Qubit anuncia una nueva cartera de productos para acelerar la personalización para las marcas de comercio minorista

Las marcas líderes en todo el mundo están comprometidas a utilizar Start, Grow y Pro de Qubit con iniciativas de personalización de éxito.

LAS VEGAS, 4 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Qubit [https://www.qubit.com/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro], un líder en tecnología de marketing de personalización, ha anunciado hoy en Shoptalk la disponibilidad de una nueva cartera de productos por niveles diseñada para llevar las marcas, independientemente de su etapa actual, hacia la personalización integrada. Adaptados a grandes empresas y marcas en rápido crecimiento, los productos de Qubit trabajan en conjunto para poner en marcha iniciativas de personalización, impulsar el crecimiento y habilitar casos prácticos basados en API avanzadas. Esta nueva cartera incluye:

-- Qubit Start [https://www.qubit.com/products/qubit-start/?utm_medium=press&utm_source =press-release&utm_campaign=start-grow-pro] - Rápida implementación, enfoque en los principios fundamentales, orientado a resultados. -- Qubit Grow [https://www.qubit.com/products/qubit-grow/?utm_medium=press&utm_source= press-release&utm_campaign=start-grow-pro] - Resolver retos específicos de la industria y empresa, multicanal -- Qubit Pro [https://www.qubit.com/products/qubit-pro/?utm_medium=press&utm_source=p ress-release&utm_campaign=start-grow-pro] - Escala ilimitada, experiencias personalizadas, herramientas para desarrolladores, integraciones técnicas

"Las empresas necesitan modernizar, acelerar y transformar sus programas de personalización", dijo Graham Cooke, CEO (consejero delegado) de Qubit. "Los productos anunciados hoy permitirán a las organizaciones crear experiencias distintas para cada cliente, sin fricciones, empezando o redoblando la apuesta en personalización. Con un 83,9 por ciento(1) de usuarios comprando solo una vez, Qubit está aquí para asegurar que tratamos los mayores problemas de la industria y construimos soluciones que encajen con los objetivos estratégicos de nuestros clientes".

Qubit Start [https://www.qubit.com/products/qubit-start/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro] ofrece un acercamiento a la personalización y un impacto inmediato en los ingresos y retención. Con un rápido periodo de amortización, las características principales del producto son prueba social [https://www.qubit.com/social-proof/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro], recomendaciones de producto [https://www.qubit.com/product-recommendations/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro] y soluciones de descubrimiento de producto [https://www.qubit.com/qubitaura/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro].

Qubit Grow [https://www.qubit.com/products/qubit-grow/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro] acelera programas de personalización con soluciones específicas de la industria que están diseñadas para resolver los mayores retos empresariales, como motivar la segunda compra, notificar a los usuarios cuándo vuelven a estar disponibles los productos y mostrar una variedad de mensajes en función del comportamiento web. Todas las experiencias se nutren de la capacidad de segmentación de Qubit [https://www.qubit.com/customer-segmentation/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro], que ha demostrado multiplicar por tres la efectividad de la personalización [https://www.qubit.com/research/journey-to-personalization-at-scale/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro](2).

Qubit Pro [https://www.qubit.com/products/qubit-pro/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro] es el kit de herramientas que transforma la personalización. Qubit Pro permite a las empresas coordinar, liderar y dirigir trayectos de clientes con una escala sin rival, y sacar partido de los datos empresariales. Las organizaciones que tienen la personalización como estrategia principal pueden aplicar experiencias integradas en todos los puntos táctiles digitales y hacer que las inversiones en la tecnología ya existentes funcionen aún mejor.

River Island [https://www.riverisland.com/], un cliente de Qubit Pro [https://www.qubit.com/products/qubit-pro/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro], cuenta con más de 350 tiendas, seis sitios web que envían a 100 países en todo el mundo, y más de mil millones de dólares en ingresos anuales. Tim MacIvor, jefe de experiencia del cliente para River Island, dijo: "No solo se trata de enviar productos a alguien, sino de la conservación de una visión y una personalización profunda, y tenemos una oportunidad real de ser más parte del estilo de vida del cliente que solo de ofrecerle ropa".

"La personalización es una estrategia y una tecnología", dijo Simon Jaffery-Reed, vicepresidente de producto en Qubit. "Para que la personalización sea realmente exitosa, las organizaciones necesitan soluciones basadas en datos que les permitan comenzar rápidamente, demostrar valor y luego acelerar. Creemos que esta nueva cartera se alineará con procesos existentes y abordará algunas de las barreras que tradicionalmente han evitado que los equipos de marketing y tecnología puedan ofrecer experiencias de marca realmente personalizadas online. Ese es el problema que queremos resolver".

El cofundador y director de tecnología de Qubit, Emre Baran, hablará sobre "Tecnologías que transforman el comercio minorista: inteligencia artificial" el lunes 4 de marzo a las 9:15 am.

Visite Qubit en el expositor #4928 en Shoptalk, del 3 al 6 de marzo, 2019 en Venetian [https://www.qubit.com/events/shoptalk-2019/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro], Las Vegas [https://www.qubit.com/events/shoptalk-2019/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro].

Acerca de Qubit.

La misión de Qubit es impulsar la fidelidad del cliente y el valor del tiempo de vida mediante la personalización. En 2018, la compañía fue nombrada Leader in the Gartner Magic Quadrant for Personalization Engines. Marcas globales de lujo, moda, belleza, viaje y juegos electrónicos se asocian con Qubit para transformar la manera en que entienden a sus visitantes e influyen en ellos. Qubit sirve a marcas líderes en el mundo, ofreciendo más de 60.000 millones de experiencias e influyendo en más de 40.000 millones de dólares en ingresos del comercio minorista en 2018. Entre sus clientes están NET-A-PORTER, Farfetch, Emirates, L'OCCITANE en Provence, Thomas Cook y Ladbrokes Coral. Con sede en Londres, la compañía tiene oficinas en Europa y en Estados Unidos. Los inversores de Qubit son Goldman Sachs, Sapphire Ventures, Accel Partners, Salesforce Ventures y Balderton Capital. Para más información, visite: www.qubit.com [https://www.qubit.com/?utm_medium=press&utm_source=press-release&utm_campaign=start-grow-pro]

