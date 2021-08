Quora se une a la economía de los creadores con una opción de obtención de suscripción a espacios

MOUNTAIN VIEW, California, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Quora, una plataforma de intercambio de conocimientos, ha anunciado hoy que se une a la economía de los creadores. Con el lanzamiento de membresías para Quora Spaces, los creadores establecidos con una audiencia comprometida, así como aquellos que aún están construyendo su marca personal, pueden ganar con el conocimiento que comparten. Debido a que Quora cuenta con el respaldo de los ingresos publicitarios, Quora toma solo el 5%, lo que permite a los creadores mantener más ingresos por suscripción que en otras plataformas y disfrutar de beneficios de distribución únicos con los correos electrónicos y el feed de Quora impulsados por el aprendizaje automático que llegan a millones. Los creadores en Quora Spaces establecen el precio que funciona para su audiencia y eligen qué contenido poner a disposición de forma gratuita o dejar que el algoritmo de Quora lo administre para promover el crecimiento de suscriptores.

"Al permitir que los creadores obtengan del conocimiento que comparten, les permitimos crear más contenido y de mejor calidad para todos, sean miembros o no", dijo Adam D'Angelo, fundador y consejero delegado de Quora. "La publicidad ha tenido mucho éxito y la próxima etapa del negocio de Quora incluirá tanto anuncios como contenido premium".

La plataforma Quora llega a más de 300 millones de visitantes únicos por mes y nuestra tecnología de aprendizaje automático, la mejor en su clase, facilita la distribución para que los escritores lleguen a una audiencia muy comprometida con contenido dirigido a sus intereses específicos. Quora ofrecerá una variedad de programas de monetización además de las membresías, según el tamaño de la audiencia del escritor, la flexibilidad en el formato y la duración de la escritura, las necesidades de distribución y continuará desarrollando funciones para que sea la mejor experiencia de escritura en cualquier lugar.

"He estado gritando desde los tejados sobre Quora desde 2015. Es, sin lugar a dudas, la plataforma de escritura más infrautilizada en Internet", dijo Nicolas Cole, autor y fundador de Ship 30 for 30, un plan de estudios basado en cohortes que enseña creación de contenido en línea. "Toda la plataforma está dedicada a que los lectores les digan a los escritores exactamente de qué quieren aprender más. Como escritor, este es el Santo Grial. Si todavía no está escribiendo en Quora en 2022, se lo está perdiendo".

El modelo de participación en los ingresos publicitarios existente seguirá estando disponible para los propietarios de Space que prefieran monetizar a través del volumen de tráfico y la gran mayoría del contenido fuera de la nueva opción de suscripción seguirá siendo gratuito para los usuarios según el modelo existente.

Más detalles disponibles en una publicación del blog de Quora de Adam D'Angelo aquí .

