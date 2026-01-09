Los riders de Burton estrenan la colección "De Burton al mundo" en Aspen y Laax

(Información remitida por la empresa firmante)

La edición limitada incluye frases icónicas de Jake Burton en tablas de snowboard, ropa y accesorios

BURLINGTON, Vt., 9 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Burton se enorgullece de presentar "De Burton al Mundo", una colección de edición limitada de tablas de snowboard, ropa y accesorios que incluye citas icónicas del difunto fundador de Burton, Jake Burton Carpenter. Los snowboarders profesionales patrocinados por Burton estrenarán la colección durante sus competiciones en Aspen, Colorado, y Laax, Suiza, este mes. Estará disponible a nivel mundial a partir del 3 de febrero en Burton.com y en tiendas insignia seleccionadas y socios minoristas de todo el mundo.

"Jake fundó Burton con una simple convicción: el snowboard une a las personas", afirmó Donna Carpenter, propietaria y presidenta de la junta directiva de Burton. "Mientras observamos a los atletas competir individualmente, Jake comprendió y nuestros riders encarnan que el snowboard siempre ha sido una cuestión de comunidad. 'De Burton al Mundo' celebra este espíritu. Cada tabla lleva las palabras de Jake, pero aún más importante, 'De Burton al Mundo' representa la pasión que comparten los snowboarders dentro y fuera de la montaña. Esta colección es un homenaje a la visión de Jake, que ahora comparten riders de todo el mundo que continúan impulsando el deporte sin perder su esencia".

Palabras de Jake, elección de los riders

Los riders del equipo Burton trabajaron directamente con los diseñadores para seleccionar las citas de Jake Burton que más les impactaron. El resultado: seis tablas de snowboard audaces y gráficas en una paleta de colores vibrantes, cada una con citas históricas impresas en bloque.

La Colección

"DIVIÉRTETE AL MÁXIMO"

Usado por: Oliver Martin (Estados Unidos), Gaon Choi (Corea), Hiroto Ogiwara (Japón), Yiming Su (China), Mitsuki Ono (Japón), Nicola Liviero (Italia), Shaotong Wu (China) y Clemens Millauer (Austria).

"MONTAR ES DE DONDE VIENE LA ENERGÍA Y TAMBIÉN ES DONDE VA"

Usado por: Anna Gasser (Austria), Ayumu Hirano (Japón), Hanna Karrer (Austria), Reira Iwabuchi (Japón), Romain Allemand (Francia), Taiga Hasegawa (Japón) y Jakub Hrones (República Checa).

"EN BURTON NOS TOMAMOS LA DIVERSIÓN MUY EN SERIO"

Usado por: Brock Crouch (Estados Unidos), Jiayu Liu (China), Jonas Hasler (Suiza), Leon Vockensperger (Alemania), yvind Kirkhus (Noruega), Telma Sarkipajou (Finlandia), Dane Menzies (Nueva Zelanda), Zoi Sadowski-Synnott (Nueva Zelanda).

"LO MEJOR DEL SNOWBOARD: NO IMPORTA CÓMO TE VES, SINO CÓMO TE SIENTES"

Usado por: Shuichiro Shigeno (Japón).

"CREE EN EL SNOWBOARD"

Usado por: Kaishu Hirano (Japón).

"'PREGUNTA: ¿ES EL SNOWBOARD UNA MODA MODERNA? RESPUESTA: ¡TÓMATELO EN SERIO!"

Usado por: Cam Melville Ives (Nueva Zelanda), Clemens Millauer (Austria), Lu Yang (China), Mark McMorris (Canadá) y Mari Fukada (Japón).

Apoyando a los riders, celebrando a la comunidad

Burton se enorgullece de apoyar a esta increíble comunidad global de riders que transmiten la visión de Jake cada vez que visitan Burton. Los aficionados pueden celebrar junto a los riders de Burton y ser dueños de un pedazo de la historia del snowboard con la colección de tablas de snowboard, ropa y accesorios "De Burton al mundo", disponible en cantidades limitadas en todo el mundo a partir del 3 de febrero en Burton.com y en tiendas insignia y socios minoristas seleccionados de Burton.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857988/Burton_Riders_Debut.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/los-riders-de-burton-estrenan-la-coleccion-de-burton-al-mundo-en-aspen-y-laax-302657343.html