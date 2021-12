RealtyONE Group abrir en Puerto Rico

Realty ONE Group's logo - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE

El nuevopropietario har crecer la marca popular en todo el Caribe Oriental, incluidaslas Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, hasta Sudamrica

LAS VEGAS, 16 de diciembre,2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marcade estilo de vida moderna, impulsada por un propsito y UNO de losfranquiciadores de ms rpido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechosde franquicia a Puerto Rico y toda la Regin del Caribe Oriental a Sudamrica aun propietario con experiencia excepcional en bienes races y lder en laexpansin de Realty ONE Group en todo el pas y ahora en el mundo.

Greg Bardell, es el corredor/propietariode Realty ONE Group Unlimited en Lancaster, PA, la primera oficina de RealtyONE Group que abre al este del Mississippi, y tambin es el director regionaldel Atlntico Medio para Pennsylvania, Maryland, Delaware y Washington DC.Bardell y su equipo han hecho crecer esa regin a ms de 1.000 agentes, 8.000transacciones y 2.000 millones de dlares en ventas.

"Las posibilidades dehacer crecer la marca Realty ONE Group en el Caribe son infinitas cuando tienesa alguien tan motivado como Greg que ama absolutamente tanto a la compaa comoa esta hermosa regin", destac KubaJewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONEGroup.

Bardell tiene ms de tresdcadas de experiencia en bienes races, vendiendo y gestionando miles deviviendas, construyendo viviendas personalizadas y en tramos, y desarrollandovarias oportunidades de terrenos crudos en todo el centro de Pensilvania. Hasido un impulsor apasionado de la marca Realty ONE Group desde que se uni a lacompaa en 2014, vendiendo nuevas franquicias a un ritmo rcord, incluidas msde una docena solo en 2021.

"Creo que laCOOLTURA, la marca y el entrenamiento dinmicos de Realty ONE Group prosperarnen Puerto Rico y en todo el Caribe", indic Greg Bardell. "Pero loms importante es que conozco nuestro modelo y el amor por lo que hacemosofrecer a los profesionales de bienes races una oportunidad increble paraganar ms y ser ms".

El UNBrokerage, como se leconoce en la industria, cuenta con ms de 17.000 profesionales inmobiliarios enms de 400 oficinas en 45 estados, Washington DC y Canad y estar abriendo enSingapur, Espaa y Costa Rica, adems del territorio estadounidense de PuertoRico.

Acerca de RealtyONE Group

Fundadaen 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiandoradicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo denegocio nico, coolture, la infraestructura tecnolgica y el apoyosuperior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionadorpidamente hasta contar con ms de 16.000 profesionales inmobiliarios en msde 400 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y Canad. Realty ONE Group seencuentra entre el uno por ciento ms alto del pas segn REAL Trends, ha sidoreconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 mejores franquiciasinmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayorcrecimiento durante siete aos consecutivos. Realty ONE Group est avanzando,abriendo puertas, no slo para sus clientes, sino para los profesionalesinmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber ms, visite www.RealtyONEGroup.com.