COMUNICADO: Quedan 100 días para que dé comienzo el Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai de 2018

ZHUHAI, China, 24 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- El 21 de julio, empezó la cuenta atrás de 100 días para que dé comienzo el Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai de 2018 y, por este motivo, Huafa Group, el organizador del torneo de este año, está celebrando una serie de actividades con el tema "Welcome to Zhuhai, the Tennis City" ("Bienvenidos a Zhuhai, la ciudad del tenis").

Para celebrar el próximo torneo, el director del WTA Elite Trophy Zhuhai, José Miguel García, y otros invitados se reunieron para pulsar conjuntamente el botón para iniciar el despegue del avión Huafa Tennis. Cincuenta aficionados al tenis fueron seleccionados para ser testigos del despegue del avión mientras hacían la forma de un corazón con los dedos y después participaron en una creativa actividad en la que pintaron cáscaras de huevo para expresar su apoyo a la competición de tenis.

WTA Elite Trophy Zhuhai ha atraído mucha atención por sus elementos innovadores desde que se unió al tour de la WTA (Asociación Femenina de Tenis) en 2015. El torneo se ha convertido en uno de los eventos de tenis más vistos en todo el mundo gracias a la labor que Huafa Sports Operations Management, operador del torneo y afiliado de Huafa Group, ha llevado a cabo durante los últimos tres años.

"El WTA Elite Trophy Zhuhai es un evento muy emocionante y ha demostrado ser un gran éxito en el desarrollo del tenis dentro de la región", declaró Steve Simon, presidente y consejero delegado de WTA. "Confiamos en que el WTA Elite Trophy seguirá creciendo y desempeñando una función esencial en la promoción del tenis en Asia. Esperamos que el evento de 2018 también sea competitivo y fructífero".

La leyenda de la WTA, Stefanie Graf, ganadora de 22 Grand Slam y única jugadora que ha conseguido el Golden Slam, será la embajadora internacional del evento por tercer año consecutivo y ayudará a presentar la diversidad de la competición y la dinámica de la ciudad anfitriona.

Los aficionados al tenis podrán disfrutar de servicios de venta de entradas mejorados

El Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai de 2018 planea empezar la preventa de entradas el 21 de julio, mientras que la venta oficial está programada para el 1 de septiembre. Durante el período de preventa, el comité organizador lanzará descuentos anticipados y promociones para grupos y para aficionados que hayan asistido a eventos anteriores, con descuentos de hasta el 40 por ciento. El objetivo de estas ofertas especiales es que los aficionados tengan la oportunidad de ver la competición en persona y puedan formar parte de la emoción de un torneo de tenis femenino de primer nivel. Se publicará información adicional en el sitio web oficial del evento, en la cuenta de WeChat y en taquilla.

"Nos encontramos en los 100 días previos al inicio de la competición", afirmó el Sr. García. "Este año, la ciudad de Zhuhai volverá a ser el escenario, por cuarta vez consecutiva, de la ceremonia de cierre de temporada de la WTA. Queremos que pueda venir toda la gente de Zhuhai a ver como algunas de las mejores tenistas del mundo compiten por el título en el Hengqin Tennis Center. Por 100 yuanes, los espectadores tendrán la oportunidad de no solo asistir a partidos increíbles, sino también de disfrutar de una oferta todo en uno en las instalaciones, con música en vivo, buena comida y muchas actividades para todos los públicos. Invitamos a todo el mundo a unirse a nosotros en el estadio y a hacer que los jugadores sientan el apoyo y el cariño de los aficionados de Zhuhai".

Asociación con Hengqin Life por segundo año consecutivo con el objetivo de garantizar la calidad y la distinción del torneo

En 2018, Hengqin Life volverá a ser el patrocinador principal del WTA Elite Trophy Zhuhai por segundo año consecutivo. La colaboración en múltiples países y regiones entre Hengqin Life y el WTA Elite Trophy Zhuhai, que se formó a partir de una filosofía compartida y de un interés común en la competición, no se basa únicamente en fines comerciales.

El presidente de Hengqin Life, Lan Yadong, señaló: "Hengqin Life coopera con el WTA Elite Trophy Zhuhai como patrocinador principal por segundo año consecutivo. Nuestro objetivo es promover nuestros programas de seguros familiares preparados para el futuro combinando nuestra marca con la propiedad intelectual de la competición. Todos los titulares de pólizas se beneficiarán de un programa de seguros que realmente compensa a las personas".

El Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai de 2018 espera reunir a un importante grupo de participantes, entre las que se incluyen muchas campeonas del mundo y ganadoras del Grand Slam.

