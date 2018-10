COMUNICADO: La revolución de los cosméticos de Novamont: Productos para eliminar la contaminación de los microplásticos

Publicado 27/09/2018 12:29:38 CET

- La revolución de los cosméticos de Novamont: Una línea de productos en el mercado para eliminar el problema de la contaminación de los microplásticos

Se aplica la tecnología de Novamont a los cosméticos utilizando derivados procedentes de materiales brutos renovables, lo que significa que los ingredientes biodegradables preparados se pueden producir con un rendimiento comparable a de los microplásticos tradicionales

Los microplásticos no degradables en productos cosméticos son una causa de preocupación, ya que representan una fuente de contaminación para el agua. Cada día, se crean toneladas de "polvo" de plástico procedentes del uso de productos de cuidado personal (por ejemplo, microplásticos con una función exfoliante para geles de ducha y varios productos de cremas corporales "de enjuague") son derramados en los mares de Europa, junto a microplásticos que disponen de propiedades técnicas específicas utilizadas en las cremas para el rostro y el cuerpo, cremas solares y maquillaje (sin enjuague o productos de tipo "dejar puestos"). Europa busca medidas que limiten el uso de los microplásticos en cosméticos, que ya se utilizan en algunos países de Europa, mientras que ya hay varias soluciones disponibles para los productos de enjuague.

A pesar de ello, las alternativas de confianza y destacadas son necesarias con urgencia para los productos más complejos de dejar puestos.

Con intención de preservar y regenerar los recursos naturales por medio de un desarrollo innovador, y en colaboración cercana con ROELMI HPC (una destacada compañía italiana que cuenta con una larga experiencia en la producción de activos sostenibles e ingredientes funcionales), NOVAMONT ha desarrollado una línea de ingredientes biodegradables de forma preparada para aplicaciones cosméticas: CELUS-BI(R), un nuevo estándar de innovación dentro del sector.

Novamont puede presentar en la actualidad el producto más avanzado en su gama - CELUS-BI(R) FEEL. Con un rendimiento técnico excelente, este producto es una respuesta original y sostenible a la necesidad de eliminar los microplásticos de los cosméticos para dejar puestos. CELUS-BI(R) FEEL es una agente texturizante que garantiza unas propiedades de uso excelentes como suavidad, tacto aterciopelado y capacidades de formación de película. El ingrediente dispone además de un control de sebo excelente y una elevada compatibilidad con las sustancias activas, aceites vegetales y fragancias.

CELUS-BI(R) FEEL es "biodegradable rápidamente" según las directrices de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) y biodegradable rápidamente y totalmente dentro del entorno. Es completamente biodegradable en solo unos días en una planta de purificación, asegurándose de que los residuos no terminan en ríos y mares y con una enorme ventaja de que el lodo resultante no presenta microplásticos. CELUS-BI(R) FEEL es por ello adecuado para su uso en aplicaciones en las que la dispersión de agua es muy posible (solares), eliminando la contaminación potencial y/o acumulación. CELUS-BI(R) FEEL además presenta un perfil medioambiental excepcional, determinado por medio del método LCA (Life Cycle Assessment).

Los resultados preliminares (en 1 kilo de material procedente "de la cuna hasta la puerta") demuestran que las emisiones de gas efecto invernadero medias son de entre un 75% y un 95% más reducidas que las que abarcan la gama de productos actualmente utilizados para las mismas aplicaciones, con una media de entre un 60% y un 75% menos de recursos de energía no renovables consumidos en el mismo rango de productos estándares.

La capacidad de producción disponible para CELUS-BI(R) FEEL sería suficiente para cubrir las necesidades europeas completas de microplásticos para la industria de los cosméticos.

Además de CELUS-BI(R) FEEL, la gama incluye CELUS-BI(R) SPHERA (exfoliantes) y CELUS-BI(R) ESTERS (emolientes), productos creados con materiales brutos renovables con origen europeo en sinergia con las cosechas de los alimentos, respetando la naturaleza específica de las áreas locales.

En forma de demostración, y para destacar el nivel de rendimiento técnico que se puede conseguir al combinar el revolucionario CELUS-BI(R) FEEL con otros productos de la gama CELUS-BI(R), Roelmi ha desarrollado una gama de prototipos cosméticos, incluyendo el polvo compacto que se ha presentado hoy. Se trata de un colorete revolucionario excepcionalmente aterciopelado que demuestra con claridad que existe una alternativa sostenible a las microesferas de plástico para la industria de los cosméticos, sin aumentar las dosis o costes en comparación con los productos estándares.

"La solución al problema de las microperlas en la cosmética que representa CELUS-BI(R) FEEL y CELUS-BI(R) SPHERA es una demostración concreta de la cadena de suministros integrada creada por Novamont con los años, y que sigue evolucionando, es una fuente rica de oportunidades en numerosos sectores, tanto de tipo upstream como downstream", comentó la consejera delegada de Novamont, Catia Bastioli. "La colaboración con socios como Roelmi, que están abiertos a la innovación, competencia y son sensibles a temas como la sostenibilidad, es esencial. Comenzando con los productos desarrollados de forma conjunta, será posible crear nuevas lianzas con compañías que compartan nuestro compromiso de cara al medioambiente y áreas locales con el fin de acelerar la transformación sostenible para el sector."

Giacomo Santus, consejero delegado de Roelmi HPC Holding, resumió el significado y valor de la colaboración con Novamont de la forma siguiente: "Roelmi cree en una aproximación ética y basada en cadena sobre la innovación en el campo de los cosméticos, habiendo descubierto en Novamont a uno de los pioneros dentro de la bioeconomía circular, una riqueza de oportunidades para desarrollar un abanico de productos realmente sostenibles y accesibles."

Novamont Group es líder mundial en el desarrollo y en la producción de bioplásticos y materiales bioquímicos a través de la integración de química, medio ambiente y agricultura. Con 600 empleados, el grupo cerró el ejercicio de 2017 con un volumen de negocios de 195 millones de euros y realiza una inversión constante en la actividad de investigación y desarrollo (24% de su plantilla) y posee una cartera de unas 1.000 patentes. El grupo tiene su sede en Novara, una planta productiva en Terni y laboratorios de investigación en Novara, Terni y Piana di Monte Verna (CE). Las filiales de Novamont se encuentran en Porto Torres (SS), Bottrighe (RO), Terni y Patrica (FR). Realiza actividades en Alemania, Francia y Estados Unidos por medio de sus oficinas comerciales y de su oficina de representación en Bruselas (Bélgica), y Novamont cuenta además con distribuidores propios en Benelux, Escandinavia, Dinamarca, Reino Unido, China, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

