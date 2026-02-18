Redwood Software redefine la observabilidad de la automatización con Redwood Insights Premium

(Información remitida por la empresa firmante)

Ofrece visibilidad completa con nuevas integraciones para SAP Cloud ALM, Dynatrace, Splunk y New Relic.

VIENA, Va., 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software™, la plataforma líder de orquestación para la empresa autónoma, anunció hoy avances en observabilidad para RunMyJobs de Redwood, diseñados para democratizar la inteligencia de automatización en TI y la empresa. Esta versión amplía la analítica nativa integrada en la plataforma, introduce una nueva integración con SAP Cloud ALM y fortalece las integraciones con las principales plataformas de observabilidad para ofrecer visibilidad panorámica y específica para cada rol en entornos empresariales complejos. El anuncio llega en un momento crítico, ya que el 61 % de las empresas informan que sus herramientas de automatización están infrautilizadas, según el Índice de Automatización Empresarial 2026 de Redwood, lo que subraya la necesidad de una observabilidad más profunda y una inteligencia de automatización práctica.

Un ecosistema de observabilidad unificado para la automatización

RunMyJobs de Redwood ofrece observabilidad mediante un enfoque en capas, basado en el ecosistema, que acelera la transformación y reduce significativamente el coste total de propiedad (TCO) de las operaciones:

Redwood Insights ofrece inteligencia personalizada integrada en la plataforma, incluidos paneles prediseñados y personalizables, que permiten a los equipos identificar cuellos de botella, realizar un seguimiento del rendimiento, cumplir con los requisitos de cumplimiento y democratizar los datos de automatización en toda la empresa.

inteligencia personalizada integrada en la plataforma, incluidos paneles prediseñados y personalizables, que permiten a los equipos identificar cuellos de botella, realizar un seguimiento del rendimiento, cumplir con los requisitos de cumplimiento y democratizar los datos de automatización en toda la empresa. Las integración con SAP Cloud ALM sincroniza los datos de ejecución de RunMyJobs directamente en SAP, proporcionando transparencia en las operaciones centrales para las organizaciones centradas en SAP sin cambiar de herramienta.

sincroniza los datos de ejecución de RunMyJobs directamente en SAP, proporcionando transparencia en las operaciones centrales para las organizaciones centradas en SAP sin cambiar de herramienta. Las integraciones del ecosistema de observabilidad con plataformas como Dynatrace, Splunk, New Relic y AppDynamics permiten la correlación de telemetría de pila completa, acelerando el análisis de causa raíz y reduciendo el tiempo medio de resolución (MTTR).

Juntas, estas capacidades llevan a las empresas más allá de una solución única y universal para ofrecer perspectivas de alta fidelidad y específicas para cada parte interesada, lo que impulsa decisiones más rápidas, reduce el riesgo operativo y genera valor comercial medible.

"La automatización no puede escalar si la información está bloqueada tras barreras técnicas", afirmó Charles Crouchman, director de producto de Redwood. "La estrategia de Redwood para la observabilidad permite que la información salga de los silos y llegue a manos de todos los que impulsan e impactan los resultados empresariales. Es inteligencia integrada, no añadida, y es fundamental para operaciones resilientes y autónomas".

Resultados empresariales que importan

Las organizaciones que utilizan el ecosistema de observabilidad de Redwood pueden:

Reducir el MTTR al correlacionar la telemetría de automatización con el rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura, lo que reduce el coste total de propiedad.

Eliminar la generación de informes manuales y el cuello de botella de la "TI como traductor" mediante paneles de autoservicio que permiten una toma de decisiones más rápida e impulsan esfuerzos transformadores.

Mejorar la previsibilidad de los procesos empresariales críticos mediante el seguimiento del riesgo de los SLA en tiempo real.

Demostrar el ROI de la automatización y respaldar las auditorías con datos de ejecución inmutables a largo plazo.

Redwood Insights Premium: Información personalizada e inteligencia compartida

Redwood Insights Premium amplía las capacidades analíticas de RunMyJobs con un generador de paneles personalizados sin código y 15 meses de retención de datos históricos, lo que permite el análisis de tendencias a largo plazo, la generación de informes ejecutivos y la medición del ROI.

Con Redwood Insights Premium, el departamento de TI puede crear y compartir de forma segura paneles personalizados para otros equipos y partes interesadas, generando una vista detallada para especialistas, como los de gestión de datos, o vistas específicas para equipos de negocio y la dirección ejecutiva.

Nueva integración con SAP Cloud ALM

Este mismo principio de visibilidad específica de rol se extiende a las operaciones centradas en SAP, donde SAP Cloud ALM se está convirtiendo cada vez más en el centro de control central para la observabilidad. El nuevo conector SAP Cloud ALM para RunMyJobs amplía la observabilidad de SAP para incluir los trabajos y flujos de trabajo automatizados que sustentan los procesos empresariales críticos en sistemas SAP y no SAP.

Disponibilidad

Todas estas mejoras ya están disponibles para los clientes de RunMyJobs SaaS. Para obtener más información o solicitar una demostración, visite https://www.redwood.com/products/insight....

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma líder de orquestación empresarial, que impulsa la transformación del negocio al menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente procesos empresariales y de TI cruciales en sistemas complejos de ERP, nube híbrida, datos y agente de IA emergente. Gracias a sus infraestructuras de automatización SaaS, con IA integrada en todo el ciclo de vida de la automatización, Redwood acelera su camino hacia la empresa autónoma. Con 30 años de experiencia, la confianza de más del 50 % de las empresas Fortune 50 y una cultura de atención al cliente, Redwood libera el potencial humano de su empresa para centrarse en la innovación, el crecimiento y el futuro.

Contacto para mediosLiz Reillylreilly@nextpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389109...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/redwood-software-redefine-la-observabilidad-de-la-automatizacion-con-redwood-insights-premium-302691461.html