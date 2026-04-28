(Información remitida por la empresa firmante)

- Rivermate se lanza como una plataforma global unificada de gestión de personal, integrando Eos Global Expansion, Serviap Global y las operaciones EOR de Hightekers

Una marca global. 38 entidades legales propias. Cobertura en más de 180 países, prestando servicios a empresas y profesionales en cualquier lugar donde se desarrolle su actividad

LONDRES y DUBÁI, EAU, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hightekers, Eos Global Expansion, Serviap Global y Rivermate anunciaron hoy la unificación de sus servicios de Empleador de Registro (EOR, por sus siglas en inglés) bajo una única marca global: Rivermate .

La entidad resultante reúne más de 15 años de experiencia operativa —con la fundación de Eos Global Expansion y Serviap Global en 2010— en Latinoamérica, Asia, Europa y Oriente Medio. Rivermate ahora ofrece servicios EOR a través de 38 entidades legales propias en todo el mundo, respaldadas por equipos locales y una extensa red de socios de confianza, lo que permite una cobertura en más de 180 países y da soporte a más de 3.500 trabajadores a nivel global.

Mediante esta consolidación operativa y de marca, las cuatro entidades operan ahora como una sola empresa global bajo el nombre de Rivermate, ofreciendo un enfoque más consistente, controlado y con base local para la contratación internacional, EOR, la designación de contratistas y la nómina.

Los contratos y la prestación de servicios existentes con los clientes no se verán afectados. Los clientes continuarán trabajando con sus contactos actuales, con el beneficio adicional de capacidades globales ampliadas a través de la plataforma unificada.

Al comentar la noticia, Roger Oudiz, presidente del grupo, declaró:

No se trata solo de cambiar el nombre de las empresas. Estamos construyendo una infraestructura global para el futuro del trabajo. Integrar Eos, Serviap y nuestras operaciones EOR de Hightekers bajo la marca Rivermate es la decisión acertada en el momento oportuno: ofrece a nuestros clientes un único socio de confianza dondequiera que contraten personal y brinda a nuestros equipos la plataforma que merecen para competir a nivel global. La experiencia regional que hizo grandes a cada una de estas empresas se mantiene intacta. Ahora forma parte de algo más grande.

Una empresa, dos marcas

Esta consolidación forma parte de una estrategia grupal más amplia para construir el intermediario laboral global más completo del mundo: una plataforma que atiende tanto a empresas que buscan expandirse internacionalmente como a profesionales que desean trabajar bajo sus propias condiciones, abarcando servicios de empleador registrado, contratista registrado, nómina global y gestión de freelancers. Esta estructura de dos marcas establece una estructura, cada una dirigida a un mercado y con una misión específicos.

Rivermate se convierte en la única marca global del grupo para soluciones de Empleador Registrado (EOR), Contratista Registrado (COR) y Pago a Contratistas. Las marcas Serviap y Eos se discontinuarán, pero sus operaciones, equipos y relaciones con los clientes continuarán dentro de Rivermate.

Hightekers seguirá operando como una marca independiente, ofreciendo a profesionales autónomos de todo el mundo una solución premium de gestión de freelancers. Con una sólida presencia en el mercado y una base de clientes leales, Hightekers conserva su propia identidad, equipos y enfoque comercial.

Acerca de Rivermate

Rivermate es un proveedor global de servicios de Empleador de Registro (EOR, por sus siglas en inglés) que permite a las empresas contratar, gestionar y pagar a sus empleados a nivel internacional, combinando infraestructura propia con experiencia local y soporte humano especializado. Con 15 años de experiencia en Europa, Asia y Latinoamérica, Rivermate opera a través de 38 entidades propias y una red de más de 150 socios de confianza, abarcando más de 180 países y dando soporte a más de 3.500 trabajadores en todo el mundo.

Página web: https://rivermate.com/

Contacto para medios: press@rivermate.com

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