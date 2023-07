Risen Energy firma un acuerdo de suministro de módulos HJT de 1GW con Athein

(Información remitida por la empresa firmante)

NINGBO, China, 3 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., una compañía líder en energía solar integrada verticalmente, ha firmado un acuerdo de suministro con Athein Holding Pte Ltd, una compañía de plataforma de productor independiente de energía (IPP) constituida en Singapur. En virtud de este acuerdo, Risen Energy suministrará a Athein Holding Pte Ltd hasta 1 GWp de módulos fotovoltaicos Heterojunction with Intrinsic Thin layer (HJT) de última generación, lo que consolida la posición de Risen Energy como líder en tecnología HJT e innovación en energías renovables.

Como empresa de plataforma IPP, Athein Holding Pte Ltd desempeña un papel fundamental en el desarrollo de infraestructuras de energías renovables en el Sudeste Asiático y la India. A través de esta empresa, Risen Energy contribuirá a la misión de Athein Holding Pte Ltd de adquirir, desarrollar, construir y explotar proyectos solares a escala comercial y sobre tejados en estas regiones. Este acuerdo estratégico demuestra el compromiso de Risen Energy de impulsar el desarrollo de soluciones energéticas limpias en todo el mundo y se alinea perfectamente con la visión de la empresa de crear un futuro sostenible para todos.

La tecnología HJT es una tecnología fotovoltaica de vanguardia que combina una alta eficiencia con una baja degradación, ofreciendo un rendimiento superior en comparación con los módulos fotovoltaicos tradicionales. Como líder mundial en tecnología HJT, Risen Energy se encuentra en una posición única para suministrar módulos fotovoltaicos HJT de alta calidad y alto rendimiento que satisfagan los requisitos exclusivos de Athein Holding Pte Ltd y apoyen sus planes de expansión en las regiones APAC y el mercado indio. Además, Risen Energy proporcionará servicios adicionales como soporte técnico, formación y servicios postventa para garantizar una experiencia sin fisuras para Athein Holding Pte Ltd.

"Los módulos HJT de Risen Energy nos abren una nueva vía para mejorar nuestra capacidad de satisfacer la creciente demanda mundial de soluciones de energía limpia", ha declarado Milan Koev, consejero delegado de Athein. "Esta colaboración marca un hito significativo para Athein a medida que continuamos solidificando nuestra posición como líder en la industria de las energías renovables."

"Estamos encantados de entrar en esta asociación estratégica con Athein, que marca un hito significativo en nuestros esfuerzos para impulsar el desarrollo de la tecnología de energía renovable en todo el mundo", dijo B.V.Chaudary, jefe de Ventas y Marketing (CSMO) de Risen Energy. "A través de esta asociación, confiamos en que nuestros módulos fotovoltaicos HJT de alta calidad y fiabilidad ayudarán a Athein a alcanzar sus objetivos de energía renovable y contribuirán al crecimiento de la industria de las energías renovables."

Este acuerdo de suministro subraya la posición de Risen Energy como líder en tecnología HJT y su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a clientes de todo el mundo. Al asociarse con empresas con visión de futuro como Athein Holding Pte Ltd, Risen Energy está bien posicionada para acelerar la adopción de soluciones energéticas limpias y sostenibles en todo el mundo.

Acerca de Risen Energy

Risen Energy es uno de los principales fabricantes mundiales de productos solares fotovoltaicos de alto rendimiento y proveedor de soluciones empresariales integrales para la generación de energía. La empresa, fundada en 1986 y cotizada en bolsa en 2010, impulsa la generación de valor para sus clientes globales, ganando una notable cuota de mercado en más de 60 países, incluyendo China, Europa, EE.UU., India, Brasil, Colombia, Chile y Australia, entre otros. Risen Energy está bien preparada para proporcionar excelentes servicios y asociaciones a largo plazo a sus clientes en los mercados de servicios públicos, comercial y residencial. Para más información, visite nuestro sitio web: www.risenenergy.com

Acerca de Athein

Athein es una empresa conjunta de 5 empresas del sudeste asiático y la India. La empresa plataforma se ha comprometido a ayudar a sus clientes fabricantes multinacionales a alcanzar sus objetivos de producción neta cero y tiene previsto explotar 1 GWp de activos renovables para 2026. Para más información, visite nuestro sitio web: www.athein.net

