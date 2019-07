Red Dot Design Award: Studio Volpi recibe el premio Red Dot: Best of the Best

Publicado 25/07/2019 11:02:55 CET

CARNAGO, Italia, 25 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- En una competición en la que participaron más de5.500 proyectos, Studio Volpi [http://www.studiovolpi.com/], compañía italiana de diseño fundada y dirigida por Gianmario Volpi, ganó el prestigioso Red Dot: Best of the Best [https://www.red-dot.org/project/acto-37401] junto a Angelo Po Grandi Cucine [https://www.angelopo.com/it/] por el horno combinado Act.o.

https://mma.prnewswire.com/media/950238/Act_o_Angelo_Po_Stud... [https://mma.prnewswire.com/media/950238/Act_o_Angelo_Po_Stud...]

Este gran éxito se produce tras los dos premios Red Dot Product Design Awards [https://www.red-dot.org/] 2019 conseguidos por Studio Volpi: uno por Act.o, y el otro por los seguidores de la F Series de BONECO [https://www.red-dot.org/project/boneco-f-series-37633].

Studio Volpi ganó antes un "Red Dot" dentro de Red Dot Award: Product Design en 2018 con el proyecto Smart Car Seat R542 de la compañía china Max-inf [https://www.red-dot.org/project/smart-car-seat-r542-26348] y en el año 2012 por la máquina expendedora Saeco "Carthego" [https://www.studiovolpi.com/it/insights/post/118/studio-volp...], y su reconocimiento como Red Dot: Best of the Best permite a la compañía italiana entrar entre las mejores compañías de diseño de todo el mundo.

Durante la celebración de la ceremonia de premios, que se llevó a cabo el 8 de julio en el Aalto Theater de Essen, Alemania, frente a más de 1.200 invitados, el fundador y consejero delegado de Red Dot, el profesor Peter Zec [https://www.red-dot.org/about-red-dot/peter-zec/], y Nils Toft [https://www.linkedin.com/in/nils-toft-54a4514/], director administrativo de Designidea, presentaron el premio a Glauca Vesperini [https://www.linkedin.com/in/glauca-vesperini-5145a619/], responsable de marca y marketing de Angelo Po, y los representantes de Studio Volpi [http://www.studiovolpi.com/], Patrizio Cionfoli [https://www.linkedin.com/in/patrizio-cionfoli-94b2b91/] (director de diseño), Massimo Battaglia [https://www.linkedin.com/in/maxbattaglia/] (diseñador industrial senior) y Nikola Mitrovic [https://www.linkedin.com/in/nikola-mitrovic-140734a4/] (diseñador UI).

La declaración del jurado indicó que "Act.o fascina con su interfaz de usuario que se ha diseñado de forma destacada hasta el último detalle. El panel de control altamente funcional y el botón diferenciador y ergonómicamente diseñado ofrecen una nueva y directa aproximación hacia la interacción. La interfaz completa es sencilla y enormemente explicativa. Act.o promueve la profesionalidad al primer vistazo, suministrando eficacia y ligereza a los procesos de trabajo en las cocinas profesionales".

Gianmario Volpi [https://www.linkedin.com/in/gianmario-volpi-2990b09/] , consejero delegado, comentó: "Estoy orgulloso de la consecución de este premio, ya que hemos conseguido expresar los valores de marca de una compañía innovadora como Angelo Po a través del diseño, la innovación y experiencia de usuario".

"El premio nos motiva a seguir con nuestra misión de permitir experiencias de comidas memorables por medio del equipamiento de altas prestaciones que ofrecen un diseño elegante y funcional", añadió Massimo Aleardi [https://www.linkedin.com/in/massimo-aleardi-33738125], consejero delegado de Angelo Po.

Acerca de Studio Volpi

Fundada en 1994, Studio Volpi es un punto de referencia mundial como socio destacado para las compañías que buscan implementar una estrategia ganadora a través de cada una de las fases del proceso industrial. Studio Volpi es un experto en los conceptos de diseño, tecnología e innovación, desarrollo UX y UI, marca y comunicación.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/950238/Act_o_Angelo_Po_Stud... [https://mma.prnewswire.com/media/950238/Act_o_Angelo_Po_Stud...] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/950239/Studio_Volpi_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/950239/Studio_Volpi_Logo.jpg]

Contacto:www.studiovolpi.com [http://www.studiovolpi.com/] info@studiovolpi.com[mailto:info@studiovolpi.com] +390331985144

https://mma.prnewswire.com/media/950239/Studio_Volpi_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/950239/Studio_Volpi_Logo.jpg]

Sitio Web: https://www.studiovolpi.com/