Quick Heal une fuerzas con RevBits para reforzar su cartera de ciberseguridad

MINEOLA, N.Y., 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Quick Heal Technologies, un líder en el espacio de la ciberseguridad, ha colaborado con RevBits para abordar la necesidad de protección avanzada para una infraestructura in situ de las organizaciones gubernamentales. La asociación ayudará a Quick Heal a mejorar su cartera de productos Seqrite y permitirá a RevBits ampliar su presencia en el mercado de la India. La asociación también tiene como objetivo ayudar a las organizaciones gubernamentales que prefieren ejecutar sus sistemas críticos en las instalaciones en lugar de en la nube, garantizando así que operan de forma segura y sin problemas sin el temor de los ciberataques.

Dr. Sanjay Katkar, director general y responsable tecnológico, Quick Heal Technologies Ltd, dijo, "Estamos encantados de asociarnos con un proveedor de soluciones de ciberseguridad líder como RevBits, conocido por su exclusivo método de detección en tres fases que puede proteger a las empresas incluso de los ataques más sofisticados. Además, complementa nuestro actual conjunto de soluciones de seguridad Seqrite y nos ayudará a reforzar aún más nuestra cartera de productos Seqrite para ofrecer las mejores soluciones de ciberseguridad a nuestros clientes. En Quick Heal, nos esforzamos por innovar en sintonía con el panorama de las amenazas en constante evolución e idear soluciones que se ajusten exactamente a este propósito. Seguiremos colaborando con más actores de este tipo para aumentar nuestros productos y servicios, consolidando una presencia de liderazgo en el mercado hoy, mañana y más allá."

David Schiffer, consejero delegado, RevBits, dijo, "Estamos muy orgullosos de haber sido elegidos por una empresa con el tamaño y la reputación de Quick Heal. Son el principal proveedor de EPS en la India, con un 80% de la cuota de mercado, y sus soluciones están disponibles en más de 40 países a través de oficinas internacionales y miles de socios de canal. La combinación de la tecnología de RevBits con la reputación y la cobertura de mercado de Quick Heal Technologies será sin duda una combinación ganadora. Las proyecciones conservadoras apuntan a unos ingresos adicionales para RevBits de más de 10 millones de dólares ARR en los próximos tres años, con un gran potencial de subida".

Fundada en 2018, RevBits es una empresa de ciberseguridad integral dedicada a proporcionar a los clientes una protección y un servicio superiores. RevBits ofrece protección contra las amenazas cibernéticas más sofisticadas a las que se enfrentan las empresas, ofreciendo múltiples capacidades de seguridad avanzadas que se pueden administrar a través de una plataforma de seguridad unificada. RevBits tiene su sede en Mineola, Nueva York, y cuenta con oficinas en Princeton, Nueva Jersey, Boston, Massachusetts, Londres (Inglaterra) y Amberes (Bélgica). Para más información sobre RevBits, visite www.revbits.com/aboutrevbits.

Quick Heal Technologies Ltd. (anteriormente conocida como Quick Heal Technologies Pvt. Ltd.) es una empresa líder en soluciones de seguridad informática. Cada producto de Quick Heal está diseñado para simplificar la gestión de la seguridad informática a lo largo y ancho de los dispositivos y en múltiples plataformas. Se adaptan a los consumidores, a las pequeñas empresas, a los establecimientos gubernamentales y a las casas corporativas. A lo largo de 26 años, la I+D de la empresa se ha centrado en soluciones de seguridad informática y de redes. La actual cartera de seguridad basada en la nube y las soluciones avanzadas basadas en el aprendizaje automático detienen las amenazas, los ataques y el tráfico malicioso antes de que se produzcan. Esto reduce considerablemente el uso de recursos del sistema. Las soluciones de seguridad se desarrollan de forma autóctona en la India. Las soluciones de antivirus de Quick Heal, el motor de escaneado de Quick Heal y toda la gama de productos de Quick Heal son elementos propios de Quick Heal Technologies Ltd.

