millones de dólares estadounidenses, comparado con 120 millones de dólares estadounidenses en 2016. Aunque sólo un pequeño número de transacciones (seis) se completaron en la primera mitad de 2018, el valor total (68,5 millones de dólares estadounidenses) ya es comparable a la cifra final de 2017.

"Después de muchos años de estancamiento, el mercado de riesgo ahora está creciendo, tanto en términos del volumen como del número de transacciones. Esto demuestra un cambio gradual en el sentimiento de los inversores y la adaptación del mercado a nuevas condiciones. La pregunta clave es si es posible transformar estas dinámicas actualmente inestables en una tendencia a largo plazo. El plan estratégico del mercado de capital de riesgo que ahora está desarrollando RVC en cooperación con el Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio debería eliminar las limitaciones más difíciles para el crecimiento de la industria. Los factores más importantes incluyen la atracción de inversores institucionales y estrategas corporativos al mercado de capital de riesgo, equilibrando las diferentes etapas del ciclo de inversión y creando un entorno legal cómodo para la inversión."-Alexander Povalko, consejero delegado, RVC.

"Según datos de la primera mitad de 2018, el tamaño total del ecosistema de capital de riesgo se situó en 200 millones de dólares estadounidenses y el volumen total de transacciones de salida ascendió a 69 millones de dólares estadounidenses, lo cual es comparable con los datos para todo 2017. Esto indica una recuperación de la demanda de las empresas de capital riesgo en las etapas posteriores. Los fondos de inversión rusos demuestran una gran implicación en el sistema global de capital de riesgo. En 2017, el volumen de transacciones que incluían fondos rusos en proyectos extranjeros ascendió a 696 millones de dólares estadounidenses, casi tres veces más que la inversión en proyectos rusos en el mismo período." -Oleg Malyshev, Transaction Services Leader, PwC Russia.

En 2017, el número de subvenciones emitidas bajó a 4.558 y ascendió en total a 88,5 millones de dólares estadounidenses. En 2016, en comparación, se emitieron 4.651 subvenciones y ascendieron en total a 121,4 millones de dólares estadounidenses. En la primera mitad de 2018, se emitieron 2.266 subvenciones, que ascendieron en total a 37,1 millones de dólares estadounidenses. Como en el año anterior, los fondos de subvenciones más activos fueron The Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science and Technology (Innovation Assistance Foundation, o el Fondo Bortnik) y la Skolkovo Foundation.

Nota a los redactores: Para la versión completa del estudio, referirse a: Metodología

Este informe está basado en The MoneyTree(TM) Report (http://www.pwc.com/globalmoneytree).

MoneyTree(TM): Russia fue preparado por PwC con el apoyo de la Russian Venture Company (RVC) basado en la información proporcionada por el Joint Analytical Group (JAG), creado en la iniciativa de la Russian Venture Capital Association (RVCA) con el apoyo de RVC.

La principal diferencia entre la metodología de MoneyTree(TM): Russia y la metodología para la recopilación y análisis de los principales parámetros y actividades de los fondos rusos de capital de riesgo y directos (http://www.rvca.ru/upload/files/lib/methodology-of-data-collection-and-analysis.pdf), según lo preparado por la RVCA y apoyado por la RVC bajo JAG, es que este último considera el mercado de inversión de riesgo junto con el mercado de inversión directa.

Además, PwC hizo enmiendas a los datos recopilados por la RVCA (relacionados con el uso de otras fuentes de información abiertas y la verificación del valor de las transacciones por diversas fuentes externas). De acuerdo con la metodología, se incluyeron en el análisis las transacciones realizadas por inversores privados.

