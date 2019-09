Publicado 23/09/2019 8:01:36 CET

- Reunión Anual ESMO 2019: Menarini Ricerche presenta la caracterización preclínica de MEN1611, una nueva inhibición PI3K en el desarrollo del tratamiento del cáncer de mama

ROMA, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Se han conseguido prometedores resultados de un ensayo preclínico llevado a cabo por Menarini Ricerche sobre MEN1611, un potente inhibidor selectivo oral de fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) actualmente en fase de desarrollo para el tratamiento del cáncer de mama. El póster titulado "Characterization of the mechanism of action and efficacy of MEN1611, a novel PI3K inhibitor, in breast cancer preclinical models" se presentará durante la celebración de la Reunión Anual ESMO 2019, que se llevará a cabo en Barcelona el 27 de septiembre, durante la sesión de discusión de pósters prevista para el día 30 de septiembre (de 12 a 13 horas).

La ruta PI3K/AKT a menudo está sin regular en los pacientes con cáncer: cerca del 25% de los casos de cáncer de mama positivos HER2 presentan mutaciones de genes PIK3CA, que se sabe confieren resistencia a la terapia anti-HER2 (por ejemplo, trastuzumab). Este ensayo, llevado a cabo con varias líneas de células de cáncer de mama con mutación PIK3CA positiva HER2 y modelos de pacientes derivados de xenograft han demostrado que MEN1611 es capaz de infra-modular la ruta PI3K/AKT tanto de forma in vitro e in vivo, además de actuar de forma sinérgica cuando se combina con trastuzumab; además, la eficacia in vivo en modelos resistentes a trastuzumab se ha demostrado por medio de una actividad antitumoral de larga duración.

Estos datos preclínicos prometedores proporcionan una racionalidad destacada para la progresión MEN 1611 en el desarrollo clínico en pacientes con cáncer de mama. A este respecto, los ensayos clínicosB-Precise-01 (NCT03767335), unos ensayos multicéntricos en fase Ib, están actualmente en marcha en Europa con el fin de evaluar la actividad clínica preliminar de MEN1611 en combinación con trastuzumab +/- fulvestrant, en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico positivo HER2, seleccionando la dosis recomendada en fase 2.

Este año, Menarini Ricerche estará presente en el congreso ESMO con un área dedicada en el stand de Menarini Silicon Biosystems, donde será posible consultar información más detallada acerca de toda la gama de oncología de Menarini y de los ensayos clínicos en marcha. Así, MEN1611 es parte de una gama innovadora de nuevos fármacos de investigación centrados en la medicina de precisión y representan el compromiso fuerte y creciente de Menarini con la oncología y con los pacientes afectados por los casos de cáncer difíciles de tratar.

Acerca de Menarini

The Menarini Group es una compañía farmacéutica italiana con una facturación de 3.667 millones de euros que cuenta con más de 17.600 empleados. Menarini siempre ha buscado dos objetivos estratégicos: la investigación e internacionalización, además de disponer de un compromiso destacado con la investigación y desarrollo oncológicos. Como parte de este compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos fármacos oncológicos. Dos de ellos son biológicos, uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es el anticuerpo de toxina-conjugada anti-CD205 MEN1309/OBT076. Otros dos son moléculas pequeñas, el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, en desarrollo clínico para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Además, Menarini ha firmado recientemente un acuerdo de licencia para una pequeña molécula, un inhibidor de clase I, II y IV histone deacetylase, Pracinostat, para el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas. El compromiso de Menarini para con la oncología de precisión cuenta además con el apoyo de las tecnologías y productos de Menarini Silicon Biosystems de cara al estudio de células raras con precisión de una célula única. La integración de sus tecnologías CELLSEARCH® y DEPArray NxT proporciona una solución mejorada para la enumeración, aislamiento y caracterización molecular de las células tumorales circulantes (CTCs) desde un test de sangre único dentro de los casos de investigación clínica. Esto ayudará a impulsar los servicios clínicos y la correlación de los CTCs junto a la eficacia de las terapias específicas.

Menarini está presente en las áreas terapéuticas más importantes, con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetes, inflamación y analgesia.

Con 16 plantas de fabricación y 7 centros de investigación y desarrollo, Menarini tiene una destacada presencia en Europa, Asia, África, Centroamérica y Sudamérica. Los productos de Menarini están disponibles en 136 países de todo el mundo.

