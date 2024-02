(Información remitida por la empresa firmante)

- Redefinir el ESS para ayudar a restaurar nuestro planeta | EVE asiste a la Cumbre del Almacenamiento Energético 2024 en Londres y pronuncia un discurso

LONDRES, 22 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Los días 20 y 21 de febrero se celebró en Londres (Reino Unido) la 9ª Cumbre del Almacenamiento Energético 2024. Cerca de 1.000 expertos y líderes de primera línea del sector mundial del almacenamiento de energía se reunieron para explorar el futuro desarrollo del sector. En la cumbre, Wendy Ye, directora de marketing de EVE Energy Storage Co., Ltd., pronunció un discurso de apertura titulado "Redefinición de ESS con la próxima generación de Mr. Big & Mr. Giant", en el que repasó la evolución de la energía y miró hacia el futuro del almacenamiento energético. También habló de los productos de la serie Mr. Flagship, aportando ideas fiables e innovadoras para el desarrollo del almacenamiento de energía.

Transformando las estructuras de la energía para restaurar el planeta

Hasta ahora, nuestros métodos de utilización de la energía se han transformado de los que se encontraban bajo la estructura primitiva, representada por el uso de la leña, a los que se encuentran bajo la estructura de la energía fotovoltaica renovable, con el objetivo de restaurar nuestro planeta. Por ello, es importante desarrollar un método de almacenamiento de energía que resuelva el problema de la diferencia de tiempo en la generación de energía fotovoltaica.

Según la predicción de IHS, una agencia de consultoría con autoridad mundial, en 2030 la capacidad mundial acumulada instalada de almacenamiento de energía alcanzará los 1.420 GWh. El desarrollo a gran escala de centrales de almacenamiento de energía de 0,1 GWh a 1 GWh y luego a 10 GWh se convertirá en una tendencia inevitable. Sin embargo, a medida que aumenta la escala de las centrales de almacenamiento de energía, problemas como la rentabilidad, la complejidad del funcionamiento y el mantenimiento, y la seguridad se hacen cada vez más prominentes, por lo que la necesidad de una tecnología y un diseño avanzados de almacenamiento de energía que puedan resolver las dificultades se hace más urgente en la industria.

Revolucionando la industria y redefiniendo el ESS

Wendy Ye, directora de marketing de EVE Energy Storage Co., Ltd. dijo: Lanzamos la tecnología de células supergrandes CTT (Cell to TWh) en 2022 y lanzamos los productos de la serie Mr Flagship en enero de 2024. Con las características denominadas ESS (Eficiente, Sencillo y Seguro), los productos de la serie Mr Flagship pueden superar las limitaciones de la tecnología tradicional de almacenamiento de energía, redefinir el concepto ESS y resolver de antemano problemas como la rentabilidad, la complejidad de la gestión del funcionamiento y el mantenimiento y la seguridad de las centrales eléctricas de almacenamiento de energía a gran escala.

Aprovechar el espíritu de los científicos para crear las mejores baterías de almacenamiento de energía del mundo

Como empresa líder mundial en litio, EVE Energy lleva 23 años adhiriéndose a la innovación en I+D alimentada por el espíritu de los científicos electroquímicos. La recién lanzada serie Mr Flagship se basa en teorías electroquímicas e incorpora numerosas tecnologías avanzadas, como la innovadora tecnología de captación de corriente, la tecnología 3T y los separadores con revestimiento especial, lo que permite reducir al mínimo la pérdida de calor entre los ciclos de carga y descarga, lo que ha mejorado constantemente la eficiencia energética y la seguridad.

A través de una serie de innovaciones que incluyen sistemas químicos, procesos y estructuras patentados, EVE Energy ha superado los retos relacionados con la eficiencia energética y la seguridad de las baterías de alta capacidad y los sistemas de almacenamiento de energía de 5 MWh y ha potenciado las aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, mostrando sus ventajas en ESS y destacando al mismo tiempo su liderazgo en el campo de la tecnología de almacenamiento de energía.

En el contexto mundial de la reducción de las emisiones de carbono, EVE Energy seguirá promoviendo la innovación tecnológica de las baterías de litio, optimizando la eficiencia de la producción, creando productos de referencia fiables y potenciando las centrales eléctricas de almacenamiento de energía a gran escala, garantizando así el suministro eléctrico con nuevas energías en cualquier momento y lugar, acelerando la transición energética y restaurando nuestro planeta.

